Las previsiones de la AEMET confirman una fuerte tormenta en el norte. El organismo detalla cielos cubiertos y lluvias intensas en el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental. También prevé precipitaciones débiles en otras provincias del país, salvo en áreas del Mediterráneo.

Habrá nieve en montañas del tercio norte y en zonas del centro y sureste. La cota se ubicará en 1300 metros y bajará a 1.000 en el Pirineo, donde se esperan acumulados importantes. El temporal traerá granizo en zonas frías y ráfagas de viento en áreas expuestas.

La AEMET señala brumas y nieblas en Galicia, la meseta sur y entornos montañosos, mientras que Canarias registrará calima ligera. En las islas mayores habrá intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación muy débil.

FOTODELDÍA MADRID, 04/12/2025.- Viandantes se protegen de la lluvia con paraguas por el centro de la capital. Lluvias débiles o localmente moderadas que se irán al final del día y una subida de las temperaturas mínimas, que no alcanzarán los 4º en la mayor parte de la región, así es la previsión meteorológica para este jueves según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos de la región de Madrid estarán nubosos y cubiertos y habrá brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en zonas altas de la sierra. Las lluvias serán débiles o localmente moderadas, pero remitirán a lo largo de la tarde para desaparecer al final, salvo en la sierra donde, al final del día, serán débiles y dispersas. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

Diez comunidades siguen en alerta por el temporal, pese a que la nieve y el viento empiezan a remitir. Galicia mantiene aviso naranja por mala mar. La AEMET informa de “mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros y viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h”.

Lugo y Pontevedra tienen aviso amarillo por olas de 4 a 5 metros. En esta última también rige un aviso por lluvias que dejarán “40 litros en 12 horas”. En otras provincias del país del Cantábrico continúa el aviso amarillo por mar combinada.

La Comunidad Valenciana, Baleares, Almería, Granada, Girona y Tarragona registran rachas fuertes. Los vientos alcanzarán entre 70 y 80 km/h, con mala mar en sus costas. La AEMET advierte nevadas en Pirineos, con acumulados de 5 centímetros por encima de los 1000-1300 metros.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

Galicia tendrá cielos cubiertos y precipitaciones persistentes en el oeste. Las temperaturas subirán y el viento soplará de oeste y suroeste con rachas muy fuertes en el litoral.

Asturias prevé chubascos intensos en el tercio oriental y el suroeste, con nieve a partir de 1.400 metros. Las máximas subirán y el viento será de oeste y suroeste.

Cantabria registrará cielos cubiertos con precipitaciones y nieve en cotas de 1.400 metros. Las heladas serán débiles y el viento mantendrá rachas muy fuertes en áreas altas.

País Vasco espera chubascos que remitirán por la mañana. Las temperaturas subirán y el viento girará de oeste a sur y suroeste.

Castilla y León tendrá precipitaciones débiles en zonas de montaña y nieve por encima de 1.300 metros. El viento será de oeste y suroeste.

Navarra presentará chubascos dispersos y nieve en Pirineos desde los 1.000 metros. Habrá heladas débiles y viento flojo variable.

La Rioja tendrá precipitaciones débiles y nieve a 1.300 metros. Las temperaturas aumentarán y el viento será de oeste y suroeste.

Aragón prevé lluvias en Pirineos y nieve desde 1.000 metros. Las temperaturas subirán y el viento será de oeste y noroeste.

Cataluña tendrá precipitaciones en el Pirineo, con nieve desde 900 metros. Habrá viento del oeste y noroeste con rachas fuertes.

Extremadura presenta nieblas, brumas y precipitaciones dispersas. El viento será de oeste y suroeste.

Comunidad de Madrid tendrá cielos cubiertos, nieblas y lluvias débiles en la sierra, con nieve desde 1.400 metros.

Castilla-La Mancha prevé nieblas, nubosidad y precipitaciones débiles en montaña. Habrá nieve desde 1.400 metros.

Comunidad Valenciana tendrá cielos poco nubosos y viento fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior.

Región de Murcia registrará intervalos nubosos y viento fuerte del noroeste, con rachas muy intensas.

Baleares tendrá cielo nuboso y chubascos en Menorca y norte de Mallorca. El viento del noroeste será moderado a fuerte.

Andalucía prevé precipitaciones en la vertiente atlántica y sierras Béticas, con rachas fuertes en zonas mediterráneas.

Canarias tendrá nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias. Habrá viento del nordeste.

El temporal continuará en varias provincias del país, aunque tenderá a remitir durante la tarde. La AEMET prevé nuevas precipitaciones asociadas a una borrasca que se acercará el fin de semana, con más riesgo de fuerte tormenta en zonas ya afectadas.