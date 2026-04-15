La clave para poseer un cabello robusto y saludable radica en las vitaminas. Estas son compuestos químicos esenciales para la vida, siendo al menos 13 de ellas fundamentales para el adecuado funcionamiento del organismo. No obstante, tales sustancias no son generadas por el cuerpo de forma natural. Por esta razón, los seres humanos las obtienen a través de la alimentación. Una de estas es la biotina o vitamina B8, un compuesto que “interviene en procesos de transformación de los alimentos y de la energía, tales como la digestión y utilización de los hidratos de carbono, formación de ácidos grasos e interconversión de aminoácidos", según la explicación de la Clínica Universidad de Navarra. La deficiencia de biotina puede ocasionar “dermatitis, pérdida de cabello, inflamación de la lengua, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, palidez, fatiga y depresión", según se desarrolla. Por esta razón, es fundamental incorporarla a través de la dieta o en forma de suplementos. Sin embargo, ¿cuáles son los alimentos que contienen biotina? Según los médicos especialistas de la Clínica, la biotina se encuentra de manera natural en alimentos como el hígado. Asimismo, otros alimentos que pueden contribuir al fortalecimiento del cuero cabelludo son la yema de huevo, las hortalizas, los frutos secos y la levadura. De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el hígado se distingue por su contenido en proteínas y minerales como el hierro, el zinc, el cobre, el potasio, el fósforo y el selenio. Además, es la principal fuente de vitamina B12, A y D. Del mismo modo, cuando se aplica tópicamente mediante productos como champús, cremas o serums, se fortalece las hebras y se reconstruye el cabello desde la raíz, nutriendo, proporcionando fuerza y elasticidad. Asimismo, la biotina también puede ser incorporada a través de suplementos multivitamínicos que tienen como objetivo reducir el quiebre capilar y promover el crecimiento del cabello.