La construcción del Brenner Base Tunnel (BBT) vive un momento decisivo. En septiembre de 2025 se completó la excavación del tramo exploratorio que conecta por primera vez Italia y Austria bajo los Alpes.

La construcción del Brenner Base Tunnel (BBT) vive un momento decisivo. En septiembre de 2025 se completó la excavación del tramo exploratorio que conecta por primera vez Italia y Austria bajo los Alpes, un avance histórico que allana el camino hacia una infraestructura que cambiará la movilidad en Europa.

El BBT promete acortar distancias, mejorar la conexión ferroviaria y redefinir el transporte entre el norte y el sur del continente. Su escala y complejidad lo convierten en uno de los mayores retos de ingeniería en Europa, con impacto clave para pasajeros y carga.

64 km bajo los Alpes: el nuevo eje ferroviario europeo

La estructura del BBT comprende dos túneles principales, cada uno con una vía única, sumando un trayecto de unos 55 km entre la localidad austríaca de Innsbruck y la italiana de Fortezza. Al sumarse la conexión con el bypass ferroviario de Innsbruck, la longitud total alcanza los 64 km, lo que lo posicionará como la conexión subterránea más larga del mundo cuando entre en servicio.

El 18 de septiembre de 2025 se produjo el breakthrough del túnel de exploración: las máquinas perforadoras alcanzaron desde ambos lados la conexión bajo el macizo alpino, a unos 1400 metros de profundidad.

Este túnel exploratorio, de unos 57,5 km y ubicado unos metros por debajo de los túneles principales, no servirá al tráfico de trenes, sino que facilitará la construcción, permitirá mantenimiento y funcionará como vía de emergencia.

La estructura del BBT comprende dos túneles principales, cada uno con una vía única, sumando un trayecto de unos 55 km entre la localidad austríaca de Innsbruck y la italiana de Fortezza. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué cambios traerá para pasajeros y mercancías?

La nueva vía ferroviaria acortará considerablemente los tiempos de viaje entre Italia y Austria. Por ejemplo, el trayecto entre Fortezza e Innsbruck -que hoy demanda cerca de 80 minutos- podría reducirse a unos 25 minutos gracias a la velocidad prevista de hasta 250 km/h para trenes de pasajeros.

Para el transporte de mercancías, eliminar las pendientes pronunciadas y la topografía abrupta de los Alpes permitirá trenes más largos y pesados, con mayor eficiencia energética. El túnel facilitará el traslado de cargas que hoy atraviesan la montaña por carretera, aliviando congestión, reduciendo emisiones y mejorando la sostenibilidad del transporte en la región.

¿Cuándo comenzará a operar y qué queda por hacer?

Aunque la excavación principal ya ha alcanzado un hito histórico, la finalización del proyecto todavía requerirá varios años. El BBT tiene previsto entrar en funcionamiento en 2032.

Entre los trabajos pendientes están el revestimiento final del túnel, la instalación de sistemas técnicos, ventilación, electrificación, señalización y todas las pruebas necesarias antes de habilitar el tránsito regular de trenes.

Un hito europeo con dimensiones mayores

El Brenner Base Tunnel forma parte del corredor transeuropeo Scan-Med, una red estratégica que conecta el norte y el sur del continente. Con su apertura, se espera un refuerzo significativo de la conectividad y un impulso a la movilidad sostenible en Europa.

La complejidad geológica del macizo alpino, la profundidad del túnel y las exigencias técnicas lo convierten en una obra de ingeniería sin precedentes en el continente. Su concreción representa la colaboración internacional, la inversión en transporte ferroviario y un paso firme hacia una Europa más conectada y menos dependiente del transporte por carretera.