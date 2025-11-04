Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas

Un frente atlántico avanzará este martes sobre el noroeste de la península ibérica, provocando cielos cubiertos, lluvias persistentes y acumulaciones importantes en Galicia, donde podrían registrarse tormentas y granizo menudo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un panorama más estable en el resto del país, con nubosidad variable y algunas lloviznas en zonas del Mediterráneo y Baleares.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, sobre todo en el Cantábrico y la meseta norte, mientras que las mínimas subirán en buena parte del territorio.

Los vientos, del sur, serán intensos en el norte y noroeste, con rachas muy fuertes en Galicia y el área cantábrica. En Canarias, el tiempo continuará despejado y cálido, con valores que podrían superar los 30 grados.

¿Dónde se concentrarán las lluvias más intensas y los vientos fuertes?

El frente atlántico impactará de lleno en Galicia, Asturias y Cantabria, regiones que afrontarán precipitaciones persistentes y vientos que podrían alcanzar rachas muy fuertes, especialmente en zonas de montaña y en los litorales atlánticos.

En Galicia se esperan los mayores acumulados de agua, sobre todo en el oeste, mientras que en Asturias las lluvias serán más frecuentes en el interior montañoso.

El País Vasco y Navarra también registrarán cielos nubosos y lluvias débiles, con vientos del sur que podrían soplar con fuerza en cotas altas. En Castilla y León, las precipitaciones serán más aisladas, concentradas en el norte y oeste de la comunidad.

La Aemet advierte que las rachas de viento serán notables en la mitad norte peninsular, acompañadas de un ascenso térmico generalizado.

¿Qué tiempo se espera en el resto del país y en las islas?

La situación será mucho más tranquila en el centro y sur peninsular. En Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, predominarán los cielos despejados o ligeramente nubosos, con temperaturas suaves y ascensos leves.

En Andalucía, solo se prevén algunas lloviznas aisladas en el litoral occidental y nubes bajas en la franja mediterránea.

En el Mediterráneo y Baleares, la jornada presentará cielos variables y chubascos ocasionales, sobre todo en Cataluña y el archipiélago balear.

Mientras tanto, Canarias continuará con condiciones estables y calurosas, acompañadas de calima y vientos flojos del este y sureste.

Las máximas volverán a superar los 30 grados en varias islas, marcando un contraste notable con la inestabilidad del norte peninsular.