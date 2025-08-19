La información fue compartida durante una jornada sobre el impulso de la investigación oncológica que se llevó a cabo en Barcelona, donde se destacó la importancia de la colaboración en la lucha contra el cáncer.La directora científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Marta Puyol, explicó que se espera que los resultados de estas investigaciones beneficien de manera más rápida a los pacientes que padecen tumores tan agresivos como el cáncer de pulmón de células pequeñas y el carcinoma hepatocelular. AESAN Exigen retirar esta popular marca de arroz de todos los supermercados y puntos de venta del país Cambio climático La ciencia confirma la peor noticia: la ola de calor que azota al país será más común en el futuro cercano Estas investigaciones están siendo llevadas a cabo por un equipo de aproximadamente 400 investigadores distribuidos en 23 provincias de España, gracias a una subvención de 18 millones de euros otorgada por la mencionada asociación.Los científicos, que trabajan en diversos centros sanitarios y laboratorios a lo largo del país, están comprometidos con el estudio de estos tipos detumores, que presentan una baja tasa de supervivencia, según se supo en noviembre de 2024. La colaboración entre los investigadores tiene como objetivo acercar los avances en la investigación a los pacientes, facilitando así su acceso a tratamientos más efectivos. Puyol ha indicado que las dos investigaciones mencionadas son componentes esenciales de la iniciativa de la Asociación "Reto 70% Supervivencia“, cuyo objetivo es alcanzar una tasa de supervivencia media superior al 70% para el año 2030.Con el propósito de alcanzar este ambicioso objetivo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha incrementado su inversión en investigación a 32 millones de euros en 2024, en comparación con los 29,5 millones de euros asignados en 2023. Esta inversión se destinará a diversas líneas de investigación sobre el cáncer, con especial énfasis en aquellos tipos que presentan tasas de supervivencia bajas o estancadas.La primera investigación está liderada por los doctores Luis Paz-Ares, del Hospital 12 de Octubre en Madrid y Marcos Malumbres, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología en Barcelona. La segunda investigación es dirigida por los doctores Josep Maria Llovet y Xosé R. Bustelo, quienes representan al Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona y al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca), respectivamente. Bienestar El método más efectivo para reducir el estrés: paso a paso, cómo meditar y cuáles son sus beneficios El cáncer de pulmón de células pequeñas es considerado uno de los tipos más agresivos y mortales de cáncer, caracterizándose por su rápido crecimiento, su temprana diseminación y su limitada respuesta a los tratamientos disponibles. De hecho, únicamente un 3% de los pacientes logra sobrevivir más allá de cinco años tras el diagnóstico. En España, durante el año anterior, se registraron 591 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un total de 284.081 nuevos pacientes diagnosticados. En la provincia de Barcelona, se identificaron 566 casos por cada 100.000 habitantesen el mismo año, lo que representa 32.769 nuevos pacientes, según los datos proporcionados por el Observatorio de la Asociación.Por primera vez en España, se ha constituido un consorcio denominado SOSCLC, que reúne a más de 300 investigadores de los hospitales 12 de Octubre y Vall d’Hebron. Este consorcio tiene como objetivo estudiar la distribución y los factores de riesgo asociados a este tipo de tumor, así como analizar las alteraciones celulares y los mecanismos mediante los cuales la enfermedad elude el sistema inmunitario, con el fin de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas más efectivas.Además, se busca involucrar a los pacientes en el proceso de investigación y fomentar una mayor concienciación social sobre esta grave enfermedad. Alerta de salud Alerta por una nueva pandemia: otro virus chino se expande por el mundo y estos son los países que podrían estar en riesgo En lo que respecta al carcinoma hepatocelular, que es el tipo más común de cáncer de hígado, se asocia con tasas de supervivencia que no superan el 30%. Este tipo de cáncer tiende a reaparecer en un 30-50% de los casos tres años después de la intervención quirúrgica, según fuentes médicas especializadas.Este tipo de cáncer se diagnostica anualmente en aproximadamente 6.500 personas en España. La extirpación quirúrgica y el trasplante hepático son los tratamientos más comunes en la actualidad, aunque su aplicabilidad se limita a solo el 25% de los pacientes diagnosticados. En la actualidad, se está realizando un ensayo clínico en quince hospitales de España con el propósito de determinar si la combinación de dos tratamientos inmunológicos, administrados tanto antes como después de la extirpación del tumor, puede aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes sin enfermedad. Atención consumidores ¿La ropa de Shein y Temu es cancerígena? Gigantes chinos son investigados por usar químicos muy peligrosos en sus prendas Además, se tiene la intención de utilizar las muestras de los pacientes que participan en este ensayo, junto con la investigación realizada en diez centros de investigación en toda España, para identificar biomarcadores que faciliten la predicción de la respuesta de los pacientes antes de iniciar el tratamiento, con el objetivo de personalizar la terapia de manera más efectiva. Marta Puyol ha destacado que, además de estas dos investigaciones innovadoras, la AECC está llevando a cabo actualmente 600 proyectos y se prevé que el próximo año aumente la inversión destinada a promover el talento, la innovación y la investigación en entornos clínicos, especialmente en tumores con baja tasa de supervivencia, aunque la cifra exacta aún no se ha determinado. “Nuestra meta es que la AECC pueda subvencionar 40 millones de euros en investigación para el año 2028 y estamos avanzando en esa dirección de manera clara", ha afirmado.Fuente: EFE