La llegada de una fuerte tormenta asociada a una borrasca atlántica mantiene en alerta a amplias zonas de España. Según datos de AEMET y Meteored, el temporal traerá precipitaciones intensas, ráfagas de viento y riesgo de granizo en distintas provincias del país. Esta fuerte tormenta no será un episodio aislado. Los expertos advierten que la borrasca prolongará la inestabilidad durante varios días. Las zonas de alerta se extienden desde Canarias hasta la península, con acumulados de lluvia significativos. Además, la fuerte tormenta podría intensificarse en algunos puntos, con registros de viento superiores a los 100 km/h. Las autoridades piden precaución ante posibles incidencias en carreteras y zonas urbanas. Las primeras áreas impactadas por esta fuerte tormenta son las Islas Canarias. Allí, la borrasca ha dejado lluvias persistentes y episodios de granizo. Las precipitaciones han sido intensas, con acumulados importantes en pocas horas. Las demás provincias del país en la península también están bajo alerta. Especialmente el sur y zonas del oeste, donde se esperan chubascos fuertes. Justamente, la borrasca avanza desde el Atlántico y amplía el alcance del temporal. En varias provincias del país, las ráfagas de viento complican la situación: se han registrado valores elevados, lo que aumenta el riesgo en áreas costeras y de montaña, por lo que la alerta sigue activa en múltiples regiones. El fin de semana estará marcado por una fuerte tormenta persistente. La borrasca seguirá generando inestabilidad, con lluvias intermitentes en muchas provincias del país. En ese sentido, las precipitaciones serán más intensas en el norte y el oeste. Además, las temperaturas bajarán de forma notable con el ingreso de aire frío que reforzará la sensación térmica. Esta combinación con la fuerte tormenta incrementará la percepción de clima adverso. La alerta se mantendrá durante varios días. Según AEMET, podrían acumularse hasta cinco jornadas consecutivas de lluvias en algunas zonas. Esto eleva el riesgo de crecidas y problemas urbanos. En Canarias, la fuerte tormenta seguirá dejando lluvias constantes. Las precipitaciones serán localmente intensas, con posibles tormentas eléctricas. La borrasca continuará afectando de forma directa al archipiélago. En Andalucía y el sur peninsular, la alerta se centra en chubascos y viento. Las provincias del país en esta región registrarán episodios de lluvia irregular. Sin embargo, no se descartan tormentas puntuales. En el norte y centro, la fuerte tormenta llegará con menor intensidad, pero con lluvias frecuentes. Las zonas de alerta incluyen áreas montañosas. Allí, el viento y el frío serán protagonistas del fin de semana.