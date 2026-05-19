La Agencia Estatal de Meteorología activó este martes el aviso rojo por chubascos torrenciales en el litoral sur de Girona tras registrarse precipitaciones que superaron los 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El fenómeno obligó a las autoridades a extremar las medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones repentinas.

El nivel rojo, el máximo dentro de la escala meteorológica, permanecerá vigente hasta las 17:59 y refleja un escenario de riesgo extremo para la población. Desde la Aemet solicitaron seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

Las lluvias intensas golpearon especialmente distintos puntos de la provincia de Girona durante la tarde. La acumulación rápida de agua elevó la preocupación por posibles crecidas de rieras y torrentes, un fenómeno habitual en episodios de tormentas mediterráneas de alta intensidad.

En paralelo, Protección Civil de Cataluña activó el plan especial de emergencias por inundaciones, conocido como Inuncat, ante la previsión de precipitaciones persistentes y tormentas eléctricas en varias comarcas del noreste español.

¿Qué zonas de Cataluña están bajo mayor riesgo por las tormentas?

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, las comarcas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas son Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany y Gironès. En esos sectores se esperaba que las precipitaciones estuvieran acompañadas por actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Las autoridades advirtieron que en pocas horas podrían producirse anegamientos urbanos, cortes de caminos rurales y problemas de circulación en carreteras secundarias. También pidieron especial atención en zonas cercanas a cauces de agua y áreas con pendiente.

Una intensa tormenta con vientos fuertes, lluvia torrencial y nieve afectará varias provincias: cuáles son las zonas en alerta meteorológica. Fuente: Shutterstock

El episodio meteorológico también afecta, aunque con menor intensidad, al litoral y prelitoral central de Cataluña. Los organismos de emergencia mantienen un monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas células tormentosas durante la jornada.

¿Qué significa un aviso rojo de la Aemet y qué recomendaciones dieron?

La Aemet explicó que el aviso rojo implica fenómenos meteorológicos excepcionales con capacidad de provocar daños graves y situaciones de alto peligro para la población. Se trata del nivel más elevado de alerta y suele activarse en eventos poco habituales por su magnitud.

Protección Civil recomendó limitar la movilidad, suspender actividades al aire libre y evitar estacionar o circular por zonas inundables. Además, insistió en no intentar cruzar calles, pasos subterráneos o caminos cubiertos por agua.

Las autoridades también recordaron la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir la evolución de los partes meteorológicos durante las próximas horas, ya que las tormentas podrían intensificarse de manera repentina.