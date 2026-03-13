El ajuste en las políticas de Seguridad Social de España ha provocado que las pensiones de jubilación y otras prestaciones puedan ser dadas de baja si no se cumplen ciertos requisitos fundamentales. Esta medida busca asegurar la sostenibilidad del sistema en un entorno de creciente presión demográfica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con los interlocutores sociales, ha establecido estos cambios para evitar abusos y ajustar las pensiones a las nuevas realidades económicas del país. El ajuste reciente en las políticas de Seguridad Social en España fue parte de las reformas aprobadas en 2024 para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos cambios incluyen varias medidas clave: La Seguridad Social puede dar de baja una pensión de jubilación por diversas razones, relacionadas principalmente con el incumplimiento de los requisitos legales o por fraudes. Algunas de las causas más comunes son: Incompatibilidad con el trabajo: si el pensionista vuelve a trabajar sin haber comunicado correctamente su situación a la Seguridad Social, y no cumple con las condiciones de compatibilidad (como la jubilación flexible o la jubilación parcial), su pensión puede ser suspendida.Fallecimiento del pensionista: obviamente, la pensión se extingue al fallecer el titular. A partir de ese momento, los familiares del pensionista podrán solicitar otras prestaciones, como la pensión de viudedad u orfandad, si cumplen con los requisitos.Fraude o falsificación de datos: si se detecta que el pensionista ha proporcionado información falsa o ha ocultado datos relevantes para recibir la pensión, como ingresos adicionales o cambios en la situación familiar, la Seguridad Social puede proceder a la cancelación de la misma.No cumplir con los requisitos mínimos: si se determina que el pensionista no cumple con los requisitos de cotización o de edad tras una revisión, su pensión puede ser dada de baja. Esto tambin aplica si se descubren períodos de cotización que no se justificaron correctamente.Incumplimiento de obligaciones fiscales o de control: en algunos casos, la Seguridad Social requiere la presentación de ciertos documentos periódicos para asegurar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos. No presentar estos informes podría llevar a la suspensión de la pensión. Estas son algunas de las razones principales por las que una pensión de jubilación puede ser cancelada. Mantener actualizada la información ante la Seguridad Social y cumplir con los requisitos es crucial para evitar estas situaciones.