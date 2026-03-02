En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios. En muchos países del mundo, la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante. Este es el caso de Celia, una española que reside en Estados Unidos desde hace un tiempo. En varios vídeos subidos a su cuenta de Tiktok (@celi.usa) la mujer ha compartido sus vivencias en el país norteamericano y explicado los motivos de su emigración. En este marco es que una de sus publicaciones más virales ha sido su explicación sobre cómo perciben los estadounidenses a España y a los españoles, un relato que ha generado debate en redes sociales. “Hay una gran cantidad de americanos que no saben dónde está España”, afirma Celia al comienzo de su vídeo. Según explica la influencer, muchas personas asocian automáticamente el idioma español con Latinoamérica y sitúan a España fuera de Europa. “Tengo que aclararles: no, no, yo estoy en Europa”, relata, señalando que esta confusión no suele ocurrir con otros países como Italia. Algunos estadounidenses, según cuenta, creen que se trata de un país poco desarrollado. “Piensan que seguimos teniendo cabras por las calles, que no tenemos aire acondicionado o que no contamos con industria ni buenos transportes”, explica. Una visión que no se corresponde con la realidad y que ella asocia a falta de información. No todas las percepciones son negativas. Celia señala que muchos estadounidenses consideran a los españoles personas con estilo y atractivas. “Piensan que somos muy estilosos, vestimos muy bien y solemos ser guapos”, dice, algo que, según añade, les resulta ‘exótico’”. En el plano social, la española reconoce que existe una percepción generalizada de que los españoles “hablamos muy alto, reímos mucho e invadimos el espacio personal”. Ella misma admite notar la diferencia cuando regresa a España, donde observa “más cercanía, más sensación de familia y amistad” frente a una comunicación más distante en Estados Unidos. Otro tópico habitual es el relacionado con la siesta y el ocio. “Piensan que estamos siempre durmiendo la siesta y comiendo en terrazas”, comenta, aunque matiza que, si bien es una parte de la cultura, “somos muy trabajadores”. Por último, la principal diferencia comunicacional para Celia se percibe en la forma de comunicarse. “En España somos muy directos”, explica y contrasta con el estilo más indirecto de los estadounidenses, lo que tiende a generar ciertos choques culturales.