España envía misiles antiaéreos a Ucrania para reforzar su defensa aérea frente a los ataques rusos y sostener el apoyo militar a Kiev.

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La guerra en Ucrania volvió a poner en primer plano una pieza decisiva del conflicto: la defensa antiaérea. Cada ataque con drones, misiles o aviación obliga a Kiev a gastar munición de alto coste para proteger ciudades, infraestructuras y posiciones militares.

En ese contexto, España confirmó el envío de misiles AIM-120 AMRAAM a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo mencionó en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso y explicó que la ayuda forma parte del apoyo español frente a los ataques rusos contra infraestructuras estratégicas.

La reposición de interceptores se volvió una prioridad para Ucrania ante el desgaste que provocan los ataques con drones, misiles y aviación. Wikimedia Commons

España envía misiles AIM-120 AMRAAM a Ucrania para reforzar su defensa aérea

El Ministerio de Defensa entregó a Ucrania misiles AIM-120 AMRAAM procedentes del inventario de las Fuerzas Armadas españolas. Según la información publicada, estos proyectiles buscan contribuir a la defensa antiaérea de Ucrania frente a los ataques masivos lanzados por Rusia contra objetivos estratégicos.

Robles situó este envío dentro de una prioridad clara. En su intervención, afirmó que “la defensa antiaérea sigue siendo la prioridad absoluta para Ucrania” y aludió también a “la incertidumbre” y “la enorme preocupación” que despiertan en Kiev las dudas sobre el apoyo militar de los Estados Unidos.

Los AIM-120 AMRAAM están en servicio en España tanto en los aviones de combate F-18 y Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio como en las baterías NASAMS del Ejército de Tierra. Es la primera vez que la ministra menciona de forma expresa el envío de este tipo de misil a Ucrania.

Cuánto cuesta cada misil AIM-120 y por qué no hay una cifra única

Sí bien existen referencias recientes de ventas internacionales autorizadas por la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de los Estados Unidos, el coste exacto de los misiles AIM-120 enviados por España no fue detallado públicamente.

En septiembre de 2025, el Departamento de Estado aprobó una posible venta a Alemania de hasta 400 AIM-120D-3 AMRAAM, 12 secciones de guiado y equipamiento asociado por USD 1230 millones. Esa cifra arroja un promedio de unos USD 3,07 millones por misil, el cual incluye apoyo logístico, repuestos, software, documentación y entrenamiento.

Otra referencia aparece en la posible venta a Dinamarca, aprobada en diciembre de 2025. El paquete contempla 200 AIM-120C-8 AMRAAM, tres secciones de guiado y equipo asociado por USD 730 millones, lo que supone un promedio aproximado de USD 3,65 millones por misil dentro del conjunto completo. La propia DSCA advierte que el valor final puede ser inferior según los requisitos definitivos y el contrato firmado.

El Gobierno autorizó en noviembre de 2025 un contrato de 63 millones de euros para adquirir misiles de la familia AMRAAM para el Ejército del Aire y del Espacio. Ese dato confirma el peso presupuestario de este armamento, aunque no permite estimar el precio unitario porque no se informó el número exacto de misiles incluidos.

Por qué estos misiles son clave para frenar los ataques rusos

El AIM-120 AMRAAM nació como misil aire-aire de medio alcance, pero también se utiliza en sistemas NASAMS de defensa antiaérea lanzados desde tierra. Esa versatilidad explica su valor para Ucrania, que necesita interceptores capaces de responder a amenazas aéreas diversas en un escenario de ataques constantes.

España también formó a personal ucraniano en el uso y mantenimiento de sistemas NASAMS dentro de la misión europea EUMAM UA. Las Fuerzas Armadas españolas impartieron cursos a operadores y mantenedores ucranianos, y más de 9000 militares de Ucrania ya pasaron por España en el marco de esta operación de asistencia militar.

El apoyo militar español a Ucrania incluye material, formación y asistencia técnica para reforzar la respuesta frente a los ataques rusos. Shutterstock / ChatGPT

El envío de misiles antiaéreos a Ucrania se suma a otras líneas de apoyo. La Moncloa informó en abril de 2026 que España mantiene una asistencia “constante, práctica y adaptada” a las necesidades urgentes de Kiev, con atención a munición de artillería, radares, sistemas no tripulados y capacidades de defensa. También confirmó el compromiso de destinar en 2026 otros 1000 millones de euros a la asistencia militar bilateral.

Robles defendió que la contribución española va más allá de entregar material. La ministra habló de cooperación industrial, mantenimiento, modernización de sistemas ya enviados y desarrollo conjunto de capacidades con Ucrania. En una guerra marcada por el desgaste, cada interceptor cuenta, pero también cuenta la capacidad de sostenerlos, repararlos y reponerlos a tiempo.