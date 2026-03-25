La Corte Constitucional ordenó facilitar el acceso a la nacionalidad colombiana para ciertos extranjeros, luego de identificar barreras que impedían el ejercicio de este derecho fundamental. La decisión se conoció a través de una sentencia en la que el alto tribunal recordó a las autoridades la obligación de garantizar procesos más accesibles. El pronunciamiento se originó tras el caso de una mujer venezolana que enfrentó dificultades para registrar a sus hijos, nacidos en el extranjero, pese a que su padre es colombiano. La situación evidenció obstáculos administrativos que limitaban el acceso a la nacionalidad, especialmente en contextos migratorios complejos. Con esta decisión, la Corte busca asegurar que los hijos de colombianos nacidos fuera del país puedan obtener la nacionalidad sin trabas excesivas, incluso en casos donde no sea posible cumplir con todos los requisitos formales tradicionales. A través de la sentencia T-282 de 2025, la Corte Constitucional estableció que las autoridades deben flexibilizar ciertos requisitos en los trámites de nacionalidad cuando estos representen barreras injustificadas. En particular, el alto tribunal determinó que la exigencia de presentar documentos apostillados no puede ser absoluta, especialmente cuando el solicitante no tiene la posibilidad real de obtenerlos. La Corte enfatizó que el derecho a la nacionalidad está directamente relacionado con otros derechos fundamentales, como la personalidad jurídica y el debido proceso. La decisión aplica principalmente a hijos de colombianos nacidos en el exterior que se establezcan en el país. Según la normativa vigente, estas personas pueden acceder a la nacionalidad colombiana siempre que: Este derecho también permite, en muchos casos, acceder a la doble nacionalidad. Uno de los puntos más relevantes del fallo es la flexibilización del requisito de apostilla en el registro civil de nacimiento. Tradicionalmente, para inscribir un nacimiento ocurrido en el extranjero, se exigía presentar el documento apostillado y traducido. Sin embargo, la Corte señaló que esta condición puede ser reemplazada en situaciones excepcionales. En estos casos, los solicitantes podrán acreditar el nacimiento mediante la declaración juramentada de dos testigos que confirmen el hecho. La sentencia se originó tras la tutela presentada por una madre venezolana que no pudo apostillar los documentos de sus hijos debido a dificultades económicas y administrativas en su país de origen. La Corte concluyó que la exigencia de este requisito vulneraba los derechos fundamentales de los menores, al impedirles acceder a la nacionalidad colombiana. Por esta razón, ordenó permitir el registro extemporáneo utilizando testigos, garantizando así el reconocimiento de su identidad jurídica. La Constitución Política de Colombia establece quiénes pueden acceder a la nacionalidad. Entre ellos se encuentran: En este último caso, el requisito clave es que la persona se establezca en Colombia y realice el proceso de registro correspondiente. La Corte Constitucional reiteró que la nacionalidad es un derecho fundamental, ya que representa el vínculo jurídico entre una persona y el Estado. Negar o dificultar el acceso a este derecho puede impedir el ejercicio de otras garantías, como el acceso a servicios básicos, educación y protección legal. Con esta decisión, el alto tribunal busca garantizar que los trámites sean más accesibles y acordes a las realidades de las poblaciones migrantes en Colombia.