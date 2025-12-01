El sector del comercio minorista en España ha experimentado un cambio acelerado en los últimos tiempos, donde la adaptación se ha convertido en una necesidad imperante para la supervivencia en el mercado. Grandes comercios a lo largo del país han reevaluado sus modelos y están en proceso de transición hacia esquemas de trabajo más modernos , reduciendo su presencia física para potenciar formatos más ágiles y digitales.

Durante años, el comercio minorista ha funcionado como un termómetro económico y social en España. La transformación de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los desafíos logísticos han puesto en jaque a las grandes cadenas tradicionales, forzándolas a reconsiderar sus modelos de negocio.

Este proceso de cambio se evidencia en la reducción de los locales físicos de H&M, la reconocida cadena sueca de moda. La marca ha comunicado el cierre de 28 tiendas en España, lo que ha llevado al despido de 588 trabajadores. La emblemática cadena está en un proceso de remodelación y estas decisiones son parte de su adaptación a los nuevos modelos de venta digitales.

H&M cierra 28 tiendas físicas en todo el país

Según un comunicado emitido por la empresa, el cierre y los despidos se deben a causas organizativas, productivas y económicas. Este proceso de reestructuración responde a una serie de factores interrelacionados que marcan una evolución en los hábitos de consumo y en la dinámica del mercado de la moda.

Por su parte, los sindicatos consideran que la medida es “demasiado agresiva” y la compañía se ha comprometido a colaborar con ellos para “abordar este asunto con el máximo respeto”. El plazo negociador planteado por la compañía textil comenzará en septiembre, lo que permitirá un diálogo constructivo entre ambas partes.

Actualmente, el grupo cuenta con cerca de 4000 trabajadores en España y más de un centenar de tiendas distribuidas en todo el país. El año pasado, los trabajadores realizaron diversas movilizaciones debido a la sobrecarga de trabajo y los sindicatos lograron un acuerdo para mejorar las condiciones laborales, lo que refleja la importancia de la negociación colectiva en el sector.

Hace unos meses, H&M anunció el cierre del número 32 de la Gran Vía madrileña, uno de sus principales puntos de venta en la capital. Esta clausura no es definitiva, sino una renovación total del espacio para convertirlo en una tienda moderna.

El objetivo de la empresa con esta acción es adaptarse al nuevo modelo de cliente y no solo vender ropa, sino ofrecer una experiencia única que responda a las expectativas actuales del consumidor.

Estrategia de adaptación de H&M para sus tiendas físicas

Durante décadas, la famosa cadena sueca de moda rápida ha sido una de las marcas más reconocibles y demandadas en España. En este periodo, su modelo de negocio ha combinado productos de moda a bajo costo con una rápida rotación de inventarios.

La compañía ha manifestado su intención de “adaptar y perfeccionar” su modelo de negocio de acuerdo con las nuevas exigencias del consumidor, que cada vez se orienta más hacia la sostenibilidad, el servicio personalizado y la eficiencia operativa.

La compensación para los empleados que quedarán sin trabajo incluye indemnizaciones que varían entre 33 y 45 días de salario por cada año trabajado, con un tope establecido en 24 meses de salario. Aunque estos pagos ofrecen una ayuda temporal, no abordan las preocupaciones a largo plazo de los empleados.