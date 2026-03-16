Mudarse a otro país suele implicar trámites complejos, requisitos migratorios estrictos y largos procesos administrativos. En muchos casos, cada integrante de la familia debe obtener un permiso de residencia o un visado propio para poder instalarse legalmente en el nuevo destino. Sin embargo, la legislación española contempla una vía que facilita mantener la unidad familiar durante un proceso migratorio. A través del mecanismo de reagrupación familiar, una persona extranjera que ya reside legalmente en España puede solicitar que determinados familiares obtengan autorización para vivir con ella en el país. En la práctica, esto significa que una familia puede emigrar a España aunque inicialmente solo uno de sus miembros tenga una visa para España o un permiso de residencia. El sistema que permite este proceso es la reagrupación familiar, regulada por la legislación de extranjería española. Según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en el país pueden solicitar la residencia para determinados familiares con el objetivo de que vivan junto a ellas en España. Este procedimiento permite que el cónyuge, los hijos u otros familiares dependientes obtengan una autorización de residencia en España vinculada a la situación legal del residente que inició el proceso. Por eso, aunque solo una persona haya llegado inicialmente con una visa para España, el resto de la familia puede incorporarse posteriormente mediante este mecanismo legal. El proceso comienza con una solicitud ante las autoridades de extranjería en España. Si la administración aprueba la autorización de reagrupación, los familiares deben solicitar el visado correspondiente en el consulado español de su país de origen antes de viajar. La normativa española establece con bastante claridad quiénes pueden beneficiarse de la reagrupación familiar. En general, el proceso permite reagrupar al cónyuge o pareja registrada, a los hijos menores de edad y, en determinadas circunstancias, a los padres del residente si dependen económicamente de él. En el caso de los hijos, la legislación contempla principalmente a los menores de 18 años o a aquellos que tengan alguna discapacidad que les impida vivir de forma independiente. En los últimos años, las reformas del reglamento de extranjería han introducido cambios para facilitar algunos procesos de reunificación familiar, con el objetivo de proteger la unidad familiar dentro de los flujos migratorios. Además del vínculo familiar, las autoridades exigen documentación oficial que lo demuestre. Certificados de nacimiento, matrimonio o registros de pareja son algunos de los documentos que se utilizan para acreditar la relación entre el solicitante y las personas que desea reagrupar en España. Para iniciar el procedimiento de reagrupación familiar, la persona que reside en el país debe cumplir varios requisitos establecidos por la normativa de extranjería. Uno de los principales es haber vivido legalmente en España durante al menos un año y contar con una autorización de residencia renovada que permita permanecer al menos otro año más. También es necesario demostrar que existen recursos económicos suficientes para mantener a la familia. Para ello se utilizan referencias vinculadas al IPREM, el indicador que sirve como base para calcular muchos requisitos económicos en España. Habitualmente se exige acreditar aproximadamente el 150% del IPREM para el solicitante y un porcentaje adicional por cada miembro de la familia que se reagrupe. Otro requisito importante es demostrar que se dispone de una vivienda adecuada para todos los miembros de la unidad familiar. Este aspecto suele evaluarse mediante un informe emitido por las autoridades locales que confirma que la vivienda cumple con las condiciones necesarias para alojar a las personas que se trasladarán al país. Una vez aprobada la autorización de reagrupación familiar, los familiares pueden solicitar el visado correspondiente en el consulado español de su país de origen. Tras obtener ese visado, podrán viajar a España y tramitar su residencia en España, lo que les permitirá vivir legalmente junto al familiar que inició el proceso.