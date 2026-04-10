Søren Kierkegaard, el filósofo danés que sentó las bases del existencialismo, dedicó su obra a explorar las tensiones internas del individuo frente a la libertad, la fe y la angustia. Entre sus reflexiones más célebres, rescatada por diversas fuentes académicas y biográficas, destaca una sentencia que resume la frustración inherente al paso del tiempo: “La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante”. Esta frase es la descripción de un conflicto estructural: el ser humano solo adquiere lucidez sobre los eventos cuando estos ya han concluido, pero está condenado a tomar decisiones en el presente sin la garantía de los resultados. Este pensamiento cobra una relevancia especial al analizar la biografía del autor. Como señala la prensa internacional, la vida de Kierkegaard estuvo marcada por la sombra de una “maldición familiar” y, sobre todo, por su traumático romance con Regine Olsen. La filosofía kierkegaardiana no se detiene en la mera contemplación del pasado. El autor advertía con severidad sobre el peligro de quedar paralizado por la duda o el análisis excesivo. En ese sentido, otra de sus máximas fundamentales refuerza la necesidad de la acción a pesar de la incertidumbre: “Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo”. Para el pensador de Copenhague, la identidad no es algo estático que se encuentra, sino algo que se construye a través de la elección constante. Vivir hacia delante implica, según su visión, dar un “salto” que no puede justificarse mediante la lógica pura. El entendimiento retroactivo es útil para la narrativa de la propia historia, pero es inútil para el momento de la verdad, donde solo impera la voluntad del individuo. La angustia, lejos de ser un sentimiento negativo, es para Kierkegaard la “vértigo de la libertad”, la señal de que el ser humano es consciente de sus infinitas posibilidades. A casi dos siglos de su muerte, el impacto de Kierkegaard en la psicología y la filosofía contemporánea sigue siendo monumental. Su insistencia en la subjetividad como única verdad posible y su rechazo a los sistemas cerrados de pensamiento han servido de base para el análisis del individuo moderno. La paradoja de la vida que se entiende al final pero se consume en el inicio invita a una aceptación de la propia finitud y de la imperfección de las decisiones humanas. En un mundo saturado de información y búsqueda de certezas, la invitación de Kierkegaard a abrazar el riesgo y la paradoja se mantiene vigente. El filósofo recordaba que, aunque el pasado sea el único lugar donde reside la comprensión clara, es en el futuro incierto donde se juega la verdadera existencia. La vida, por tanto, se presenta como un ejercicio de equilibrio precario donde el entendimiento es siempre una recompensa tardía.