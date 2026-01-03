El BdE advierte a los titulares de una cuenta bancaria conjunta que si uno fallece el otro no podrá sacar dinero sin los herederos

El Banco de España lanzó una advertencia clave para millones de clientes con cuenta conjunta. El aviso afecta al acceso al dinero tras un fallecimiento. La medida puede bloquear ahorros y pagos habituales.

En España es habitual compartir una cuenta bancaria conjunta con un familiar . Ambos titulares pueden ingresar o retirar dinero con normalidad . Sin embargo, la situación cambia de forma inmediata tras la muerte de uno de ellos.

La advertencia del supervisor financiero busca evitar conflictos legales. También apunta a proteger los derechos de los herederos. El impacto es directo sobre la operativa diaria de la cuenta.

Qué ocurre con una cuenta conjunta si fallece un titular

Cuando muere uno de los titulares, el saldo queda parcialmente paralizado. El cotitular superviviente no puede disponer libremente del dinero. La operativa queda sujeta a la herencia.

El Banco de España aclara que cuando un titular fallece, “los demás no podrán disponer del dinero que hay en ella, salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido”. Esta limitación es inmediata.

Sin acuerdo con los herederos, el cotitular no podrá retirar efectivo. Sus ahorros quedarán comprometidos hasta resolver la situación legal. La cuenta conjunta deja de ser operativa como antes.

Diferencias entre cuenta conjunta y cuenta indistinta

No todas las cuentas con varios titulares funcionan igual. El Banco de España distingue entre cuenta conjunta y cuenta indistinta. Esta diferencia es clave tras un fallecimiento.

En una cuenta indistinta, “se podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares”. Cada titular mantiene capacidad de actuación individual. El riesgo legal es mayor.

En cambio, la cuenta conjunta exige consentimiento de ambas partes para operar. Tras la muerte de un titular, el control pasa a los herederos . Por eso el bloqueo es más estricto.

Qué gastos se pueden pagar y qué pasos recomienda el banco

Aunque el dinero quede bloqueado, existen excepciones limitadas. Solo podrán cargarse recibos de suministros ya ordenados. Esto ocurre siempre que no exista oposición formal de los herederos.

El Banco de España recomienda comunicar el fallecimiento a la entidad bancaria lo antes posible . Este paso evita conflictos legales y bloqueos innecesarios. También protege al cotitular superviviente.

Además, conviene aclarar qué parte del dinero corresponde al fallecido. Esta gestión facilita la herencia y evita problemas futuros. El aviso del BdE busca anticiparse a estas situaciones.

Qué hacer cuando fallece el titular de una cuenta bancaria

Tras un fallecimiento, los familiares deben seguir varios pasos. El primero es consultar la existencia de cuentas bancarias. Para ello, deben acudir a la Administración Tributaria.

Después, es imprescindible notificar al banco con el certificado de defunción. También se debe presentar el testamento o la declaración de herederos. Sin esta documentación no se podrá operar.

Por último, conviene cerrar las cuentas abiertas del fallecido. De lo contrario, pueden generarse comisiones o deudas. Si nadie reclama los fondos durante 20 años, el dinero pasa al Estado.