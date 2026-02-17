La limpieza del baño es, sin duda, una de las actividades más tediosas en el hogar, dado que demanda tiempo, dedicación y productos específicos para alcanzar un resultado satisfactorio. No obstante, en tiempos recientes, un limpiador económico y de gran eficacia ha captado la atención de los consumidores españoles, estableciéndose como uno de los favoritos para mantener este espacio libre de gérmenes. Mercadona ha introducido una solución eficaz para la limpieza de baño. Se trata del Salfumant de la línea Bosque Verde. Este producto está destinado para la limpieza de inodoros y la eliminación de incrustaciones de cemento y cal, convirtiéndose así en un elemento esencial para el hogar. Su ingrediente activo principal es el ácido clorhídrico al 20% de concentración, lo que lo hace altamente efectivo. Además, este limpiador es accesible: puede adquirirse a un precio razonable de 1,10 euros la botella de litro. Para la limpieza de inodoros, su uso es sencillo y directo. Se recomienda verter un chorro del producto en el interior del inodoro, cerrar la tapa y dejar actuar durante un minuto. Posteriormente, se debe presionar el botón para enjuagar y eliminar los residuos. Por otro lado, si se desea utilizar el producto para eliminar cemento y cal, es necesario diluir un litro de Salfumant en un cubo de agua (10L). A continuación, se debe aplicar esta solución en un trapo y pasarlo por la zona que se desea limpiar. Para manipularlo con seguridad, es imprescindible vestir pantalones largos y camisetas de manga completa, además de utilizar guantes de goma, mascarilla y gafas de protección. El Salfumant es un producto altamente corrosivo y con un fuerte olor, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto con la piel y las mucosas. En caso de que se produzca un contacto accidental con la piel, se debe aclarar de inmediato con abundante agua para minimizar los riesgos. Asimismo, siempre debe emplearse en espacios bien ventilados y dejar que la zona se airee tras su uso, sin permanecer en el interior. Por último, advierten que nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza como la lejía o el amoníaco, ya que la reacción química genera vapores altamente tóxicos y peligrosos. Por ese motivo, únicamente se aconseja combinarlo con agua, tanto para diluirlo como para retirar cualquier resto.