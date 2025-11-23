Una fuerte tormenta se aproxima en el país: cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 23 de noviembre, que una circulación atlántica asociada a una borrasca se sitúe sobre el norte de la península y un anticiclón en el suroeste de España.

Según EFE, la borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en la península y Baleares, sobre todo en el noroeste, con precipitaciones en Galicia, Pirineo y puntualmente en otras zonas del noroeste, que pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia.

Las precipitaciones serán en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1600-2000 metros.

En Canarias, estará poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos. Se esperan aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios.

Se esperan heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales. En Canarias, ascensos sobre todo en las máximas, que pueden ser notables en medianías.

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias intensas?

Galicia: lluvias y chubascos persistentes, primero en el oeste y luego generalizándose.

Principado de Asturias: lluvias y chubascos, más intensos en la mitad oeste.

Cantabria: precipitaciones más probables e intensas por la tarde, sobre todo en el oeste.

Castilla y León: precipitaciones aumentando a más intensas, especialmente en el noroeste.

País Vasco: precipitaciones probables de madrugada, más significativas en litoral y noreste.

Navarra: lluvias de madrugada y por la noche con mayor incidencia en el norte.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades autónomas?

Zonas con lluvias débiles, dispersas o localizadas

La Rioja: precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día y en montaña.

Aragón: lluvias en Pirineos; débiles y dispersas en la Ibérica o Cinco Villas.

Cataluña: lluvias en Pirineos y débiles en el tercio norte.

Extremadura: precipitaciones débiles y dispersas en zonas de montaña del norte.

Comunidad de Madrid: precipitaciones débiles en la Sierra al final del día.

Castilla-La Mancha: precipitaciones débiles al final del día en el norte de Guadalajara.

Illes Balears: posibles lluvias débiles y ocasionales en Menorca y nordeste de Mallorca.

Canarias: lluvias al este de La Palma, más frecuentes en medianías (intensidad moderada).

Zonas con nubosidad pero sin lluvias