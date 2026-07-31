Oficial | Otorgan hasta un 50% de descuento del alquiler mensual a los jubilados vulnerables: cómo pedirlo

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ratificado una importante medida de carácter social que contempla ayudas de hasta un 50% de descuento del alquiler mensual a los jubilados vulnerables y mayores de 65 años dentro del marco del Plan Estatal de acceso a la vivienda.

Esta subvención pública tiene como objetivo prioritario aliviar la carga económica en el acceso al hogar para los pensionistas y personas con menores ingresos. La gestión de este beneficio de arrendamiento se tramita formalmente a través de los organismos competentes de cada comunidad autónoma, atendiendo a una serie de requisitos oficiales establecidos.

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¿Qué es el Plan Estatal de Vivienda y a quién beneficia?

El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda (regulado bajo el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero) articula una serie de programas públicos diseñados para garantizar un hogar digno a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En concreto, dentro de su denominado Programa 2 de ayuda al alquiler de vivienda, la normativa establece una discriminación positiva orientada a proteger a la población sénior.

Mientras que la cuantía general de la subvención cubre con carácter ordinario hasta un 40% del precio de la renta mensual para el resto de inquilinos con escasos medios económicos, los mayores de 65 años y jubilados vulnerables se benefician de una cobertura ampliada que alcanza hasta el 50% del importe mensual del alquiler.

Asimismo, en aquellos supuestos en los que la vivienda esté situada en un municipio tensionado o zona con precios especialmente elevados (definidos por cada gobierno autonómico) y la renta oscile entre 601 y 900 euros al mes, la ayuda en dicho tramo suplementario puede alcanzar hasta un 30%.

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¿Cuáles son los requisitos económicos y del contrato para pedir la ayuda?

Para poder acogerse a este descuento del 50%, el solicitante y las personas que convivan en el domicilio deben acreditar formalmente el cumplimiento de una serie de condiciones fijadas por la administración pública:

Límite de ingresos anuales (unidad de convivencia)

Carácter general : los ingresos brutos anuales de la suma de personas empadronadas no pueden superar 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Familias numerosas generales o personas con discapacidad : el umbral se eleva a 4 veces el IPREM.

Familias numerosas especiales o discapacidad severa/gran invalidez: el límite alcanza hasta 5 veces el IPREM.

Condiciones del contrato y la vivienda

Titularidad y residencia : el jubilado solicitante debe ser titular del contrato de arrendamiento y la vivienda debe ser su residencia habitual y permanente, acreditado mediante certificado histórico de empadronamiento.

Tope máximo del alquiler: la cuota mensual no puede exceder los 600 €/mes con carácter general, aunque las Comunidades Autónomas pueden elevar este tope hasta los 900 €/mes en zonas tensionadas de mercado.

Exclusiones e incompatibilidades

Ningún miembro del hogar puede ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España (salvo causas justificadas como separación, divorcio o inaccesibilidad acreditada).

No se puede tener vínculo de parentesco en 1.º o 2.º grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, hermanos, suegros, etc.) con el arrendador del inmueble.

¿Cómo y dónde se solicita el descuento del 50% en el alquiler?

Aunque la financiación proviene de los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la competencia, gestión y tramitación directa están transferidas a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

Por tanto, el procedimiento no se realiza de forma directa en los ministerios centrales, sino a través de las consejerías de vivienda o portales web oficiales de cada comunidad autónoma (por ejemplo, Junta de Andalucía, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, entre otras) o en las Oficinas Municipales de Vivienda.

Pasos clave para tramitar la solicitud