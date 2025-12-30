Apagón masivo en España: Montero advierte que el Gobierno llegará "hasta el final" para saber qué ocurrió.

Se despiden los cortes de luz tras una de las mayores inversiones públicas en energía de los últimos años. El Gobierno destinará más de 818 millones de euros a proyectos de almacenamiento energético con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y reducir los apagones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó que la medida permitirá mejorar la estabilidad de la red. La iniciativa se enmarca en los fondos europeos y busca acelerar la integración de energías renovables.

El Ejecutivo considera clave el almacenamiento para evitar interrupciones del suministro.

Fuente: shutterstock Fuente: shutterstock

Cómo es la inversión del Gobierno para terminar con los cortes de luz

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció que “asignará 818,3 millones de euros a los 126 proyectos seleccionados en la convocatoria de ayudas para el almacenamiento energético”. Los fondos proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, correspondiente al período 2021-2027.

La elevada demanda obligó a ampliar el presupuesto inicial. Según informó el Ministerio, la convocatoria recibió 1.750 solicitudes, por lo que “se incrementó casi un 17 % la dotación de 700 millones prevista”. Esta respuesta refleja el interés del sector por desarrollar soluciones contra los apagones.

El almacenamiento energético es considerado un pilar para garantizar el suministro en momentos críticos.

Cuánta energía aportarán los nuevos proyectos de almacenamiento

Los proyectos seleccionados tendrán un impacto directo en la capacidad del sistema eléctrico. El Ministerio detalló que “estos 126 proyectos seleccionados añadirán 2,2 gigavatios (GW) de potencia y 9,4 gigavatios/hora (GWh) de capacidad al sistema de almacenamiento energético español”.

Este refuerzo permitirá absorber excedentes de energía renovable y liberarlos cuando la demanda sea mayor. De este modo, se busca reducir el riesgo de apagones y mejorar la eficiencia del sistema.

Se despiden los cortes de luz con una infraestructura más flexible. El almacenamiento actúa como respaldo ante picos de consumo o caídas de generación.

Qué tipo de proyectos se financiarán para evitar apagones

Entre los proyectos beneficiarios destacan los sistemas híbridos. Según el comunicado oficial, sobresalen “los proyectos de almacenamiento hibridado, que emplean más de un tipo de energía renovable, con 69 expedientes”.

También se financiarán baterías de funcionamiento autónomo. El Ministerio precisó que habrá “39 expedientes” de tipo “standalone” , junto a iniciativas de almacenamiento térmico y bombeos hidráulicos.

En qué comunidades se desarrollarán los proyectos energéticos

Los proyectos de almacenamiento se repartirán por todo el país. Andalucía concentrará 31 iniciativas, seguida por la Comunidad Valenciana con 15 y Galicia con 11 proyectos.

Castilla y León acogerá 10 proyectos, mientras que Cataluña y Canarias contarán con nueve cada una. Extremadura y Castilla-La Mancha sumarán ocho iniciativas.

Aragón y la Comunidad de Madrid tendrán siete proyectos, y el resto se distribuirá entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.