Una fuerte tormenta se aproxima al país: estas son las zonas afectadas por las intensas lluvias. (Fuente: archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo nevadas en buena parte de la mitad norte y zonas altas del este y sureste, con una cota de nieve que puede descender hasta los 700/800 metros, y una bajada de las temperaturas en muchos puntos de España.

Asimismo, continúa la inestabilidad en la península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste asociados a un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar.

En cuanto a los vientos, han anunciado que soplarán del oeste y suroeste en la península y Baleares, moderado en litorales y llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los del sur peninsular.

También son posibles en el archipiélago balear, montañas del norte y litorales del extremo noroeste. En interiores se prevé viento de flojo a moderado, con alisio moderado en Canarias.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

Según comunicó EFE, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que, en principio, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes en zonas del sur de Andalucía.

En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles y de forma ocasional en el resto.

Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la península.

Domingo marcado por la bajada de temperaturas, además de nevadas en la mitad norte. (Fuente: archivo).

Nevadas abundantes

Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta norte y Alto Ebro.

La cota de nieve estará entre los 1000/1200 metros bajando hasta 700/800 metros en el noroeste; entre los 1600/1800 metros bajando a 1300/1500 metros en el sureste, y 1300/1500 metros descendiendo a unos 1000 metros en el resto.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas mínimas en descenso en el territorio peninsular exceptuando en el extremo oeste, con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día.

También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste; también pocos cambios en Canarias.

A su vez, han anunciado heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña.

Clima Aemet: una por una, las comunidades con lluvias intensas

Zonas con lluvias y chubascos fuertes o localmente intensos

Cataluña : chubascos localmente fuertes en el tercio oriental de madrugada y a primera hora.

Islas Baleares : lluvias y chubascos que pueden ser fuertes y acompañados de tormenta.

Andalucía : precipitaciones moderadas, extendiéndose de oeste a este a lo largo del día.

Comunidad de Madrid : lluvias y chubascos más importantes y generalizados durante la primera mitad del día.

Navarra (mitad norte) : lluvias moderadas y chubascos de mayor intensidad.

País Vasco : chubascos moderados, más intensos a partir del mediodía.

Aragón (mitad norte) : precipitaciones generalizadas con acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo.

Castilla-La Mancha (zonas de montaña): chubascos generalizados, más intensos en áreas montañosas.

Zonas con lluvias débiles o moderadas

Galicia : lluvias y chubascos generalizados, en general débiles a moderados.

Principado de Asturias : lluvias y chubascos, más débiles en la cordillera.

Cantabria : lluvias débiles y chubascos dispersos.

Castilla y León : precipitaciones débiles o moderadas, persistentes en zonas de montaña.

La Rioja : precipitaciones débiles o localmente moderadas.

Extremadura : lluvias débiles o moderadas, remitiendo a partir del mediodía.

Región de Murcia : precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día.

Canarias (norte de las islas de mayor relieve) : precipitaciones débiles, localmente algo más significativas.

Comunidad Valenciana (interior): probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde.

Zonas sin lluvias significativas o solo ocasionales