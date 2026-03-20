</noscript><div id="fusion-app"><div class="right-rail"><header class="right-rail__header"><div class="adzone-ad adzone-ad--header adzone-ad--header--espana"><div class="ad-slot-header " id="ad-slot-header"></div></div><div class="masthead espana article"><div></div><div class="masthead__wrapper"><nav class="masthead__nav "><div class="masthead__nav-wrapper "><ul class="masthead__nav-list masthead__nav-list-topics"><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Tormenta" class="link" href="/tema/tormenta-es/" target="_self">Tormenta</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Seguridad social" class="link" href="/tema/seguridad-social-es/" target="_self">Seguridad social</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Jubilados" class="link" href="/tema/jubilados-es/" target="_self">Jubilados</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Vivienda" class="link" href="/tema/vivienda-es/" target="_self">Vivienda</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Alquiler" class="link" href="/tema/alquiler-es/" target="_self">Alquiler</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Acciones" class="link" href="/tema/acciones-es/" target="_self">Acciones</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Empleo" class="link" href="/tema/empleo-es/" target="_self">Empleo</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Netflix" class="link" href="/tema/netflix-es/" target="_self">Netflix</a></li></ul><div class="masthead__nav-separation masthead__nav-separation--edition"></div><button type="button" class="masthead__nav-sites-button" aria-label="Edición">Edición: <b>España</b></button><ul class="masthead__nav-list masthead__nav-list-countries "><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/?noredirect" target="_self">Argentina</a></li><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/espana/" target="_self">España</a></li><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/mexico/" target="_self">México</a></li><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/usa/" target="_self">USA</a></li><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/colombia/" target="_self">Colombia</a></li><li class="masthead__nav-list-item-countries"><a class="link" href="/uruguay/" target="_self">Uruguay</a></li></ul></div></nav><header class="masthead__main article"><input type="checkbox" id="masthead-modal-toggle" class="masthead__modal-checkbox" hidden=""/><div class="masthead__main-left"><button type="button" class="masthead__main-search" aria-label="Abrir menú de navegación"><svg class="burger-icon" viewBox="0 0 512 512" version="1.1" xml:space="preserve" x="0px" y="0px" width="24" height="24" aria-hidden="true" role="img"><path d="M 512 113 L 0 113 " stroke="#37ada8" stroke-width="50" fill="none"></path><path d="M 512 293 L 0 293 " stroke="#37ada8" stroke-width="50" fill="none"></path><path d="M 512 473 L 0 473 " stroke="#37ada8" stroke-width="50" fill="none"></path></svg></button><a aria-label="Ir a la página de inicio" class="masthead__main-titled-logo" href="/" target="_self"><svg class="logo-el-cronista-circle-icon" width="31" height="30" viewBox="0 0 31 30" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M15.4049 29.9024C7.27492 29.9024 0.659668 23.2881 0.659668 15.1571C0.659668 7.02611 7.27492 0.410858 15.4049 0.410858C23.5349 0.410858 30.1512 7.02611 30.1512 15.1571C30.1512 23.2881 23.5359 29.9024 15.4049 29.9024ZM15.4049 1.25493C7.73967 1.25493 1.50323 7.49137 1.50323 15.1571C1.50323 22.8229 7.73967 29.0593 15.4049 29.0593C23.0702 29.0593 29.3071 22.8229 29.3071 15.1571C29.3071 7.49137 23.0712 1.25493 15.4049 1.25493ZM16.1239 6.31679C17.2395 6.31628 18.1278 6.63001 19.041 7.28035C20.1322 8.0573 20.5446 9.21001 20.8903 10.4868L21.0988 11.4224C21.3053 11.4061 21.9429 11.4224 21.9429 11.4224V7.79747C20.5929 6.64933 18.4156 5.27137 15.682 5.27137C15.6246 5.27086 15.5656 5.27238 15.5076 5.27289C14.8303 5.28001 14.1124 5.3695 13.4239 5.5312C13.2335 5.57566 13.0444 5.62585 12.857 5.68171C12.4861 5.79299 12.1209 5.92229 11.7627 6.06916C11.5886 6.14084 11.4163 6.21697 11.2461 6.29747C9.05052 7.3373 7.42594 9.0295 6.41763 11.3949C6.21831 11.8615 6.05463 12.3426 5.92797 12.8339C5.55374 14.2876 5.52272 15.7846 5.80594 17.3044C6.22594 19.5605 7.34458 21.4134 9.13238 22.8448C10.7361 24.1287 12.5758 24.8395 14.628 25.0088C14.9387 25.0348 15.2478 25.0444 15.5554 25.0419L15.682 25.0434C16.3804 25.0419 17.0758 24.9519 17.7515 24.7754L17.9442 24.7302C19.2215 24.4012 20.3758 23.8297 21.3744 22.9734C21.5681 22.8269 21.7577 22.675 21.9429 22.5178V18.8924C21.9429 18.8924 21.3058 18.9087 21.0988 18.8924C21.0271 19.2178 20.9727 19.527 20.8903 19.8285C20.5705 21.0117 20.2629 22.0668 19.2907 22.8595C18.5234 23.4849 17.8461 23.9868 16.3573 23.9868C12.9775 23.9868 10.0481 19.7903 10.0481 15.1587C10.0481 10.527 12.4527 6.31781 16.1239 6.31781V6.31679ZM14.7464 18.1068C14.5968 18.1067 14.4498 18.0671 14.3203 17.9919C14.1901 17.9178 14.0819 17.8103 14.007 17.6806C13.932 17.5508 13.8929 17.4034 13.8937 17.2536V13.2173C13.8929 13.0674 13.932 12.9201 14.007 12.7903C14.0819 12.6606 14.1901 12.5531 14.3203 12.479C14.5873 12.3254 14.9056 12.3254 15.1726 12.479L18.6678 14.4971C18.7979 14.5713 18.9059 14.6787 18.9808 14.8083C19.0557 14.938 19.0947 15.0852 19.0939 15.2349C19.0948 15.3847 19.0558 15.5321 18.9809 15.6618C18.906 15.7916 18.798 15.8991 18.6678 15.9732L15.1726 17.9914C15.0431 18.0666 14.8961 18.1067 14.7464 18.1068ZM14.7505 13.2102L14.7378 15.1597V17.2536L16.5526 16.2209L18.2463 15.2431L14.751 13.2102H14.7505Z" fill="#37ADA8"></path></svg><svg class="logo-el-cronista-text-icon" width="127" height="20" viewBox="0 0 127 20" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.2694 2.89229V2.25446H21.5176V16.6057C21.5176 18.1047 21.8203 18.2562 23.1582 18.2562V18.902H16.58V18.2721C17.9498 18.2721 18.2525 18.1206 18.2525 16.6217V4.54268C18.2525 3.04378 17.8861 2.89229 16.2694 2.89229Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M61.9503 19.221C60.5769 19.2912 59.214 18.9473 58.0379 18.2338C56.8618 17.5203 55.9266 16.4698 55.3532 15.2185C54.7796 13.967 54.5944 12.5723 54.8212 11.2143C55.0481 9.85638 55.6767 8.59784 56.6257 7.60138C57.5747 6.60491 58.8004 5.91638 60.1445 5.62482C61.4885 5.33325 62.889 5.45205 64.1649 5.96586C65.4408 6.47967 66.5332 7.36486 67.3012 8.50696C68.0693 9.64905 68.4773 10.9955 68.4728 12.3724C68.5134 14.1475 67.8499 15.8666 66.6275 17.1531C65.4051 18.4397 63.7233 19.189 61.9503 19.237M61.9503 6.29696C60.0629 6.29696 58.7648 8.30614 58.7648 12.3724C58.7648 16.4386 60.047 18.4158 61.9503 18.4158C63.8537 18.4158 65.1359 16.3987 65.1359 12.3724C65.1359 8.34601 63.8537 6.29696 61.9503 6.29696Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M75.2659 18.9175H68.6479V18.2717C70.0257 18.2717 70.3283 18.1202 70.3283 16.6293V8.0823C70.3283 6.58338 70.0257 6.4319 68.6479 6.4319V5.78609H73.5935V8.17797C73.9805 7.40675 74.5646 6.75187 75.2864 6.27993C76.0082 5.80798 76.8419 5.53582 77.7028 5.49109C80.4823 5.49109 81.7884 7.50824 81.7884 9.94793V16.6373C81.7884 18.1282 82.0989 18.2797 83.4688 18.2797V18.9255H76.8826V18.2717C78.2206 18.2717 78.5311 18.1202 78.5311 16.6293V10.4582C78.5311 8.26567 77.6152 7.22122 76.0305 7.22122C75.5173 7.23813 75.0188 7.39578 74.589 7.67697C74.1592 7.95816 73.8149 8.3521 73.5935 8.8158V16.6054C73.5935 18.0963 73.8961 18.2478 75.2659 18.2478V18.9175Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M84.2971 6.433V5.78718H89.2665V16.6224C89.2665 18.1214 89.5692 18.2728 90.9389 18.2728V18.9186H84.3209V18.2728C85.6987 18.2728 86.0012 18.1214 86.0012 16.6224V8.08339C86.0012 6.58448 85.6987 6.433 84.3209 6.433M87.5543 0.190182C87.8013 0.185934 88.0467 0.231111 88.276 0.323065C88.5053 0.415019 88.714 0.551897 88.8898 0.725672C89.0656 0.899447 89.205 1.10662 89.2997 1.33504C89.3946 1.56345 89.4428 1.80851 89.4417 2.05585C89.4374 2.55349 89.2365 3.02922 88.8828 3.37887C88.5291 3.72853 88.0513 3.92365 87.5543 3.92152C87.0535 3.92583 86.5713 3.7324 86.212 3.38318C85.8528 3.03395 85.6454 2.55705 85.635 2.05585C85.637 1.8067 85.6885 1.56045 85.7863 1.33138C85.8842 1.1023 86.0266 0.894969 86.2051 0.721408C86.3836 0.547847 86.5949 0.411515 86.8265 0.320322C87.058 0.22913 87.3054 0.184894 87.5543 0.190182Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M98.9505 16.3603C98.9505 15.2919 98.2581 14.8135 97.103 14.2076L94.8411 12.9957C93.5191 12.31 92.452 11.2735 92.452 9.59922C92.452 7.20734 94.658 5.68451 97.0711 5.68451C98.3457 5.72547 99.5981 6.03805 100.743 6.60139V9.79056H99.9457C99.9457 7.55018 98.5762 6.48978 96.9596 6.48978C96.6989 6.4736 96.4376 6.5104 96.1915 6.59799C95.9454 6.68559 95.7196 6.82214 95.5276 6.99943C95.3356 7.17674 95.1815 7.3911 95.0745 7.62963C94.9674 7.86816 94.9098 8.1259 94.9049 8.38734C94.9049 9.34409 95.542 9.76665 96.6091 10.2849L98.6476 11.3532C100.201 12.1506 101.34 13.2508 101.34 15.1405C101.34 17.5323 99.1895 19.2226 96.5614 19.2226C95.007 19.2528 93.4798 18.8108 92.1812 17.9548V14.5265H92.7945C92.9219 16.9981 94.459 18.3296 96.5614 18.3296C97.9952 18.3296 98.9505 17.6678 98.9505 16.3204" fill="#37ADA8"></path><path d="M111.207 16.3575C110.992 16.7474 110.679 17.0741 110.299 17.3049C109.919 17.5358 109.486 17.6627 109.041 17.673C107.671 17.673 107.026 16.6046 107.026 15.1377V6.78999H111.008L110.427 5.68973H107.002V2.15771H106.787C105.528 3.79801 103.989 5.20172 102.24 6.30365V6.73418H103.737V15.5523C103.724 16.0395 103.81 16.5245 103.99 16.977C104.171 17.4296 104.443 17.8403 104.789 18.1839C105.134 18.5274 105.546 18.7966 105.999 18.9747C106.452 19.1529 106.937 19.2363 107.424 19.2198C108.288 19.2115 109.132 18.9721 109.872 18.5262C110.611 18.0804 111.218 17.4444 111.63 16.6845L111.207 16.3575Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M2.55557 2.95607V2.25446H14.8598C14.8598 3.64971 14.9076 5.05295 14.9314 6.47214H14.4058C14.3581 6.20106 14.3262 5.92998 14.2625 5.67485C14.1811 5.33787 14.0828 5.00524 13.9678 4.67823C13.8524 4.35407 13.6579 4.06394 13.402 3.83419C13.1461 3.60445 12.8368 3.44236 12.5025 3.36269C11.9839 3.21815 11.448 3.14572 10.9097 3.14743C9.76289 3.14743 9.31691 3.14743 8.14623 3.14743H8.07455V9.89256H8.25772C9.1656 9.89256 9.38859 9.89256 10.2965 9.89256C10.5956 9.8937 10.8942 9.86704 11.1884 9.81285C11.4572 9.79285 11.7099 9.67742 11.9012 9.48737C12.0925 9.29735 12.2097 9.04519 12.2317 8.77631C12.2954 8.46537 12.3432 8.14646 12.3989 7.81159H12.9326V12.8346H12.3989C12.3989 12.5874 12.3193 12.3323 12.2715 12.0851L12.2237 11.83C12.1993 11.567 12.087 11.32 11.9049 11.1289C11.7228 10.938 11.4815 10.8141 11.2203 10.7775C10.9577 10.7273 10.6912 10.7007 10.4239 10.6978C9.46823 10.6978 9.19746 10.6978 8.24179 10.6978H8.03473V16.5978C8.03295 16.8064 8.05162 17.0147 8.09047 17.2197C8.11646 17.3846 8.19345 17.537 8.31061 17.6558C8.42776 17.7745 8.57918 17.8534 8.74351 17.8814C8.94512 17.9251 9.15049 17.9492 9.35674 17.9531C10.1531 17.9531 10.0576 17.9531 10.8619 17.9531C11.5239 17.96 12.1827 17.8604 12.813 17.6582C13.3836 17.4442 13.8622 17.0384 14.1669 16.5101C14.5654 15.8095 14.8606 15.0549 15.0429 14.2697C15.0429 14.1979 15.0429 14.1182 15.1067 14.0385C15.1092 14.0227 15.1092 14.0065 15.1067 13.9907H15.6323C15.465 15.5852 15.3058 17.1798 15.1386 18.8302H2.54761V18.1127C2.7467 18.1127 2.93784 18.1127 3.12101 18.1127C3.3272 18.1023 3.53225 18.0756 3.73423 18.0329C3.92732 18.0001 4.10406 17.9039 4.23666 17.7596C4.36927 17.6153 4.45026 17.4309 4.4669 17.2356C4.50524 17.0037 4.52389 16.769 4.52265 16.534V4.86958C4.52265 4.58255 4.52265 4.29553 4.52265 4.0085C4.44301 3.29891 4.09261 3.09161 3.48735 3.01986C3.19268 3.01986 2.89802 3.01986 2.57946 2.95607" fill="#37ADA8"></path><path d="M53.0069 5.48364C51.9396 5.48364 51.2866 6.16135 50.0045 7.96323L49.5346 8.61701V6.5281V5.78661H44.6208V6.43242C45.9986 6.43242 46.3012 6.58391 46.3012 8.08282V16.6298C46.3012 18.1208 45.9986 18.2722 44.6208 18.2722V18.918H51.7884V18.2722C49.9248 18.2722 49.5028 18.1208 49.5028 16.6298V9.91659C49.5066 9.65135 49.5676 9.39005 49.6817 9.15061C49.7958 8.91118 49.9602 8.69924 50.1637 8.52931C50.3261 8.32217 50.5294 8.15081 50.761 8.02598C50.9927 7.90113 51.2474 7.82548 51.5096 7.80377C52.0236 7.88863 52.5094 8.09687 52.9254 8.41067C53.3415 8.72446 53.6755 9.13448 53.8988 9.60563L55.1809 6.83107C54.9333 6.45405 54.6046 6.13733 54.2187 5.90417C53.8328 5.671 53.3996 5.52731 52.951 5.48364" fill="#37ADA8"></path><path d="M37.9312 2.80519C38.8427 2.78376 39.7356 3.06402 40.4717 3.60248C41.3216 4.31316 41.8871 5.30672 42.0645 6.40099C42.1362 6.66409 42.184 6.93518 42.2477 7.19828C42.4229 7.19828 42.9804 7.19828 42.9804 7.19828V4.0091C41.4805 2.64958 39.5473 1.86698 37.5251 1.8006H37.3738C36.762 1.80494 36.1527 1.87985 35.558 2.02385L35.0643 2.15141C34.7377 2.25506 34.4192 2.36668 34.1166 2.49425L33.6626 2.69357C32.5233 3.24928 31.5191 4.04734 30.7198 5.03199C29.9207 6.01663 29.3458 7.16409 29.0356 8.39423C28.7115 9.66696 28.6734 10.9958 28.9241 12.2851C29.2577 14.2 30.2911 15.9222 31.823 17.1166C33.1871 18.2178 34.8537 18.877 36.6013 19.0062C36.872 19.0062 37.1429 19.0062 37.3976 19.0062H37.5092C38.1191 19.0046 38.7263 18.927 39.317 18.775H39.4842C40.5852 18.5005 41.6076 17.9737 42.4707 17.2362C42.6459 17.1087 42.8132 16.9732 42.9644 16.8455V13.6564C42.9644 13.6564 42.407 13.6564 42.2317 13.6564C42.168 13.9433 42.1203 14.2065 42.0486 14.4536C41.9213 15.5015 41.4409 16.4746 40.6868 17.2123C40.3476 17.5384 39.9468 17.7932 39.5077 17.9616C39.0686 18.1301 38.6003 18.2088 38.1303 18.193C35.1916 18.193 32.6352 14.5333 32.6352 10.4991C32.6352 6.46477 34.7297 2.80519 37.9312 2.80519Z" fill="#37ADA8"></path><path d="M115.404 7.06971C113.994 7.06971 112.791 8.02647 112.051 9.74866L111.438 9.50147C111.785 8.32247 112.501 7.28597 113.48 6.54409C114.459 5.80222 115.65 5.39404 116.877 5.37946C119.769 5.37946 121.544 7.19727 121.544 10.1154V16.4937C121.544 17.3548 122.006 17.7853 122.531 17.7853C123.057 17.7853 123.24 17.602 123.639 17.1395L124.005 17.5382C123.716 18.0348 123.304 18.4482 122.809 18.7388C122.313 19.0292 121.751 19.1869 121.178 19.1966C120.528 19.2183 119.89 19.0166 119.369 18.6249C118.849 18.2334 118.478 17.6754 118.319 17.0439C117.89 17.684 117.315 18.213 116.643 18.5873C115.97 18.9616 115.217 19.1704 114.449 19.1966C114.033 19.2271 113.617 19.1721 113.224 19.0347C112.831 18.8973 112.471 18.6806 112.166 18.3979C111.86 18.1153 111.616 17.7728 111.449 17.3918C111.281 17.0107 111.193 16.5992 111.191 16.1828C111.191 14.2135 112.855 13.2647 115.285 12.3398L118.295 11.1997V10.3307C118.295 8.55268 117.434 7.06971 115.404 7.06971ZM116.2 12.8262C115.037 13.3205 114.177 13.9902 114.177 15.4413C114.153 15.7208 114.188 16.0025 114.278 16.268C114.369 16.5334 114.514 16.7769 114.705 16.9828C114.895 17.1886 115.127 17.3521 115.385 17.4628C115.642 17.5737 115.92 17.6292 116.2 17.6259C116.605 17.6017 117 17.4935 117.361 17.3082C117.721 17.1228 118.039 16.8646 118.295 16.5495V12.0528L116.2 12.8262Z" fill="#37ADA8"></path></svg></a></div><div class="masthead__main-center-section"><a class="link" href="/espana/pc-movil/" target="_self"><span class="masthead__main-titled-section pc, móvil y apps">PC, móvil y apps</span></a><span class="masthead__main-titled-title">Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos </span></div><div class="masthead__modal"><div class="masthead__modal-search"><button class="masthead__modal__search-btn" aria-label="Abrir menú de búsqueda"><svg class="search-icon" viewBox="0 0 512 512" version="1.1" x="0px" y="0px" width="11" height="11"><path d="M 96.5344 222.6702 C 96.5344 155.2961 151.5364 100.6809 219.3876 100.6809 C 287.2388 100.6809 342.2407 155.2961 342.2407 222.6702 C 342.2407 290.0444 287.2388 344.6597 219.3876 344.6597 C 151.5364 344.6597 96.5344 290.0444 96.5344 222.6702 L 96.5344 222.6702 Z" stroke="#ffffff" stroke-width="26" fill="none"></path><path d="M 312.4985 309.4185 L 416.5344 412.6809 " stroke="#ffffff" stroke-width="26" fill="none"></path></svg></button><input class="masthead__modal-input" type="text" placeholder="Buscar" name="search" value=""/><button type="button" class="masthead__modal__close-btn" aria-label="Cerrar modal"><svg class="close-icon" width="20" height="20" viewBox="0 0 18 18"><path stroke-width="0" fill="%2337ADA8" stroke="black" d="M14.53 4.53l-1.06-1.06L9 7.94 4.53 3.47 3.47 4.53 7.94 9l-4.47 4.47 1.06 1.06L9 10.06l4.47 4.47 1.06-1.06L10.06 9z"></path></svg></button></div><ul class="masthead__modal-list-parent"><li class="masthead__modal-list-item "><a class="link" href="/espana/ultimas-noticias-es/" target="_self">Últimas Noticias</a></li><li class="masthead__modal-list-item "><a class="link" href="/espana/economia-finanzas/" target="_self">Economía y finanzas</a></li><li class="masthead__modal-list-item "><a class="link" href="/espana/politica-es/" target="_self">Política</a></li><li class="masthead__modal-list-item "><a class="link" href="/espana/actualidad-es/" target="_self">Actualidad</a></li><li class="masthead__modal-list-item "><a class="link" href="/criptomonedas-es/" target="_self">Criptomonedas</a></li></ul><details class="masthead__modal-countries-ctn"><summary class="masthead__modal-countries-title">Edición: <b>España</b></summary><ul class="masthead__modal-countries-list"><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/?noredirect" target="_self">Argentina</a></li><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/espana/" target="_self">España</a></li><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/mexico/" target="_self">México</a></li><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/usa/" target="_self">USA</a></li><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/colombia/" target="_self">Colombia</a></li><li class="masthead__modal-countries-item"><a class="link" href="/uruguay/" target="_self">Uruguay</a></li></ul></details></div><div class="masthead__user-info"></div><button class="masthead__main-share" aria-label="Abrir menú de compartir" aria-expanded="false" aria-haspopup="true"><svg class="share-icon" width="22" height="24" viewBox="0 0 22 24" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M17.7663 7C19.4232 7 20.7663 5.65685 20.7663 4C20.7663 2.34315 19.4232 1 17.7663 1C16.1094 1 14.7663 2.34315 14.7663 4C14.7663 5.65685 16.1094 7 17.7663 7Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" fill="#5b5a59"></path><path d="M4 15.0667C5.65685 15.0667 7 13.7235 7 12.0667C7 10.4098 5.65685 9.06665 4 9.06665C2.34315 9.06665 1 10.4098 1 12.0667C1 13.7235 2.34315 15.0667 4 15.0667Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" fill="#5b5a59"></path><path d="M17.7663 23.1338C19.4232 23.1338 20.7663 21.7906 20.7663 20.1338C20.7663 18.4769 19.4232 17.1338 17.7663 17.1338C16.1094 17.1338 14.7663 18.4769 14.7663 20.1338C14.7663 21.7906 16.1094 23.1338 17.7663 23.1338Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" fill="#5b5a59"></path><path d="M7.10413 14.4443L14.8963 18.3359" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M14.8963 5.88916L7.10413 9.78071" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path></svg>Compartir</button><div class="masthead__main-popup " role="menu" aria-label="Opciones de compartir" aria-hidden="true"><a aria-label="Compartir artículo en WhatsApp" class="link" href="https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="whathsapp-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.9644 22 19.9764" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.9435 20.6957C20.9435 26.0691 16.5531 30.4261 11.1374 30.4261C9.41742 30.4261 7.80157 29.9869 6.39682 29.2153L0.967163 30.9408L2.737 25.7203C1.8439 24.2536 1.33035 22.5337 1.33035 20.6956C1.33035 15.3212 5.72076 10.9644 11.1375 10.9644C16.5531 10.9645 20.9435 15.3213 20.9435 20.6957ZM11.1375 12.5143C6.59007 12.5143 2.89219 16.1839 2.89219 20.6957C2.89219 22.4851 3.47514 24.1433 4.46256 25.4925L3.43295 28.5303L6.60091 27.5238C7.90241 28.3778 9.46194 28.8765 11.1375 28.8765C15.6828 28.8765 19.3818 25.2066 19.3818 20.6957C19.3818 16.1839 15.6827 12.5143 11.1375 12.5143ZM16.0892 22.9371C16.0286 22.8374 15.8682 22.7777 15.6287 22.6585C15.3881 22.5394 14.2057 21.9618 13.9858 21.8827C13.7657 21.8034 13.6041 21.7634 13.4449 22.0017C13.2845 22.2404 12.8236 22.7778 12.683 22.9372C12.5431 23.0967 12.4034 23.116 12.1628 22.9968C11.922 22.8777 11.147 22.6249 10.2293 21.8135C9.51519 21.1804 9.03261 20.4001 8.89174 20.1615C8.75213 19.9232 8.87788 19.7942 8.99691 19.6752C9.10536 19.5678 9.23766 19.3966 9.35786 19.2579C9.47832 19.118 9.5183 19.0182 9.59844 18.8589C9.67857 18.6996 9.63859 18.5609 9.57786 18.4417C9.51822 18.3226 9.03706 17.1487 8.8365 16.6707C8.63732 16.194 8.43675 16.2119 8.29573 16.2119C8.15592 16.2119 7.89639 16.2535 7.89639 16.2535C7.89639 16.2535 7.41447 16.3132 7.19451 16.5518C6.97454 16.7901 6.35353 17.3678 6.35353 18.5406C6.35353 19.7142 7.2142 20.8489 7.33432 21.0071C7.45475 21.1666 8.99683 23.6537 11.4409 24.6087C13.885 25.5634 13.885 25.2448 14.3259 25.2047C14.7659 25.1658 15.7477 24.6282 15.9483 24.071C16.149 23.5135 16.149 23.0358 16.0892 22.9371Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en Facebook" class="link" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="fb-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="24" height="24" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M10.9306 13.5216H9.34766V11.0633H10.9306V9.04706C10.9306 8.67565 10.8543 6.21729 14.249 6.21729H16.652V8.78177H14.8784C14.5351 8.78177 14.1727 9.1178 14.1727 9.36541V11.0456H16.6329C16.5376 12.3367 16.3278 13.5216 16.3278 13.5216H14.1537V20.826H10.9115V13.5216H10.9306Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en X (Twitter)" class="link" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="x-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1.24036" y="1.44092" width="21.053" height="21.053" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M11.7517 11.7407L15.618 7.63281" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M6.43564 17.5405L10.3019 13.4326" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M13.4432 17.5402L6.19397 8.11621H9.09366L16.1013 17.5402H13.4432Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en LinkedIn" class="link" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F&title=Article%20Title" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="ln-square-icon" fill="#5b5a59" width="26" height="26" viewBox="0.45 0.45 18.1 18.1" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="17" height="17" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.1" fill="none"></rect><path d="M15 11.13v3.697h-2.143v-3.45c0-.866-.31-1.457-1.086-1.457-.592 0-.945.398-1.1.784-.056.138-.071.33-.071.522v3.601H8.456s.029-5.842 0-6.447H10.6v.913l-.014.021h.014v-.02c.285-.44.793-1.066 1.932-1.066 1.41 0 2.468.922 2.468 2.902zM6.213 5.271C5.48 5.271 5 5.753 5 6.385c0 .62.466 1.115 1.185 1.115h.014c.748 0 1.213-.496 1.213-1.115-.014-.632-.465-1.114-1.199-1.114zm-1.086 9.556h2.144V8.38H5.127v6.447z"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo por correo electrónico" class="link" href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20article&body=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" target="_self"><svg class="email-icon" width="26" height="26" viewBox="0 11.5558 20 18.7942" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.902 12.1808H2.6912C1.77073 12.1808 1.02454 12.927 1.02454 13.8475V28.0583C1.02454 28.9788 1.77073 29.725 2.6912 29.725H16.902C17.8225 29.725 18.5687 28.9788 18.5687 28.0583V13.8475C18.5687 12.927 17.8225 12.1808 16.902 12.1808Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path><path d="M1.73914 12.9139L9.95902 20.6605L18.179 12.9139" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path></svg></a><a aria-label="Ver comentarios del artículo" class="link" href="#comments" target="_self"><svg class="comments-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.98 20 19.09089" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M0.909058 13.7072C0.909058 12.7031 1.72308 11.889 2.72724 11.889H17.2727C18.2769 11.889 19.0909 12.7031 19.0909 13.7072V29.1618L14.3567 26.9963C13.8821 26.7792 13.3661 26.6669 12.8441 26.6669H9.09088H2.72724C1.72308 26.6669 0.909058 25.8528 0.909058 24.8487V13.7072Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.35"></path><path d="M7.27277 19.506C7.27277 19.0072 6.86368 18.599 6.36368 18.599C5.86368 18.599 5.45459 19.0072 5.45459 19.506C5.45459 20.0049 5.86368 20.413 6.36368 20.413C6.86368 20.413 7.27277 20.0049 7.27277 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M14.5455 19.506C14.5455 19.0072 14.1364 18.599 13.6364 18.599C13.1364 18.599 12.7273 19.0072 12.7273 19.506C12.7273 20.0049 13.1364 20.413 13.6364 20.413C14.1364 20.413 14.5455 20.0049 14.5455 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M10.9091 19.506C10.9091 19.0072 10.5 18.599 10 18.599C9.50003 18.599 9.09094 19.0072 9.09094 19.506C9.09094 20.0049 9.50003 20.413 10 20.413C10.5 20.413 10.9091 20.0049 10.9091 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path></svg></a></div></header><div class="masthead__progress"><div class="masthead__progress-bar"></div></div><nav class="masthead__nav "><div class="masthead__nav-wrapper "><ul class="masthead__nav-list masthead__nav-list-topics"><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Ultimas noticias" class="link" href="/espana/ultimas-noticias-es/" target="_self">Ultimas noticias</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Economía y finanzas" class="link" href="/espana/economia-finanzas/" target="_self">Economía y finanzas</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Ibex y Euro" class="link" href="/espana/ibex-euro/" target="_self">Ibex y Euro</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Política" class="link" href="/espana/politica-es/" target="_self">Política</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Actualidad" class="link" href="/espana/actualidad-es/" target="_self">Actualidad</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Criptomonedas" class="link" href="/espana/criptomonedas-es/" target="_self">Criptomonedas</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Banca" class="link" href="/tema/bancos-es/" target="_self">Banca</a></li><li class="masthead__nav-list-item"><a aria-label="Seguridad social" class="link" href="/tema/seguridad-social-es/" target="_self">Seguridad social</a></li></ul></div></nav><div class="masthead__ticker masthead__ticker--big masthead__ticker--with-buttons"><div class="masthead__ticker-wrapper"><a class="masthead__ticker-redirect left" href="https://www.cronista.com/informacion-de-mercados/" target="_self">Ir a mercados online</a><div class="masthead__ticker-list-ctn" style="--column-count:5;--animation-ticker:none"><ul class="masthead__ticker-list"><li class="masthead__ticker-item"><a class="link" href="/MercadosOnline/indice/IBEX/" target="_self"><span class="masthead__ticker-name">IBEX 35</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->16.955,7</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->16.955,7</span><span class="masthead__ticker-percentage positive-variation" style="--color-accent:#30CC90">0.29<!-- -->%</span></a></li><li class="masthead__ticker-item"><a class="link" href="/MercadosOnline/moneda/EURUSD/" target="_self"><span class="masthead__ticker-name">EURO-USD</span><span class="masthead__ticker-price">$<!-- --> <!-- -->1,15</span><span class="masthead__ticker-price">$<!-- --> <!-- -->1,15</span><span class="masthead__ticker-percentage negative-variation" style="--color-accent:#FF5757">-0.36<!-- -->%</span></a></li><li class="masthead__ticker-item"><a class="link" href="/MercadosOnline/indice/N100/" target="_self"><span class="masthead__ticker-name">EURONEXT</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->1.732,11</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->1.732,11</span><span class="masthead__ticker-percentage negative-variation" style="--color-accent:#FF5757">-1.74<!-- -->%</span></a></li><li class="masthead__ticker-item"><a class="link" href="/MercadosOnline/indice/SPX/" target="_self"><span class="masthead__ticker-name">S&P 500</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->6.624,7</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->6.624,7</span><span class="masthead__ticker-percentage negative-variation" style="--color-accent:#FF5757">-1.36<!-- -->%</span></a></li><li class="masthead__ticker-item"><a class="link" href="/MercadosOnline/indice/NDAQOQ/" target="_self"><span class="masthead__ticker-name">Nasdaq</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->22.090,69</span><span class="masthead__ticker-price"> <!-- -->22.090,69</span><span class="masthead__ticker-percentage negative-variation" style="--color-accent:#FF5757">-0.28<!-- -->%</span></a></li></ul></div><a class="masthead__ticker-redirect right" href="https://www.cronista.com/informacion-de-mercados/" target="_self">Ver más cotizaciones</a></div></div><nav class="masthead__menu-bottom"><input type="checkbox" id="masthead-modal-toggle" class="masthead__modal-checkbox" hidden=""/><button type="button" class="masthead__menu-bottom__button" aria-label="Abrir menú lateral"><svg width="26px" height="20px" viewBox="0 0 26 20" id="Editable-line" version="1.1" xml:space="preserve" fill="#2b2b2b"><g id="SVGRepo_bgCarrier" stroke-width="0"></g><g id="SVGRepo_tracerCarrier" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></g><g id="SVGRepo_iconCarrier"><line fill="none" stroke="#2b2b2b" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2.56" x1="0" x2="26" y1="2" y2="2"></line><line fill="none" stroke="#2b2b2b" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2.56" x1="0" x2="26" y1="10" y2="10"></line><line fill="none" stroke="#2b2b2b" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" stroke-width="2.56" x1="0" x2="26" y1="18" y2="18"></line></g></svg>Menú</button><a aria-label="Dolar" class="masthead__menu-bottom__button" href="/MercadosOnline/dolar.html" target="_self"><img src="/pf/resources/images/el-cronista/bottom-costs.webp?d=480" class="bottom-costs" alt="Ver información de costos y precios"/>Dolar</a><a aria-label="Inicio" class="masthead__menu-bottom__button" href="/" target="_self"><img src="/pf/resources/images/el-cronista/bottom-logo-mobile.webp?d=480" class="bottom-logo-ec-mobile" alt="Ir al inicio - El Cronista"/>Inicio</a><a aria-label="Alertas" class="masthead__menu-bottom__button" href="/ingresa/?returnTo=%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" target="_self"><img src="/pf/resources/images/el-cronista/bottom-bell.webp?d=480" class="bottom-bell" alt="Ver notificaciones y alertas"/>Alertas</a></nav></div></div></header><section class="right-rail__top"></section><section class="right-rail__main"><div class="right-rail__heading"><div id="fusion-static-enter:f0fkUuB9CC5o1iM" style="display:none" data-fusion-component="f0fkUuB9CC5o1iM"></div><header class="article-head"><section class="article-head__section"><span class="article-head__section__name"><a class="link" href="/espana/" target="_self">Cronista España</a></span><span class="article-head__section__name"><a class="link" href="/espana/pc-movil/" target="_self">PC, móvil y apps</a></span><span class="article-head__section__name"><a class="link" href="/tema/dispositivos-es/" target="_self">dispositivos</a></span></section><div class="article-head__info"><span class="article-head__overline"><span class="article-head__kicker">Dispositivos</span></span><h1 class="article-head__title">Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos </h1><h2 class="article-head__subtitle">Estos dispositivos permiten generar electricidad sin enchufes y se convierten en una herramienta clave para mantener la conectividad en situaciones críticas.</h2></div></header><div id="fusion-static-exit:f0fkUuB9CC5o1iM" style="display:none" data-fusion-component="f0fkUuB9CC5o1iM"></div></div><main class="right-rail__body"><div class="article-body__promo-item-ctn"><article class="article-body__promo-related"><div class="story-card promo-related"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Los móviles cambian para siempre: las tarjetas SIM deberán ser reemplazadas por este nuevo dispositivo" class="link" href="/espana/pc-movil/los-moviles-cambian-para-siempre-las-tarjetas-sim-deberan-ser-reemplazadas-por-este-nuevo-dispositivo/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Teléfonos móviles<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Los móviles cambian para siempre: las tarjetas SIM deberán ser reemplazadas por este nuevo dispositivo</span></a></h2></div></article><article class="article-body__promo-related"><div class="story-card promo-related"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros" class="link" href="/espana/pc-movil/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Tecnología<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros</span></a></h2></div></article><figure class="article-body__promo-figure"><img alt="Un dispositivo gana protagonismo como solución clave ante cortes de luz y situaciones críticas, por su capacidad para mantener conectados los equipos esenciales en el hogar." class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=800&height=450&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=375&height=211&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=600&height=338&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=768&height=432&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=990&height=557&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=800&height=450&quality=70 800w" fetchpriority="high" loading="eager"/><figcaption class="article-body__promo-figure__figcaption"><span class="article-body__promo-figure__caption">Un dispositivo gana protagonismo como solución clave ante cortes de luz y situaciones críticas, por su capacidad para mantener conectados los equipos esenciales en el hogar.</span><span class="article-body__promo-figure__credit">Shutterstock</span></figcaption></figure></div><section class="article-body__byline"><div class="article-body__byline__author-info"><div class="article-body__byline__author-image"><address><h3 class="article-body__byline__author"></h3></address></div><time class="article-body__byline__date" dateTime="2026-03-20T09:55:41.122Z">Actualizado el <!-- -->20 de Marzo de 2026<!-- --> <span class="dot"></span>09:55</time></div><button class="article-body__byline__share-save " aria-label="Guardar en favoritos"><svg class="save-icon" width="13" height="17" viewBox="0 0 13 17" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M12.3243 2.23396C12.316 2.22398 12.3198 2.2115 12.3198 2.20027C12.3171 2.10361 12.3031 2.00758 12.2782 1.91414C12.2014 1.59478 12.0391 1.30235 11.8088 1.06823C11.6129 0.868885 11.3697 0.72238 11.1019 0.642367C11.003 0.614535 10.9014 0.596975 10.7988 0.589966L10.7327 0.589966C10.7107 0.600779 10.6874 0.592461 10.6649 0.594956H2.32467C2.30222 0.592461 2.27893 0.600779 2.25731 0.589966H2.1912C2.14671 0.599947 2.10097 0.595372 2.0569 0.603274C1.66294 0.674165 1.30864 0.887091 1.06109 1.20173C0.877373 1.42829 0.751641 1.69623 0.694785 1.98235C0.678569 2.05929 0.677738 2.13706 0.66568 2.21192V2.26224C0.671192 2.29213 0.672868 2.32259 0.670669 2.3529C0.670669 7.07958 0.670669 11.8068 0.670669 16.5346C0.670669 16.5487 0.670669 16.5629 0.689796 16.5583C0.705343 16.5536 0.71958 16.5453 0.731374 16.5342C1.01355 16.3196 1.2956 16.1048 1.5775 15.89C1.97541 15.586 2.37581 15.2832 2.77496 14.9796C3.23538 14.6275 3.69649 14.2763 4.15829 13.9262C4.62189 13.5739 5.08424 13.2192 5.54826 12.8682C5.85137 12.6386 6.15281 12.4069 6.45509 12.1761C6.46576 12.1655 6.48018 12.1596 6.49521 12.1596C6.51025 12.1596 6.52467 12.1655 6.53534 12.1761C6.80019 12.3795 7.06671 12.5799 7.33157 12.7825C7.84881 13.1784 8.36688 13.5731 8.88578 13.9665L10.6699 15.3252C11.1996 15.7286 11.7292 16.132 12.2586 16.5354C12.2707 16.5465 12.2848 16.5552 12.3002 16.5608C12.3223 16.567 12.3235 16.5533 12.3227 16.5363C12.3227 11.8068 12.3227 7.07722 12.3227 2.3475C12.3205 2.32036 12.3222 2.29307 12.3277 2.2664L12.3243 2.23396ZM11.0512 14.0892V14.1537L10.6574 13.8526L8.90324 12.5051L6.56985 10.7101C6.49833 10.6552 6.49875 10.6544 6.42391 10.7101L3.56288 12.9068L1.9962 14.1121C1.98123 14.1237 1.96543 14.1341 1.94921 14.1458C1.9399 14.1262 1.93713 14.1042 1.94131 14.083C1.94131 10.0466 1.94131 6.01034 1.94131 1.97403C1.94131 1.92121 1.95088 1.905 2.00243 1.905C5.00025 1.90638 7.99794 1.90638 10.9955 1.905C11.0408 1.905 11.0558 1.91539 11.0558 1.96904C11.0522 6.00895 11.0506 10.049 11.0512 14.0892Z" fill="black"></path></svg></button><div class="article-body__byline__share"><a aria-label="Compartir artículo en WhatsApp" class="link" href="https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="whathsapp-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.9644 22 19.9764" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.9435 20.6957C20.9435 26.0691 16.5531 30.4261 11.1374 30.4261C9.41742 30.4261 7.80157 29.9869 6.39682 29.2153L0.967163 30.9408L2.737 25.7203C1.8439 24.2536 1.33035 22.5337 1.33035 20.6956C1.33035 15.3212 5.72076 10.9644 11.1375 10.9644C16.5531 10.9645 20.9435 15.3213 20.9435 20.6957ZM11.1375 12.5143C6.59007 12.5143 2.89219 16.1839 2.89219 20.6957C2.89219 22.4851 3.47514 24.1433 4.46256 25.4925L3.43295 28.5303L6.60091 27.5238C7.90241 28.3778 9.46194 28.8765 11.1375 28.8765C15.6828 28.8765 19.3818 25.2066 19.3818 20.6957C19.3818 16.1839 15.6827 12.5143 11.1375 12.5143ZM16.0892 22.9371C16.0286 22.8374 15.8682 22.7777 15.6287 22.6585C15.3881 22.5394 14.2057 21.9618 13.9858 21.8827C13.7657 21.8034 13.6041 21.7634 13.4449 22.0017C13.2845 22.2404 12.8236 22.7778 12.683 22.9372C12.5431 23.0967 12.4034 23.116 12.1628 22.9968C11.922 22.8777 11.147 22.6249 10.2293 21.8135C9.51519 21.1804 9.03261 20.4001 8.89174 20.1615C8.75213 19.9232 8.87788 19.7942 8.99691 19.6752C9.10536 19.5678 9.23766 19.3966 9.35786 19.2579C9.47832 19.118 9.5183 19.0182 9.59844 18.8589C9.67857 18.6996 9.63859 18.5609 9.57786 18.4417C9.51822 18.3226 9.03706 17.1487 8.8365 16.6707C8.63732 16.194 8.43675 16.2119 8.29573 16.2119C8.15592 16.2119 7.89639 16.2535 7.89639 16.2535C7.89639 16.2535 7.41447 16.3132 7.19451 16.5518C6.97454 16.7901 6.35353 17.3678 6.35353 18.5406C6.35353 19.7142 7.2142 20.8489 7.33432 21.0071C7.45475 21.1666 8.99683 23.6537 11.4409 24.6087C13.885 25.5634 13.885 25.2448 14.3259 25.2047C14.7659 25.1658 15.7477 24.6282 15.9483 24.071C16.149 23.5135 16.149 23.0358 16.0892 22.9371Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en Facebook" class="link" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="fb-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="24" height="24" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M10.9306 13.5216H9.34766V11.0633H10.9306V9.04706C10.9306 8.67565 10.8543 6.21729 14.249 6.21729H16.652V8.78177H14.8784C14.5351 8.78177 14.1727 9.1178 14.1727 9.36541V11.0456H16.6329C16.5376 12.3367 16.3278 13.5216 16.3278 13.5216H14.1537V20.826H10.9115V13.5216H10.9306Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en X (Twitter)" class="link" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="x-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1.24036" y="1.44092" width="21.053" height="21.053" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M11.7517 11.7407L15.618 7.63281" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M6.43564 17.5405L10.3019 13.4326" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M13.4432 17.5402L6.19397 8.11621H9.09366L16.1013 17.5402H13.4432Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo en LinkedIn" class="link" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F&title=Article%20Title" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><svg class="ln-square-icon" fill="#5b5a59" width="26" height="26" viewBox="0.45 0.45 18.1 18.1" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="17" height="17" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.1" fill="none"></rect><path d="M15 11.13v3.697h-2.143v-3.45c0-.866-.31-1.457-1.086-1.457-.592 0-.945.398-1.1.784-.056.138-.071.33-.071.522v3.601H8.456s.029-5.842 0-6.447H10.6v.913l-.014.021h.014v-.02c.285-.44.793-1.066 1.932-1.066 1.41 0 2.468.922 2.468 2.902zM6.213 5.271C5.48 5.271 5 5.753 5 6.385c0 .62.466 1.115 1.185 1.115h.014c.748 0 1.213-.496 1.213-1.115-.014-.632-.465-1.114-1.199-1.114zm-1.086 9.556h2.144V8.38H5.127v6.447z"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Compartir artículo por correo electrónico" class="link" href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20article&body=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fespana%2Fpc-movil%2Fconfirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos%2F" target="_self"><svg class="email-icon" width="26" height="26" viewBox="0 11.5558 20 18.7942" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.902 12.1808H2.6912C1.77073 12.1808 1.02454 12.927 1.02454 13.8475V28.0583C1.02454 28.9788 1.77073 29.725 2.6912 29.725H16.902C17.8225 29.725 18.5687 28.9788 18.5687 28.0583V13.8475C18.5687 12.927 17.8225 12.1808 16.902 12.1808Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path><path d="M1.73914 12.9139L9.95902 20.6605L18.179 12.9139" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path></svg></a><a aria-label="Ver comentarios del artículo" class="link" href="#comments" target="_self"><svg class="comments-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.98 20 19.09089" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M0.909058 13.7072C0.909058 12.7031 1.72308 11.889 2.72724 11.889H17.2727C18.2769 11.889 19.0909 12.7031 19.0909 13.7072V29.1618L14.3567 26.9963C13.8821 26.7792 13.3661 26.6669 12.8441 26.6669H9.09088H2.72724C1.72308 26.6669 0.909058 25.8528 0.909058 24.8487V13.7072Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.35"></path><path d="M7.27277 19.506C7.27277 19.0072 6.86368 18.599 6.36368 18.599C5.86368 18.599 5.45459 19.0072 5.45459 19.506C5.45459 20.0049 5.86368 20.413 6.36368 20.413C6.86368 20.413 7.27277 20.0049 7.27277 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M14.5455 19.506C14.5455 19.0072 14.1364 18.599 13.6364 18.599C13.1364 18.599 12.7273 19.0072 12.7273 19.506C12.7273 20.0049 13.1364 20.413 13.6364 20.413C14.1364 20.413 14.5455 20.0049 14.5455 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M10.9091 19.506C10.9091 19.0072 10.5 18.599 10 18.599C9.50003 18.599 9.09094 19.0072 9.09094 19.506C9.09094 20.0049 9.50003 20.413 10 20.413C10.5 20.413 10.9091 20.0049 10.9091 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path></svg></a></div></section><div class="article-body "><div class="article-body__title-index"><span class="article-body__title-index__overline">En esta noticia</span><ul class="article-body__title-index__list"><li class=""><a class="link" href="#qué-son-los-cargadores-solares-y-por-qué-se-vuelven-esenciales-en-emergencias" target="_self">Qué son los cargadores solares y por qué se vuelven esenciales en emergencias</a></li><li class=""><a class="link" href="#por-qué-cada-vez-más-hogares-incorporan-energía-solar-portátil-en-su-kit-de-emergencia" target="_self">Por qué cada vez más hogares incorporan energía solar portátil en su kit de emergencia</a></li><li class=""><a class="link" href="#dónde-comprar-cargadores-solares-y-qué-tener-en-cuenta-antes-de-elegir-uno" target="_self">Dónde comprar cargadores solares y qué tener en cuenta antes de elegir uno</a></li></ul></div><div class="article-script article-script-undefined"><script async src="https://ejs.mowplayer.com/js/player/mD54c9lqOz.js"></script></div><p class="article-body__paragraph">El rumbo de la política monetaria en Europa vuelve a situarse en el centro del debate económico. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, subidas energéticas y señales mixtas en el crecimiento, cada decisión del Banco Central Europeo adquiere un peso decisivo tanto para empresas como para hogares.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--espana"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_0"></div></div><p class="article-body__paragraph">En este escenario, el <b>Banco Central Europeo (BCE)</b> ha optado por mantener sin cambios los <b>tipos de interés en el 2%</b>, una decisión que llega en medio de la <b>guerra en Irán</b> y una nueva presión sobre los precios de la energía. El organismo reconoce que el contexto es más incierto, pero insiste en su objetivo de controlar la inflación a medio plazo.</p><figure style="--aspect-ratio:3/2" class="article-body__figure"><img alt="La autonomía energética se convierte en un recurso clave ante emergencias prolongadas o interrupciones del suministro." class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=800&height=533&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=375&height=250&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=450&height=300&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=600&height=400&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=768&height=512&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=990&height=660&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/los-cortes-de-luz-dejan-a-millones-de-personas-incomunicadas-si-no-cuentan-con-alternativas-de-energia-A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&smart=true&width=800&height=533&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/><figcaption class="article-body__figure__figcaption"><span class="article-body__figure__caption">La autonomía energética se convierte en un recurso clave ante emergencias prolongadas o interrupciones del suministro.</span></figcaption></figure><h2 class="article-body__heading-h2" id="qué-son-los-cargadores-solares-y-por-qué-se-vuelven-esenciales-en-emergencias">Qué son los cargadores solares y por qué se vuelven esenciales en emergencias</h2><p class="article-body__paragraph">Los <b>cargadores solares portátiles</b> utilizan <b>paneles fotovoltaicos</b> para captar la energía del sol y transformarla en electricidad, que se almacena en baterías internas para su uso posterior. Este sistema permite cargar dispositivos electrónicos sin necesidad de enchufes, lo que resulta especialmente útil en contextos de emergencia.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--espana"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_1"></div></div><p class="article-body__paragraph">A diferencia de otros sistemas de respaldo, estos dispositivos no requieren combustible ni infraestructura adicional, lo que los convierte en una solución práctica y de bajo mantenimiento para garantizar la <b>autonomía energética en el hogar</b>.</p><p class="article-body__paragraph">Además, muchos modelos actuales incluyen características como <b>resistencia al agua</b>, <b>múltiples puertos USB</b> y <b>linternas integradas</b>, lo que amplía su utilidad tanto en situaciones críticas como en actividades al aire libre.</p><div class="article-script article-script-null"><div id="taboola-mid-article-thumbnails"></div> <script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'rec-reel-2n5-a', container: 'taboola-mid-article-thumbnails', placement: 'Mid Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); </script></div><h2 class="article-body__heading-h2" id="por-qué-cada-vez-más-hogares-incorporan-energía-solar-portátil-en-su-kit-de-emergencia">Por qué cada vez más hogares incorporan energía solar portátil en su kit de emergencia</h2><p class="article-body__paragraph">El interés por soluciones como los <b>cargadores solares para móviles</b> ha crecido en paralelo a la preocupación por la <b>seguridad energética</b> y la preparación ante situaciones imprevistas.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--espana"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_2"></div></div><p class="article-body__paragraph">Organismos oficiales recomiendan incluir fuentes de energía alternativas dentro de los <b>kits de emergencia domésticos</b>, junto con elementos como linternas, radios a pilas y alimentos no perecederos. Estas herramientas permiten mantener la comunicación y el acceso a información en momentos críticos.</p><div class="article-script article-script-null"><script async src="https://t.seedtag.com/t/0199-2755-01.js"></script></div><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/espana/pc-movil/confirmado-los-smartphones-tienen-los-dias-contados-y-mark-zuckerberg-sabe-cual-va-a-ser-su-reemplazo-como-va-a-ser-el-cambio/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Tecnología<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">Confirmado | Los smartphones tienen los días contados y Mark Zuckerberg sabe cuál va a ser su reemplazo: ¿cómo va a ser el cambio?</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__intern-new" href="/espana/actualidad-es/china-da-un-giro-inesperado-cientificos-desarrollan-un-dispositivo-que-supera-todos-los-limites-de-la-electronica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/N4STWHZIDJBBRMXUHQZO2O6QFU.jpg?auth=077b4650381c3edb38a47cc68a0ee8db22d9ef36bf601704227a88d76f1380e0&smart=true&width=190&height=107&quality=70" media="(min-width: 800px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/N4STWHZIDJBBRMXUHQZO2O6QFU.jpg?auth=077b4650381c3edb38a47cc68a0ee8db22d9ef36bf601704227a88d76f1380e0&smart=true&width=93&height=93&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/N4STWHZIDJBBRMXUHQZO2O6QFU.jpg?auth=077b4650381c3edb38a47cc68a0ee8db22d9ef36bf601704227a88d76f1380e0&smart=true&width=190&height=107&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture><div class="related-template-view__intern-new-info"><span class="related-template-view__intern-new-kicker">Innovación<!-- -->.</span><span class="related-template-view__intern-new-headline">China da un giro inesperado: científicos desarrollan un dispositivo que supera todos los límites de la electrónica</span></div><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">En este sentido, contar con un <b>cargador solar portátil</b> no solo aporta comodidad, sino que puede marcar la diferencia en escenarios donde la electricidad no está disponible durante periodos prolongados.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--espana"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_3"></div></div><p class="article-body__paragraph">La energía solar, además, se presenta como una alternativa accesible que contribuye a reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional y refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias.</p><div class="article-script article-script-undefined"><script async src="https://ejs.mowplayer.com/js/ad/mK0T9y2dwnr.js"></script> <div data-mow="ad" data-uid="mK0T9y2dwnr"></div></div><h2 class="article-body__heading-h2" id="dónde-comprar-cargadores-solares-y-qué-tener-en-cuenta-antes-de-elegir-uno">Dónde comprar cargadores solares y qué tener en cuenta antes de elegir uno</h2><p class="article-body__paragraph">Los <b>cargadores solares portátiles para móviles</b> están disponibles en plataformas de comercio electrónico como Amazon o AliExpress, donde existe una amplia variedad de modelos con diferentes capacidades, materiales y prestaciones.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--espana"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_4"></div></div><p class="article-body__paragraph">Al momento de elegir, es importante considerar factores como la <b>capacidad de la batería (mAh)</b>, la velocidad de carga, la resistencia del dispositivo y la cantidad de puertos disponibles, ya que estos aspectos determinan su rendimiento en situaciones reales.</p><figure style="--aspect-ratio:3000/1687" class="article-body__figure"><img alt="Las soluciones portátiles permiten mantener activos teléfonos y equipos básicos sin depender de la red eléctrica." class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=800&height=450&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=375&height=211&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=600&height=337&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=768&height=432&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=990&height=557&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-conectando-un-dispositivo-a-un-cargador-portatil-con-panel-solar-en-exteriores-5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&smart=true&width=800&height=450&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/><figcaption class="article-body__figure__figcaption"><span class="article-body__figure__caption">Las soluciones portátiles permiten mantener activos teléfonos y equipos básicos sin depender de la red eléctrica.</span></figcaption></figure><p class="article-body__paragraph">También conviene optar por modelos que incluyan certificaciones de seguridad y buenas valoraciones de usuarios, ya que la calidad del dispositivo es clave cuando se trata de garantizar energía en contextos críticos.</p><p class="article-body__paragraph">En un escenario donde la electricidad ya no puede darse por garantizada, contar con un <b>cargador solar portátil en casa</b> deja de ser una previsión extrema y pasa a formar parte de una lógica de anticiparse a lo inesperado sin depender de nadie.</p></div><div class="article-bottom-banner"><div class="article-bottom-banner__title">¿Quieres publicitar en Cronista.com?</div><div class="article-bottom-banner__description">Accede aquí, completa tus datos y te contactaremos.</div><div class="article-bottom-banner__button-wrapper"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="link" href="https://elcronista.tfaforms.net/31">Quiero publicitar<span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fG3MZBvXrsGJ" style="display:none" data-fusion-component="f0fG3MZBvXrsGJ"></div><section class="article-body__tags" aria-label="Etiquetas"><h4 class="article-body__tags__title">Temas relacionados</h4><div class="article-body__tags__list"><a class="article-body__tags__item" href="/tema/dispositivos-es/" target="_self">dispositivos</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/gadget-es/" target="_self">gadget</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/corte-de-luz-es/" target="_self">Corte de luz</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/cargadores-solares-es/" target="_self">cargadores solares</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/smartphones-es/" target="_self">smartphones</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/espana-es/" target="_self">España</a></div></section><div id="fusion-static-exit:f0fG3MZBvXrsGJ" style="display:none" data-fusion-component="f0fG3MZBvXrsGJ"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--outtext_0 adzone-ad--outtext_0--espana"><div class="ad-slot-outtext_0 " id="ad-slot-outtext_0"></div></div><div class="more-about"><h2 class="more-about__title">Más noticias de <span>dispositivos</span></h2><ul class="more-about__list"><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros" class="story-card__image-anchor" href="/espana/pc-movil/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros/" target="_self"><img alt="Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros-D3N33XVHQVAARHJ5UEPTLM7GVA.jpg?auth=ab6657483e077ebb0de6808d5db0abb4b7b96414fc1aa81739fc81742c2781f2&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros-D3N33XVHQVAARHJ5UEPTLM7GVA.jpg?auth=ab6657483e077ebb0de6808d5db0abb4b7b96414fc1aa81739fc81742c2781f2&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, https://www.cronista.com/resizer/v2/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros-D3N33XVHQVAARHJ5UEPTLM7GVA.jpg?auth=ab6657483e077ebb0de6808d5db0abb4b7b96414fc1aa81739fc81742c2781f2&smart=true&width=240&height=180&quality=70 240w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros" class="link" href="/espana/pc-movil/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros/" target="_self"><span class="story-card__headline-text">Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros</span></a></h2></div><time class="more-about__date" dateTime="2026-03-19T12:44:31.274Z">09:44</time></li><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Adiós Netflix: la plataforma de streaming dejará de funcionar en todos estos dispositivos a partir de noviembre" class="story-card__image-anchor" href="/colombia/tiempo-libre/adios-netflix-la-plataforma-de-streaming-dejara-de-funcionar-en-todos-estos-dispositivos-a-partir-de-noviembre/" target="_self"><img alt="Adiós Netflix: la plataforma de streaming dejará de funcionar en todos estos dispositivos a partir de noviembre" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/P6AP65SVNZBODKPQ2JVJRIURBU.jpg?auth=8e68d50be9b5be62297e4d6f04e63a021b297253aeeef8b911d1ef43bc98b509&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/P6AP65SVNZBODKPQ2JVJRIURBU.jpg?auth=8e68d50be9b5be62297e4d6f04e63a021b297253aeeef8b911d1ef43bc98b509&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, https://www.cronista.com/resizer/v2/P6AP65SVNZBODKPQ2JVJRIURBU.jpg?auth=8e68d50be9b5be62297e4d6f04e63a021b297253aeeef8b911d1ef43bc98b509&smart=true&width=240&height=180&quality=70 240w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Adiós Netflix: la plataforma de streaming dejará de funcionar en todos estos dispositivos a partir de noviembre" class="link" href="/colombia/tiempo-libre/adios-netflix-la-plataforma-de-streaming-dejara-de-funcionar-en-todos-estos-dispositivos-a-partir-de-noviembre/" target="_self"><span class="story-card__headline-text">Adiós Netflix: la plataforma de streaming dejará de funcionar en todos estos dispositivos a partir de noviembre</span></a></h2></div><time class="more-about__date" dateTime="2025-10-24T20:50:00Z">viernes, 24 de Octubre de 2025</time></li><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Se despide Magis TV | Estos dispositivos vienen con riesgos de fábrica: evite conectarlos en su televisor" class="story-card__image-anchor" href="/colombia/tiempo-libre/se-despide-magis-tv-estos-dispositivos-vienen-con-riesgos-de-fabrica-evite-conectarlos-en-su-televisor/" target="_self"><img alt="Se despide Magis TV | Estos dispositivos vienen con riesgos de fábrica: evite conectarlos en su televisor" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/7733AJPG7NFK7IL5WV6WTXAFFE.jpg?auth=c7425a42ee79b3c8272b27634ba3f42ebbd4b40e421461ff87207baf60846d6f&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/7733AJPG7NFK7IL5WV6WTXAFFE.jpg?auth=c7425a42ee79b3c8272b27634ba3f42ebbd4b40e421461ff87207baf60846d6f&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, https://www.cronista.com/resizer/v2/7733AJPG7NFK7IL5WV6WTXAFFE.jpg?auth=c7425a42ee79b3c8272b27634ba3f42ebbd4b40e421461ff87207baf60846d6f&smart=true&width=240&height=180&quality=70 240w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Se despide Magis TV | Estos dispositivos vienen con riesgos de fábrica: evite conectarlos en su televisor" class="link" href="/colombia/tiempo-libre/se-despide-magis-tv-estos-dispositivos-vienen-con-riesgos-de-fabrica-evite-conectarlos-en-su-televisor/" target="_self"><span class="story-card__headline-text">Se despide Magis TV | Estos dispositivos vienen con riesgos de fábrica: evite conectarlos en su televisor</span></a></h2></div><time class="more-about__date" dateTime="2025-09-23T13:55:00Z">martes, 23 de Septiembre de 2025</time></li></ul></div></main><aside class="right-rail__aside"><div class="adzone-ad adzone-ad--outtext_1 adzone-ad--outtext_1--espana"><div class="ad-slot-outtext_1 " id="ad-slot-outtext_1"></div></div><div id="fusion-static-enter:f0f6qmNJCC5o1Ki" style="display:none" data-fusion-component="f0f6qmNJCC5o1Ki"></div><div class="most-read withImage"><h2 class="most-read__title has-bkg-color">Las más leídas de El Cronista España</h2><a class="related-template-view__intern-new" href="#" target="_self"><img alt="" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 768px) 300px, 640px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/AOG67TXBGZFUTJHJ3AGZCB4VOE.jpg?auth=1b5aff154a9f47f68d5e51f68f68c1d2d1460c89d42abff65aa5580855ede53b&smart=true&width=300&height=169&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/AOG67TXBGZFUTJHJ3AGZCB4VOE.jpg?auth=1b5aff154a9f47f68d5e51f68f68c1d2d1460c89d42abff65aa5580855ede53b&smart=true&width=640&height=360&quality=70 640w, https://www.cronista.com/resizer/v2/AOG67TXBGZFUTJHJ3AGZCB4VOE.jpg?auth=1b5aff154a9f47f68d5e51f68f68c1d2d1460c89d42abff65aa5580855ede53b&smart=true&width=300&height=169&quality=70 300w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a><div class="most-read__list"><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">1</span><a aria-label="Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan pasaporte vigente pero no cumplan esta condición" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/oficial-espana-prohibira-el-ingreso-y-la-salida-del-pais-a-ciudadanos-y-extranjeros-que-tengan-pasaporte-vigente-pero-no-cumplan-esta-condicion/" target="_self"><b>Atención viajeros<!-- --> </b>Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan pasaporte vigente pero no cumplan esta condición</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">2</span><a aria-label="Estados Unidos corre con ventaja: un poderoso aliado de Irán se desligó de la guerra y cambia el panorama mundial" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/estados-unidos-corre-con-ventaja-un-poderoso-aliado-de-iran-se-desligo-de-la-guerra-y-cambia-el-panorama-mundial/" target="_self"><b>Alianzas<!-- --> </b>Estados Unidos corre con ventaja: un poderoso aliado de Irán se desligó de la guerra y cambia el panorama mundial</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">3</span><a aria-label="Vuelve la fiebre del oro: sueñan con reabrir la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/vuelve-la-fiebre-dorada-suenan-con-reabrir-la-mina-de-oro-a-cielo-abierto-mas-grande-de-toda-latinoamerica/" target="_self"><b>Descubrimiento<!-- --> </b>Vuelve la fiebre del oro: sueñan con reabrir la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">4</span><a aria-label="Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/tras-un-ano-de-renovacion-vuelve-un-tren-historico-que-conecta-a-la-ciudad-con-un-municipio-clave-desde-hace-un-siglo/" target="_self"><b>Transporte<!-- --> </b>Tras un año de renovación, vuelve un tren histórico que conecta a la Ciudad con un municipio clave desde hace un siglo</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">5</span><a aria-label="Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/oficial-espana-prohibira-el-ingreso-y-la-salida-del-pais-a-ciudadanos-y-extranjeros-que-hayan-postergado-este-tramite-con-su-pasaporte/" target="_self"><b>Atención viajeros<!-- --> </b>Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte</a></article></div></div><div id="fusion-static-exit:f0f6qmNJCC5o1Ki" style="display:none" data-fusion-component="f0f6qmNJCC5o1Ki"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--espana"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_2"></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fWURTGCC5o1U6" style="display:none" data-fusion-component="f0fWURTGCC5o1U6"></div><div class="most-read "><h2 class="most-read__title has-bkg-color">Las más leídas de PC, móvil y apps</h2><div class="most-read__list"><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">1</span><a aria-label="La app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre: el salto tecnológico que redefine la experiencia fan" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/espana/pc-movil/la-app-del-atletico-de-madrid-que-cambia-el-futbol-para-siempre-el-salto-tecnologico-que-redefine-la-experiencia-fan/" target="_self"><b>Innovación<!-- --> </b>La app del Atlético de Madrid que cambia el fútbol para siempre: el salto tecnológico que redefine la experiencia fan</a></article></div></div><div id="fusion-static-exit:f0fWURTGCC5o1U6" style="display:none" data-fusion-component="f0fWURTGCC5o1U6"></div><div class="markets-list__ctn" id=""><div class="markets-list"><ul class="markets-list__list" style="--column-count:3"><div class="markets-list__list__header"><span class="markets-list__list__title"></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Variación">Variación<svg class="arrow-thin-small null" width="8" height="12" viewBox="0 0 8 12" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M4.35355 0.646447C4.15829 0.451184 3.84171 0.451184 3.64645 0.646447L0.464466 3.82843C0.269204 4.02369 0.269204 4.34027 0.464466 4.53553C0.659728 4.7308 0.976311 4.7308 1.17157 4.53553L4 1.70711L6.82843 4.53553C7.02369 4.7308 7.34027 4.7308 7.53553 4.53553C7.7308 4.34027 7.7308 4.02369 7.53553 3.82843L4.35355 0.646447ZM4 11H4.5V1H4H3.5V11H4Z" fill="#272727"></path></svg></button></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Valor">Valor</button></span></div><li class="markets-list__item"><a aria-label="Ibex 35 Index" class="link" href="/MercadosOnline/indices/IBEX/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Ibex 35 Index</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,29<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>16.955,70</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Euronext 100 ID" class="link" href="/MercadosOnline/indices/N100/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Euronext 100 ID</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:#FF5757;--font-weight:400">-1,74<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.732,11</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="S&P 500 Index" class="link" href="/MercadosOnline/indices/SPX/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>S&P 500 Index</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:#FF5757;--font-weight:400">-1,36<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>6.624,70</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Nasdaq" class="link" href="/MercadosOnline/indices/NDAQOQ/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Nasdaq</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:#FF5757;--font-weight:400">-0,28<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#FF5757;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>22.090,69</span></span></a></li></ul></div></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--espana"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_4"></div></div></aside></section><section class="right-rail__bottom"><div class="grid-chain-wrapper "><div class="grid-chain"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fMQGqtI6ryb6" style="display:none" data-fusion-component="f0fMQGqtI6ryb6"></div><div class="story-card image-bkg-medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="El Gobierno advierte: quienes no presenten este documento antes de abril podrían perder su prestación" class="story-card__image-anchor" href="/espana/economia-finanzas/el-gobierno-advierte-quienes-no-presenten-este-documento-antes-de-abril-podrian-perder-su-prestacion/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-seguridad-social-advierte-podrias-perder-tu-pension-si-no-presentas-este-documento-antes-del-31-de-marzo-ACE25VDTEFDEHJYKCCZABHJWQ4.png?auth=3b2476edd8345d95ca32d10875f31c0887eb86f044a473644b0cc203cae58b77&smart=true&width=640&height=360&quality=70" media="(min-width: 1340px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-seguridad-social-advierte-podrias-perder-tu-pension-si-no-presentas-este-documento-antes-del-31-de-marzo-ACE25VDTEFDEHJYKCCZABHJWQ4.png?auth=3b2476edd8345d95ca32d10875f31c0887eb86f044a473644b0cc203cae58b77&smart=true&width=600&height=338&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-seguridad-social-advierte-podrias-perder-tu-pension-si-no-presentas-este-documento-antes-del-31-de-marzo-ACE25VDTEFDEHJYKCCZABHJWQ4.png?auth=3b2476edd8345d95ca32d10875f31c0887eb86f044a473644b0cc203cae58b77&smart=true&width=450&height=546&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="El Gobierno advierte: quienes no presenten este documento antes de abril podrían perder su prestación" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/la-seguridad-social-advierte-podrias-perder-tu-pension-si-no-presentas-este-documento-antes-del-31-de-marzo-ACE25VDTEFDEHJYKCCZABHJWQ4.png?auth=3b2476edd8345d95ca32d10875f31c0887eb86f044a473644b0cc203cae58b77&smart=true&width=640&height=360&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="El Gobierno advierte: quienes no presenten este documento antes de abril podrían perder su prestación" class="link" href="/espana/economia-finanzas/el-gobierno-advierte-quienes-no-presenten-este-documento-antes-de-abril-podrian-perder-su-prestacion/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Alerta pensionistas<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">El Gobierno advierte: quienes no presenten este documento antes de abril podrían perder su prestación</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fMQGqtI6ryb6" style="display:none" data-fusion-component="f0fMQGqtI6ryb6"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fvGe69J6ryk7" style="display:none" data-fusion-component="f0fvGe69J6ryk7"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Hacienda elimina el límite de 3000 euros para que la banca informe de los ingresos con tarjeta de empresarios y autónomos" class="story-card__image-anchor" href="/espana/economia-finanzas/hacienda-elimina-el-limite-de-3000-euros-para-que-la-banca-informe-de-los-ingresos-con-tarjeta-de-empresarios-y-autonomos-2/" target="_self"><img alt="Hacienda elimina el límite de 3000 euros para que la banca informe de los ingresos con tarjeta de empresarios y autónomos" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-spin-es-6GEZ2PBNKJFVPF4MTYEFHEVWZ4.png?auth=fb454f28d0fbfe7566e58aaee9776637aa69a7ac0d75ac82b31c83de48865959&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-spin-es-6GEZ2PBNKJFVPF4MTYEFHEVWZ4.png?auth=fb454f28d0fbfe7566e58aaee9776637aa69a7ac0d75ac82b31c83de48865959&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-spin-es-6GEZ2PBNKJFVPF4MTYEFHEVWZ4.png?auth=fb454f28d0fbfe7566e58aaee9776637aa69a7ac0d75ac82b31c83de48865959&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-spin-es-6GEZ2PBNKJFVPF4MTYEFHEVWZ4.png?auth=fb454f28d0fbfe7566e58aaee9776637aa69a7ac0d75ac82b31c83de48865959&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Hacienda elimina el límite de 3000 euros para que la banca informe de los ingresos con tarjeta de empresarios y autónomos" class="link" href="/espana/economia-finanzas/hacienda-elimina-el-limite-de-3000-euros-para-que-la-banca-informe-de-los-ingresos-con-tarjeta-de-empresarios-y-autonomos-2/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Fiscalidad<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Hacienda elimina el límite de 3000 euros para que la banca informe de los ingresos con tarjeta de empresarios y autónomos</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fvGe69J6ryk7" style="display:none" data-fusion-component="f0fvGe69J6ryk7"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fJuBcfJ6ryQh" style="display:none" data-fusion-component="f0fJuBcfJ6ryQh"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos " class="story-card__image-anchor" href="/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/" target="_self"><img alt="Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos " class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/persona-mirando-su-telefono-durante-un-apagon-JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos " class="link" href="/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Dispositivos<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos </span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fJuBcfJ6ryQh" style="display:none" data-fusion-component="f0fJuBcfJ6ryQh"></div></div></div></div><div class="grid-chain-wrapper "><div class="grid-chain"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0flhsq5bTVZik" style="display:none" data-fusion-component="f0flhsq5bTVZik"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Ni Target ni Walmart: esta cadena estadounidense abre su primera tienda en el país y la gente no puede creer sus precios bajos " class="story-card__image-anchor" href="/espana/actualidad-es/ni-target-ni-walmart-esta-cadena-estadounidense-abre-su-primera-tienda-en-el-pais-y-la-gente-no-puede-creer-sus-precios-bajos/" target="_self"><img alt="Ni Target ni Walmart: esta cadena estadounidense abre su primera tienda en el país y la gente no puede creer sus precios bajos " class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/mujer-feliz-con-bolsas-de-diferentes-tiendas-XQZIGGPYUBG2ZBPGWTSBBHGWBE.jpg?auth=e2bf04bd7771d60128b504f338a5dc43a9d739fbc7a1dacaf200e0480660430c&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/mujer-feliz-con-bolsas-de-diferentes-tiendas-XQZIGGPYUBG2ZBPGWTSBBHGWBE.jpg?auth=e2bf04bd7771d60128b504f338a5dc43a9d739fbc7a1dacaf200e0480660430c&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/mujer-feliz-con-bolsas-de-diferentes-tiendas-XQZIGGPYUBG2ZBPGWTSBBHGWBE.jpg?auth=e2bf04bd7771d60128b504f338a5dc43a9d739fbc7a1dacaf200e0480660430c&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/mujer-feliz-con-bolsas-de-diferentes-tiendas-XQZIGGPYUBG2ZBPGWTSBBHGWBE.jpg?auth=e2bf04bd7771d60128b504f338a5dc43a9d739fbc7a1dacaf200e0480660430c&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Ni Target ni Walmart: esta cadena estadounidense abre su primera tienda en el país y la gente no puede creer sus precios bajos " class="link" href="/espana/actualidad-es/ni-target-ni-walmart-esta-cadena-estadounidense-abre-su-primera-tienda-en-el-pais-y-la-gente-no-puede-creer-sus-precios-bajos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Novedades<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Ni Target ni Walmart: esta cadena estadounidense abre su primera tienda en el país y la gente no puede creer sus precios bajos </span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0flhsq5bTVZik" style="display:none" data-fusion-component="f0flhsq5bTVZik"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fLL6E2bTVZGK" style="display:none" data-fusion-component="f0fLL6E2bTVZGK"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Mapfre: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/mapfre-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><img alt="Mapfre: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-KQMU2UGCTRD4DARYPIGAZYDCCU.jpeg?auth=f37b38f3cb9e4c1b7835809ed8bf511a58edc7665fb0914853e662f63479aaef&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-KQMU2UGCTRD4DARYPIGAZYDCCU.jpeg?auth=f37b38f3cb9e4c1b7835809ed8bf511a58edc7665fb0914853e662f63479aaef&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-KQMU2UGCTRD4DARYPIGAZYDCCU.jpeg?auth=f37b38f3cb9e4c1b7835809ed8bf511a58edc7665fb0914853e662f63479aaef&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-KQMU2UGCTRD4DARYPIGAZYDCCU.jpeg?auth=f37b38f3cb9e4c1b7835809ed8bf511a58edc7665fb0914853e662f63479aaef&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Mapfre: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/mapfre-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Mapfre: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fLL6E2bTVZGK" style="display:none" data-fusion-component="f0fLL6E2bTVZGK"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fMMHIRaTVZxI" style="display:none" data-fusion-component="f0fMMHIRaTVZxI"></div><div class="story-card image-bkg-medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="Repsol: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/repsol-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-5DSP6HEFGJERBLG5VFCQJPAKKA.jpeg?auth=b2acbfd75e6ed64c72184a96307ea9f885f944329eb279168564ae3d3098c778&smart=true&width=640&height=360&quality=70" media="(min-width: 1340px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-5DSP6HEFGJERBLG5VFCQJPAKKA.jpeg?auth=b2acbfd75e6ed64c72184a96307ea9f885f944329eb279168564ae3d3098c778&smart=true&width=600&height=338&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-5DSP6HEFGJERBLG5VFCQJPAKKA.jpeg?auth=b2acbfd75e6ed64c72184a96307ea9f885f944329eb279168564ae3d3098c778&smart=true&width=450&height=546&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Repsol: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-5DSP6HEFGJERBLG5VFCQJPAKKA.jpeg?auth=b2acbfd75e6ed64c72184a96307ea9f885f944329eb279168564ae3d3098c778&smart=true&width=640&height=360&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Repsol: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/repsol-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Repsol: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fMMHIRaTVZxI" style="display:none" data-fusion-component="f0fMMHIRaTVZxI"></div></div></div></div><div class="grid-chain-wrapper "><div class="grid-chain"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fxiNB7rr6G1Sb" style="display:none" data-fusion-component="f0fxiNB7rr6G1Sb"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Banco de Sabadell: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/banco-de-sabadell-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><img alt="Banco de Sabadell: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-RW6J4DAXRRAOZLTQ452BFKFKII.jpeg?auth=0f4bf24bebdd1cf266d052a1abde518dfa99be8c18d78d2e4352df959557e116&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-RW6J4DAXRRAOZLTQ452BFKFKII.jpeg?auth=0f4bf24bebdd1cf266d052a1abde518dfa99be8c18d78d2e4352df959557e116&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-RW6J4DAXRRAOZLTQ452BFKFKII.jpeg?auth=0f4bf24bebdd1cf266d052a1abde518dfa99be8c18d78d2e4352df959557e116&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-RW6J4DAXRRAOZLTQ452BFKFKII.jpeg?auth=0f4bf24bebdd1cf266d052a1abde518dfa99be8c18d78d2e4352df959557e116&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Banco de Sabadell: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/banco-de-sabadell-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Banco de Sabadell: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fxiNB7rr6G1Sb" style="display:none" data-fusion-component="f0fxiNB7rr6G1Sb"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fOoaserr6G1uy" style="display:none" data-fusion-component="f0fOoaserr6G1uy"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Iberdrola: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/iberdrola-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><img alt="Iberdrola: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-NTLQQ5JB2RDFFNUQKQGQTQFYVE.jpeg?auth=6c06ccb96d358db9b00d494d9677a37f8a9de577f5562370eadddc324345eb3f&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-NTLQQ5JB2RDFFNUQKQGQTQFYVE.jpeg?auth=6c06ccb96d358db9b00d494d9677a37f8a9de577f5562370eadddc324345eb3f&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-NTLQQ5JB2RDFFNUQKQGQTQFYVE.jpeg?auth=6c06ccb96d358db9b00d494d9677a37f8a9de577f5562370eadddc324345eb3f&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-NTLQQ5JB2RDFFNUQKQGQTQFYVE.jpeg?auth=6c06ccb96d358db9b00d494d9677a37f8a9de577f5562370eadddc324345eb3f&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Iberdrola: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/iberdrola-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Iberdrola: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fOoaserr6G1uy" style="display:none" data-fusion-component="f0fOoaserr6G1uy"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fWDDCl0mKg1lE" style="display:none" data-fusion-component="f0fWDDCl0mKg1lE"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="CaixaBank: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/caixabank-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><img alt="CaixaBank: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-BOZG4PCBL5ETXIYBWXUDMUKV6U.jpeg?auth=68a6f4d5e91c2d9c4862bb0556fc460a216d1ef103f47fadb2f3514637b4e21e&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-BOZG4PCBL5ETXIYBWXUDMUKV6U.jpeg?auth=68a6f4d5e91c2d9c4862bb0556fc460a216d1ef103f47fadb2f3514637b4e21e&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-BOZG4PCBL5ETXIYBWXUDMUKV6U.jpeg?auth=68a6f4d5e91c2d9c4862bb0556fc460a216d1ef103f47fadb2f3514637b4e21e&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-BOZG4PCBL5ETXIYBWXUDMUKV6U.jpeg?auth=68a6f4d5e91c2d9c4862bb0556fc460a216d1ef103f47fadb2f3514637b4e21e&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="CaixaBank: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/caixabank-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">CaixaBank: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fWDDCl0mKg1lE" style="display:none" data-fusion-component="f0fWDDCl0mKg1lE"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fmPnxkblFPKo" style="display:none" data-fusion-component="f0fmPnxkblFPKo"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Telefónica: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="story-card__image-anchor" href="/espana/ibex-euro/telefonica-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><img alt="Telefónica: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-ATUMFQELX5GARNLY7EQNMW62FY.jpeg?auth=64f19b0fca4fc6c7496fb8f5d76bc4dbcf24bc93ec24d472e7089e314d77631b&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-ATUMFQELX5GARNLY7EQNMW62FY.jpeg?auth=64f19b0fca4fc6c7496fb8f5d76bc4dbcf24bc93ec24d472e7089e314d77631b&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-ATUMFQELX5GARNLY7EQNMW62FY.jpeg?auth=64f19b0fca4fc6c7496fb8f5d76bc4dbcf24bc93ec24d472e7089e314d77631b&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/imagen-narrativas-es-ATUMFQELX5GARNLY7EQNMW62FY.jpeg?auth=64f19b0fca4fc6c7496fb8f5d76bc4dbcf24bc93ec24d472e7089e314d77631b&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Telefónica: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?" class="link" href="/espana/ibex-euro/telefonica-asi-abre-la-cotizacion-hoy-viernes-20-de-marzo-cuanto-rinden-los-dividendos/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Acciones<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Telefónica: así abre la cotización hoy viernes 20 de marzo, ¿cuánto rinden los dividendos?</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fmPnxkblFPKo" style="display:none" data-fusion-component="f0fmPnxkblFPKo"></div></div></div></div><div class="article-script article-script-null"><div id="taboola-below-article-thumbnails"></div> <script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'alternating-thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); </script></div><div class="article-script article-script-null"><script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({flush: true}); </script></div></section><footer class="right-rail__footer"><div id="fusion-static-enter:f0f5lfF3DC5o1e9" style="display:none" data-fusion-component="f0f5lfF3DC5o1e9"></div><div class="footer-recirculation footer-recirculation--default"><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Las más leidas</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/oficial-espana-prohibira-el-ingreso-y-la-salida-del-pais-a-ciudadanos-y-extranjeros-que-tengan-pasaporte-vigente-pero-no-cumplan-esta-condicion/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Atención viajeros<!-- --> </strong>Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan pasaporte vigente pero no cumplan esta condición</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/estados-unidos-corre-con-ventaja-un-poderoso-aliado-de-iran-se-desligo-de-la-guerra-y-cambia-el-panorama-mundial/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Alianzas<!-- --> </strong>Estados Unidos corre con ventaja: un poderoso aliado de Irán se desligó de la guerra y cambia el panorama mundial</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/vuelve-la-fiebre-dorada-suenan-con-reabrir-la-mina-de-oro-a-cielo-abierto-mas-grande-de-toda-latinoamerica/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Descubrimiento<!-- --> </strong>Vuelve la fiebre del oro: sueñan con reabrir la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica</span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Últimas Noticias</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/economia-finanzas/el-gobierno-advierte-quienes-no-presenten-este-documento-antes-de-abril-podrian-perder-su-prestacion/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Alerta pensionistas<!-- --> </strong>El Gobierno advierte: quienes no presenten este documento antes de abril podrían perder su prestación</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/economia-finanzas/hacienda-elimina-el-limite-de-3000-euros-para-que-la-banca-informe-de-los-ingresos-con-tarjeta-de-empresarios-y-autonomos-2/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Fiscalidad<!-- --> </strong>Hacienda elimina el límite de 3000 euros para que la banca informe de los ingresos con tarjeta de empresarios y autónomos</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Dispositivos<!-- --> </strong>Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos </span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Actualidad</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/actualidad-es/ni-target-ni-walmart-esta-cadena-estadounidense-abre-su-primera-tienda-en-el-pais-y-la-gente-no-puede-creer-sus-precios-bajos/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Novedades<!-- --> </strong>Ni Target ni Walmart: esta cadena estadounidense abre su primera tienda en el país y la gente no puede creer sus precios bajos </span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/actualidad-es/el-cielo-se-desploma-y-llega-un-temporal-feroz-con-lluvias-intensas-vientos-huracanados-y-riesgo-de-tormentas-y-granizo-las-zonas-en-alerta-maxima/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Atención <!-- --> </strong>El cielo se desploma y llega un temporal feroz con lluvias intensas, vientos huracanados y riesgo de tormentas y granizo: las zonas en alerta máxima </span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/espana/actualidad-es/pronostico-del-tiempo-para-este-viernes-20-de-marzo-asi-estara-el-clima-en-toda-espana/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>AEMET<!-- --> </strong>Pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo: así estará el clima en toda España</span></a></li></ul></div></div><div id="fusion-static-exit:f0f5lfF3DC5o1e9" style="display:none" data-fusion-component="f0f5lfF3DC5o1e9"></div><div class="footer-tags"><a class="footer-tags__item" href="/tema/netflix-es/" target="_self">Netflix</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/celulares-es/" target="_self">Celulares</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/empleo-es/" target="_self">Empleo</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/sepe-es/" target="_self">SEPE</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/precios-es/" target="_self">Precios</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/crisis-energetica-es/" target="_self">Crisis Energetica</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/subsidio-es/" target="_self">Subsidio</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/horoscopo-es/" target="_self">Horóscopo</a></div><div id="fusion-static-enter:f0fFnpB5DC5o1jt" style="display:none" data-fusion-component="f0fFnpB5DC5o1jt"></div><div class="footer"><section class="footer__top"><div class="footer__networks"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="facebook" class="link" href="https://www.facebook.com/cronistacom"><svg class="fb-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="24" height="24" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M10.9306 13.5216H9.34766V11.0633H10.9306V9.04706C10.9306 8.67565 10.8543 6.21729 14.249 6.21729H16.652V8.78177H14.8784C14.5351 8.78177 14.1727 9.1178 14.1727 9.36541V11.0456H16.6329C16.5376 12.3367 16.3278 13.5216 16.3278 13.5216H14.1537V20.826H10.9115V13.5216H10.9306Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="youtube" class="link" href="https://www.youtube.com/user/Cronista"><svg class="yt-square-icon" fill="#5b5a59" height="26" viewBox="0 0 20 20" width="26"><rect x="1" y="1" width="18" height="18" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.1" fill="none"></rect><path d="M12.923 6.526H7.077C5.93 6.526 5 7.446 5 8.58v2.89c0 1.135.93 2.054 2.077 2.054h5.846c1.147 0 2.077-.92 2.077-2.054V8.58c0-1.135-.93-2.054-2.077-2.054zm-1.404 3.64-2.735 1.29a.11.11 0 0 1-.157-.099v-2.66a.11.11 0 0 1 .16-.097l2.734 1.37a.11.11 0 0 1-.002.196z"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="linkedin" class="link" href="https://www.linkedin.com/company/cronistacom/"><svg class="ln-square-icon" fill="#5b5a59" width="26" height="26" viewBox="0.45 0.45 18.1 18.1" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1" y="1" width="17" height="17" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.1" fill="none"></rect><path d="M15 11.13v3.697h-2.143v-3.45c0-.866-.31-1.457-1.086-1.457-.592 0-.945.398-1.1.784-.056.138-.071.33-.071.522v3.601H8.456s.029-5.842 0-6.447H10.6v.913l-.014.021h.014v-.02c.285-.44.793-1.066 1.932-1.066 1.41 0 2.468.922 2.468 2.902zM6.213 5.271C5.48 5.271 5 5.753 5 6.385c0 .62.466 1.115 1.185 1.115h.014c.748 0 1.213-.496 1.213-1.115-.014-.632-.465-1.114-1.199-1.114zm-1.086 9.556h2.144V8.38H5.127v6.447z"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="x" class="link" href="https://x.com/cronistacom"><svg class="x-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><rect x="1.24036" y="1.44092" width="21.053" height="21.053" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M11.7517 11.7407L15.618 7.63281" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M6.43564 17.5405L10.3019 13.4326" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path><path d="M13.4432 17.5402L6.19397 8.11621H9.09366L16.1013 17.5402H13.4432Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" aria-label="instagram" class="link" href="https://www.instagram.com/cronistacom"><svg class="ig-square-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 24 24" fill="none"><rect x="1.73041" y="1.44092" width="21.053" height="21.053" rx="2" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.5"></rect><path d="M7.68405 11.9674C7.68405 9.43993 9.72945 7.39453 12.2569 7.39453C14.7843 7.39453 16.8297 9.43993 16.8297 11.9674C16.8297 14.4948 14.7843 16.5402 12.2569 16.5402C9.72945 16.5402 7.68405 14.4948 7.68405 11.9674Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"></path><path d="M20.3066 5.15589C20.3066 5.83875 19.751 6.3943 19.0682 6.3943C18.3853 6.3943 17.8297 5.83875 17.8297 5.15589C17.8297 4.47303 18.3853 3.91748 19.0682 3.91748C19.751 3.92905 20.3066 4.47303 20.3066 5.15589Z" fill="#5b5a59"></path></svg><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><a aria-label="Ir a la página de inicio" class="footer__logo" href="/" target="_self"><svg class="logo-elcronista-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300" height="42" viewBox="0 0 300 42"><title>El Cronista</title><circle fill="#3ab7b2" cx="225.47" cy="4.25" r="3.97"></circle><path fill="#3ab7b2" d="M41.13 21.5a20.14 20.14 0 0 1-20.14 20.14A20.14 20.14 0 0 1 .85 21.5 20.14 20.14 0 0 1 20.99 1.36 20.14 20.14 0 0 1 41.13 21.5m-1.44.01A18.68 18.68 0 0 0 21.01 2.83 18.68 18.68 0 0 0 2.33 21.51a18.68 18.68 0 0 0 18.68 18.68 18.68 18.68 0 0 0 18.68-18.68m74.85-.17c.05 5.92 3.53 14.75 10.45 15.28 4.85.38 8.09-3.61 8.57-8.21a1.06 1.04-86.9 0 1 1.04-.95h.38a.65.65 0 0 1 .65.65v5.64a1.05 1.02-20.9 0 1-.36.78c-11.18 9.72-28.7 1.79-28.82-13.12-.13-14.92 17.26-23.13 28.6-13.6a1.05 1.02 19.9 0 1 .37.78l.1 5.64a.65.65 0 0 1-.64.66h-.38a1.06 1.04 86 0 1-1.06-.93c-.55-4.59-3.86-8.53-8.7-8.07-6.92.65-10.25 9.53-10.2 15.45m158.62 14.29q-2.48 2.9-6.37 3.37c-5.75.69-8.83-3.18-8.81-8.74q.06-14.82.03-15.87a.67.66 89.1 0 0-.66-.65h-1.61a.65.65 0 0 1-.36-1.2q4.82-3.15 8.86-8.18a.42.42 0 0 1 .75.26v6.3a.53.53 0 0 0 .53.53h5.75a1.12 1.11-8.4 0 1 1.07.79l.38 1.25a.39.39 0 0 1-.38.5h-6.72a.64.64 0 0 0-.64.66q.03.78.01 14.8-.01 3.49.93 4.73c2.01 2.63 5.28 1.59 7.01-.8a1.51 1.48 66.8 0 0 .3-.77q.34-3.34 2.43-4.77 3.4-2.33 11.17-4.85a.84.83-6.4 0 0 .58-.72c.9-8.97-8.74-10.37-11.9-2.93a.82.82 0 0 1-1.08.44l-.12-.05a.9.89 23.8 0 1-.47-1.19q3.98-8.69 13.15-7.43c5.76.8 7.43 5.35 7.34 11.14q-.13 7.77.02 11.89a1.86 1.86 0 0 0 2.96 1.43l.9-.66a.67.67 0 0 1 .98.86c-2.49 4.57-9.16 4.38-11.39-.42a.22.22 0 0 0-.37-.05c-3.36 4.01-10.68 5.79-13.51.41a.46.46 0 0 0-.76-.08m13.67-10.66c-4.16 1.45-8.07 2.8-7.26 7.37.69 3.9 5.05 3.96 7.45 1.61a1.46 1.45-22.4 0 0 .44-1.04v-7.5a.47.47 0 0 0-.63-.44M78.56 38.28H54.03a.61.6-87 0 1-.6-.67l.05-.54a.67.66-87.1 0 1 .66-.6h1.55a1.72 1.72 0 0 0 1.72-1.7q.11-9.78 0-26.84-.01-1.65-3.08-1.62a.9.89 0 0 1-.91-.9l.01-.04a.93.93 0 0 1 .93-.92h23.75a.61.61 0 0 1 .61.61v7.71a.62.62 0 0 1-1.22.18l-.96-3.18a3.85 3.85 0 0 0-3.3-2.72l-7.56-.77a.62.62 0 0 0-.68.62v12.56a.61.6 89.1 0 0 .62.61l5.27-.2a2.19 2.18-69.5 0 0 1.53-.7q.78-.85.87-2.82a.69.68 1.3 0 1 .69-.65h.33a.42.42 0 0 1 .42.42l-.02 9.64a.61.61 0 0 1-1.07.41q-.36-.4-.66-2.32a2.13 2.12-1.6 0 0-1.88-1.77l-5.02-.51a1.22 1.21-87.2 0 0-1.33 1.21v11.47a1.93 1.92-87 0 0 1.72 1.92c6.99.75 10.61-.2 12.34-7.45a.61.61 0 0 1 .59-.47h.38a.42.42 0 0 1 .42.46l-.91 8.91a.74.73-87 0 1-.73.66m13.41-33.2q.08 7.85 0 26.94 0 .97.45 4a.78.76-3.8 0 0 .77.66h1.38a.95.94 81.7 0 1 .9.68l.14.47a.55.55 0 0 1-.53.71H82.7a.75.75 0 0 1-.22-1.47l1.84-.55a1.33 1.33 0 0 0 .94-1.27q0-15.17.04-26.05.01-3.28-2.79-2.92a1.06 1.06 0 0 1-1.16-.75l-.14-.45a.49.48 81.5 0 1 .46-.63h9.67a.64.63 89.5 0 1 .63.63"></path><path fill="#3ab7b2" d="M14.55 21.41c.02 4.81 1.51 8.83 5.43 11.45a3.22 3.12-19.4 0 0 .94.43c4.53 1.33 8.33-1.94 8.63-6.33a.69.68-47.5 0 1 1.36-.06q.28 1.74.08 4.68a1.21 1.19-16.3 0 1-.51.92C20.99 39.15 8.06 33.65 8 21.44S20.82 3.61 30.37 10.17a1.21 1.19 15.7 0 1 .52.91q.23 2.94-.03 4.68a.69.68 46.9 0 1-1.36-.05c-.35-4.38-4.18-7.61-8.7-6.24a3.22 3.12 18.9 0 0-.94.44c-3.89 2.65-5.34 6.69-5.31 11.5M148.7 16.2a.31.31 0 0 0 .56.17q3.64-5.43 6.16-5.32a3.87 3.64-34.2 0 1 .82.13q2.1.58 3.4 1.88a1.72 1.72 0 0 1 .28 2.08l-2.33 4.04a.31.31 0 0 1-.56-.05c-.62-1.66-4.07-3.91-5.98-2.43-1.54 1.19-2.32 1.87-2.33 4q-.03 7.18.04 14.41a1.63 1.62-87.6 0 0 1.46 1.6l2.59.26a.6.59 3.3 0 1 .53.59v.37a.61.61 0 0 1-.61.61h-13.72a.68.67-53.3 0 1-.19-1.32l1.78-.53a1.89 1.87-8 0 0 1.33-1.75q.19-7.98-.01-19.57-.05-2.39-2.72-2.07a.72.71 86.5 0 1-.8-.71v-.32a.54.54 0 0 1 .54-.54h9.19a.57.57 0 0 1 .57.57z"></path><path fill="#3ab7b2" d="M187.13 25.11a14.07 14.07 0 0 1-14.07 14.07 14.07 14.07 0 0 1-14.07-14.07 14.07 14.07 0 0 1 14.07-14.07 14.07 14.07 0 0 1 14.07 14.07m-13.4-12.29a12.28 6.43-90 0 0-6.43 12.28 12.28 6.43-90 0 0 6.43 12.28 12.28 6.43-90 0 0 6.43-12.28 12.28 6.43-90 0 0-6.43-12.28"></path><path fill="#3ab7b2" d="M197.94 15.04q3.06-3.09 5.12-3.53c8.95-1.91 11.19 4.21 10.95 12.07q-.04 1.34 0 11.51a1.14 1.14 0 0 0 .57.99l2.37 1.37a.58.58 0 0 1-.29 1.09h-12.4a.6.6 0 0 1-.52-.9l.2-.35a.78.78 0 0 1 .6-.39q1.36-.15 1.99-.58a1.35 1.32-17.4 0 0 .59-1.1l.18-14.96a5.28 5.28 0 0 0-4.95-5.33l-.32-.02a4.42 4.42 0 0 0-4.52 4.44l.07 16.27a.94.93-82.2 0 0 .68.9q.96.27 1.71.24a.83.82 89 0 1 .85.83v.3a.67.67 0 0 1-.67.67l-12.38-.03a.63.62 4 0 1-.62-.71l.01-.06a.94.93 88.8 0 1 .76-.8q1.65-.3 2.07-.66a1.34 1.34 0 0 0 .46-1.01q-.01-9.58.03-19.57.01-2.67-2.52-2.43a.69.68-2.7 0 1-.75-.68v-.27a.61.61 0 0 1 .61-.61h9.13a.56.56 0 0 1 .56.56v2.57a.25.25 0 0 0 .43.18m38.36 14.71q.45 4.34 3.18 6.02c3.56 2.19 10.6 1.59 8.48-4.34a1.77 1.76-80.9 0 0-.56-.78q-.83-.66-8.07-4.59c-5.72-3.11-5.25-10.93.48-13.48q5.69-2.54 12.1.69a.66.66 0 0 1 .37.59v5.6a.51.51 0 0 1-.51.51h-.81a.58.57-2.1 0 1-.58-.53c-.38-4.57-3.95-7.37-8.21-5.39a1.97 1.9-84 0 0-.8.67c-2.11 3.06-.29 4.57 2.53 6.04 4.1 2.14 7.65 3.43 9.09 7.08 1.83 4.65-1.05 9.22-5.58 10.64q-5.4 1.69-11.8-1.35a1.58 1.57 12.9 0 1-.9-1.42v-5.86a.67.66 0 0 1 .67-.66h.3a.63.62 86.9 0 1 .62.56M219.45 13.3a.68.68 0 0 1-.76-.68v-.28a.62.61-90 0 1 .61-.62h9.06a.61.61 0 0 1 .61.61q.01.62.08 22.54a1.9 1.67 87.4 0 0 1.84 1.91q.65-.07 1.55.55a.66.66 0 0 1-.37 1.21h-12.73a.71.71 0 0 1-.21-1.39l2.15-.65a1.36 1.35-8.2 0 0 .96-1.28q.05-4.73.05-18.73 0-3.54-2.84-3.19M24.1 18.32c1.36.79 3.06 1.45 3.06 2.8s-1.7 2-3.06 2.79c-1.36.78-2.78 1.93-3.95 1.25-1.16-.67-.88-2.47-.88-4.04 0-1.58-.29-3.37.88-4.05 1.17-.67 2.59.47 3.95 1.25m-3.08 4.59a.39.39 0 0 0 .58.33l3.03-1.78a.39.39 0 0 0 0-.68l-3.08-1.75a.39.39 0 0 0-.58.34z"></path></svg></a></section><section class="footer__main"><a aria-label="Apertura" class="footer__main-site" href="/apertura/" target="_self"><img class="footer__main-image" src="/pf/resources/images/el-cronista/apertura.webp?d=480&mxId=00000000" alt="Apertura" width="94" height="23"/></a><a aria-label="Eventos Corporativos" class="footer__main-site" href="/eventos/" target="_self"><img class="footer__main-image" src="/pf/resources/images/el-cronista/eventos-corporativos.webp?d=480&mxId=00000000" alt="Eventos Corporativos" width="94" height="32"/></a><a aria-label="Brand Strategy" class="footer__main-site" href="/brand-strategy/" target="_self"><img class="footer__main-image" src="/pf/resources/images/el-cronista/brand-strategy.webp?d=480&mxId=00000000" alt="Brand Strategy" width="88" height="48"/></a><a aria-label="Podcast" class="footer__main-site" href="/podcast/" target="_self"><img class="footer__main-image" src="/pf/resources/images/el-cronista/podcast.webp?d=480&mxId=00000000" alt="Podcast" width="86" height="19"/></a><a aria-label="InfoTechnology" class="footer__main-site" href="/infotechnology/" target="_self"><img class="footer__main-image" src="/pf/resources/images/el-cronista/infotechnology.webp?d=480&mxId=00000000" alt="InfoTechnology" width="164" height="55"/></a></section><section class="footer__sections"><a aria-label="Contacto" class="footer__sections-site" href="https://elcronista.tfaforms.net/5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contacto<span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Canales de WhatsApp" class="footer__sections-site" href="/institucionales/canales-whatsapp/" target="_self">Canales de WhatsApp</a><a aria-label="Suscribite" class="footer__sections-site" href="/suscripciones/" target="_self">Suscribite</a><a aria-label="Quiénes Somos" class="footer__sections-site" href="/institucionales/quienes-somos/" target="_self">Quiénes Somos</a><a aria-label="Portal de Proveedores" class="footer__sections-site" href="https://www.cobranzas.com/v2/login.asp?client_code=ECR" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portal de Proveedores<span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a><a aria-label="Trabajá con nosotros" class="footer__sections-site" href="https://cronista.hiringroom.com/jobs" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Trabajá con nosotros<span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></section><section class="footer__copyright"><span>Copyright 2025 cronista.com</span><span class="footer__dot"></span><span>Todos los derechos reservados</span><span class="footer__dot"></span><a aria-label="Términos y condiciones" class="link" href="/institucional/terminos-y-condiciones/" target="_self">Términos y condiciones</a><span class="footer__dot"></span><a aria-label="Privacidad" class="link" href="/institucional/politicas-de-privacidad/" target="_self">Privacidad</a><span class="footer__dot"></span><a aria-label="Consentimiento" class="link" href="https://www.cronista.com/#" target="_self">Consentimiento</a><span class="footer__dot"></span><span>Tel: <!-- -->+54 11 7078-3270</span></section><section class="footer__location"><span><b>cronista.com</b> es propiedad de El Cronista Comercial S.A Registro de propiedad intelectual: 56576959</span><span class="footer__dot"></span><span>"N° de edición: 10.810 - 20 de Marzo de 2026</span><span class="footer__dot"></span><span>Director Periodístico: Hernán de Goñi</span></section></div><div id="fusion-static-exit:f0fFnpB5DC5o1jt" style="display:none" data-fusion-component="f0fFnpB5DC5o1jt"></div></footer></div></div><script id="fusion-metadata" type="application/javascript">window.Fusion=window.Fusion||{};Fusion.arcSite="el-cronista";Fusion.contextPath="/pf";Fusion.mxId="00000000";Fusion.deployment="480";Fusion.globalContent={"_id":"VFU3LH3K3NHMFGF47FTKUD3EPY","canonical_url":"/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/","content_elements":[{"_id":"W6SIWWFW2ZA2RBAOFGQTUR6OJE","additional_properties":{},"content":"El rumbo de la política monetaria en Europa vuelve a situarse en el centro del debate económico. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, subidas energéticas y señales mixtas en el crecimiento, cada decisión del Banco Central Europeo adquiere un peso decisivo tanto para empresas como para hogares.","type":"text"},{"_id":"FROL4TK6RBFMLLXWHFLPZSJUVM","additional_properties":{},"content":"En este escenario, el <b>Banco Central Europeo (BCE)</b> ha optado por mantener sin cambios los <b>tipos de interés en el 2%</b>, una decisión que llega en medio de la <b>guerra en Irán</b> y una nueva presión sobre los precios de la energía. El organismo reconoce que el contexto es más incierto, pero insiste en su objetivo de controlar la inflación a medio plazo.","type":"text"},{"_id":"A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee","galleries":[],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"681242e42a170.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg?auth=d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee&width=300","version":1,"alt_text":"Los cortes de luz dejan a millones de personas incomunicadas si no cuentan con alternativas de energía.","link":""},"address":{},"alt_text":"681242e42a170.jpg","auth":{"1":"d0ffe5bde4020a009e81f9365ad19b01f497826bf48e7c030e937948a848b7ee"},"caption":"La autonomía energética se convierte en un recurso clave ante emergencias prolongadas o interrupciones del suministro.","copyright":"el-cronista","created_date":"2025-10-18T18:23:21Z","height":2000,"last_updated_date":"2025-10-18T18:23:22Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista"},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Los cortes de luz dejan a millones de personas incomunicadas si no cuentan con alternativas de energía.","type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/A5TFNC7SNNEUBESEGQOUJ25MI4.jpg","version":"0.10.9","width":3000,"vanity_credits":{"affiliation":[{"name":"Shutterstock","type":"author"}]}},{"_id":"Y4BFVOCE6VE63C5K2DCWD6OMZY","additional_properties":{},"content":"Qué son los cargadores solares y por qué se vuelven esenciales en emergencias","level":2,"type":"header"},{"_id":"U7USBCDRGJCQPIL2UWNSWHFDTQ","additional_properties":{},"content":"Los <b>cargadores solares portátiles</b> utilizan <b>paneles fotovoltaicos</b> para captar la energía del sol y transformarla en electricidad, que se almacena en baterías internas para su uso posterior. Este sistema permite cargar dispositivos electrónicos sin necesidad de enchufes, lo que resulta especialmente útil en contextos de emergencia.","type":"text"},{"_id":"V3NM7ULEIJCS7K6DNEYTCEDRCA","additional_properties":{},"content":"A diferencia de otros sistemas de respaldo, estos dispositivos no requieren combustible ni infraestructura adicional, lo que los convierte en una solución práctica y de bajo mantenimiento para garantizar la <b>autonomía energética en el hogar</b>.","type":"text"},{"_id":"LEG75TVMANG6VB5QQVDPWB27HM","additional_properties":{},"content":"Además, muchos modelos actuales incluyen características como <b>resistencia al agua</b>, <b>múltiples puertos USB</b> y <b>linternas integradas</b>, lo que amplía su utilidad tanto en situaciones críticas como en actividades al aire libre.","type":"text"},{"_id":"ALK237XTHZFFHEB3RB257B5XXY","additional_properties":{},"content":"Por qué cada vez más hogares incorporan energía solar portátil en su kit de emergencia","level":2,"type":"header"},{"_id":"ANN2FCMACRD6FDIE27A7STNBNU","additional_properties":{},"content":"El interés por soluciones como los <b>cargadores solares para móviles</b> ha crecido en paralelo a la preocupación por la <b>seguridad energética</b> y la preparación ante situaciones imprevistas.","type":"text"},{"_id":"7CK4EG274JBGPAVASGJCHSFGYE","additional_properties":{},"content":"Organismos oficiales recomiendan incluir fuentes de energía alternativas dentro de los <b>kits de emergencia domésticos</b>, junto con elementos como linternas, radios a pilas y alimentos no perecederos. Estas herramientas permiten mantener la comunicación y el acceso a información en momentos críticos.","type":"text"},{"_id":"HIEXSKCKYNGWZG6ABNFEYZJM7U","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/pc-movil/confirmado-los-smartphones-tienen-los-dias-contados-y-mark-zuckerberg-sabe-cual-va-a-ser-su-reemplazo-como-va-a-ser-el-cambio/"},"id":"custom_powerup_1774000401499","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"XADQBG7G6ZD5PIQD3KVR7CB7UQ","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/actualidad-es/china-da-un-giro-inesperado-cientificos-desarrollan-un-dispositivo-que-supera-todos-los-limites-de-la-electronica/"},"id":"custom_powerup_1774000416637","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"NTI7O34YRRCSDNSWP7SUBDJG2A","additional_properties":{},"content":"En este sentido, contar con un <b>cargador solar portátil</b> no solo aporta comodidad, sino que puede marcar la diferencia en escenarios donde la electricidad no está disponible durante periodos prolongados.","type":"text"},{"_id":"UUMFMBBN5ZHO7E2Q5WTX2C42MA","additional_properties":{},"content":"La energía solar, además, se presenta como una alternativa accesible que contribuye a reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional y refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias.","type":"text"},{"_id":"VJLMJZ4G6ND2BKP5U62FJ75KGE","additional_properties":{},"content":"Dónde comprar cargadores solares y qué tener en cuenta antes de elegir uno","level":2,"type":"header"},{"_id":"23NBTM43FFHIJKEMKM56VMNS6I","additional_properties":{},"content":"Los <b>cargadores solares portátiles para móviles</b> están disponibles en plataformas de comercio electrónico como Amazon o AliExpress, donde existe una amplia variedad de modelos con diferentes capacidades, materiales y prestaciones.","type":"text"},{"_id":"NUMQIOZWFFCZXAMDRLWKJ5VPEU","additional_properties":{},"content":"Al momento de elegir, es importante considerar factores como la <b>capacidad de la batería (mAh)</b>, la velocidad de carga, la resistencia del dispositivo y la cantidad de puertos disponibles, ya que estos aspectos determinan su rendimiento en situaciones reales.","type":"text"},{"_id":"5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f","galleries":[],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"681243552352a.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg?auth=f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f&width=300","version":1,"alt_text":"Persona conectando un dispositivo a un cargador portátil con panel solar en exteriores","link":""},"address":{},"alt_text":"681243552352a.jpg","auth":{"1":"f7fe8b6ee633995ab3ab9877d94168d38b84d576fd558d9af12642c65472766f"},"caption":"Las soluciones portátiles permiten mantener activos teléfonos y equipos básicos sin depender de la red eléctrica.","copyright":"el-cronista","created_date":"2025-10-18T18:23:23Z","height":1687,"last_updated_date":"2025-10-18T18:23:24Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista"},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Persona conectando un dispositivo a un cargador portátil con panel solar en exteriores","type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/5SLJG3A7MRAZJPYZGKYPF6MZH4.jpg","version":"0.10.9","width":3000,"vanity_credits":{"affiliation":[{"name":"Shutterstock","type":"author"}]}},{"_id":"BEIG3DYN5VB5TAN6CGXPAALGHE","additional_properties":{},"content":"También conviene optar por modelos que incluyan certificaciones de seguridad y buenas valoraciones de usuarios, ya que la calidad del dispositivo es clave cuando se trata de garantizar energía en contextos críticos.","type":"text"},{"_id":"TLQVPSFIYRCXJIJCBN6KN4XDN4","additional_properties":{},"content":"En un escenario donde la electricidad ya no puede darse por garantizada, contar con un <b>cargador solar portátil en casa</b> deja de ser una previsión extrema y pasa a formar parte de una lógica de anticiparse a lo inesperado sin depender de nadie.","type":"text"}],"content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"created_date":"2026-03-19T15:05:41.932Z","credits":{"by":[]},"description":{"basic":"Estos dispositivos permiten generar electricidad sin enchufes y se convierten en una herramienta clave para mantener la conectividad en situaciones críticas."},"display_date":"2026-03-20T09:55:41.122Z","first_publish_date":"2026-03-20T09:55:41.122Z","headlines":{"basic":"Confirmado | Este es el dispositivo que todos deben tener en su hogar en casos de emergencia, apagón o una guerra: dónde comprarlos ","meta_title":""},"label":{"free":{"display":true,"text":"Dispositivos"}},"last_updated_date":"2026-03-20T09:55:41.223Z","promo_items":{"basic":{"_id":"JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882","galleries":[],"keywords":[],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"6812363f33835.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg?auth=924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882&width=300","version":2},"address":{},"alt_text":"Persona mirando su teléfono durante un apagón","auth":{"1":"924c7f4dce9b11d6f6d6ac0efc42260bd8046dd560e25e14c42834eee7f2c882"},"caption":"Un dispositivo gana protagonismo como solución clave ante cortes de luz y situaciones críticas, por su capacidad para mantener conectados los equipos esenciales en el hogar.","copyright":"el-cronista","created_date":"2025-10-18T18:23:26Z","credits":{"affiliation":[{"name":"Shutterstock","type":"author"}],"by":[]},"geo":{},"height":2249,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-03-20T09:49:11Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Persona mirando su teléfono durante un apagón","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/JD3BRFBXSNG2RK5MEHI2KMZDTM.jpg","version":"0.10.9","width":3000}},"publish_date":"2026-03-20T09:55:41.122Z","related_content":{"basic":[{"_id":"PVDSD4A6EBDOZPJZSZOOLQ5ZNI","content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"credits":{"by":[]},"headlines":{"basic":"Los móviles cambian para siempre: las tarjetas SIM deberán ser reemplazadas por este nuevo dispositivo"},"label":{"free":{"display":true,"text":"Teléfonos móviles"}},"promo_items":{"basic":{"_id":"A2HQCUZJJBG5JA46PATKEV7P4I","alt_text":"esim sim chip movil celular señal ","auth":{"1":"86d22a311d905839619eddfdf9ecf0d399944a2a79f2203549995dfac3b86258"},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/A2HQCUZJJBG5JA46PATKEV7P4I.jpg"}},"website_url":"/espana/pc-movil/los-moviles-cambian-para-siempre-las-tarjetas-sim-deberan-ser-reemplazadas-por-este-nuevo-dispositivo/"},{"_id":"WMHCQSRT6NCFXLQVE2R6QIQ3RM","content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"headlines":{"basic":"Se despide el HDMI: la nueva tecnología que permite transmitir sin cables, en 4K y a más de 30 metros"},"label":{"free":{"display":true,"text":"Tecnología"}},"promo_items":{"basic":{"_id":"D3N33XVHQVAARHJ5UEPTLM7GVA","auth":{"1":"ab6657483e077ebb0de6808d5db0abb4b7b96414fc1aa81739fc81742c2781f2"},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/D3N33XVHQVAARHJ5UEPTLM7GVA.jpg"}},"website_url":"/espana/pc-movil/se-despide-el-hdmi-la-nueva-tecnologia-que-permite-transmitir-sin-cables-en-4k-y-a-mas-de-30-metros/"}],"clonedFromParent":[{"referent":{"id":"XYGNIEACKWMXZDZQYYPKXXEXKT","type":"story"},"type":"reference"}]},"source":{"name":"el-cronista","source_type":"staff","system":"composer"},"subheadlines":{"basic":"Estos dispositivos permiten generar electricidad sin enchufes y se convierten en una herramienta clave para mantener la conectividad en situaciones críticas."},"subtype":"regular","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/espana/pc-movil","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil"},"sections":[{"_id":"/espana/pc-movil","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil","parent_id":"/espana","parent":{"default":"/espana"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana/pc-movil","website":"el-cronista","name":"PC, móvil y apps","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"menu-composer":2006}}},"_website_section_id":"el-cronista./espana/pc-movil"},{"_id":"/espana","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"espana","path":"/espana","parent_id":"/","parent":{"default":"/"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana","_website":"el-cronista","name":"espana","inactive":false,"ancestors":{"menu-composer":["/"]},"parent":{"default":"/","menu-composer":"/"},"order":{"menu-composer":1022},"node_type":"section"}},"_website_section_id":"el-cronista./espana"}],"tags":[{"description":"dispositivos","slug":"dispositivos","text":"dispositivos"},{"description":"gadget","slug":"gadget","text":"gadget"},{"description":"Corte de luz","slug":"corte-de-luz","text":"Corte de luz"},{"description":"cargadores solares","slug":"cargadores-solares","text":"cargadores solares"},{"description":"smartphones","slug":"smartphones","text":"smartphones"},{"description":"España","slug":"espana","text":"España"}]},"type":"story","website":"el-cronista","websites":{"el-cronista":{"website_section":{"_id":"/espana/pc-movil","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil","parent_id":"/espana","parent":{"default":"/espana"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana/pc-movil","website":"el-cronista","name":"PC, móvil y apps","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"menu-composer":2006}}},"_website_section_id":"el-cronista./espana/pc-movil","parent_name":"espana"},"website_url":"/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/"}},"creator":"Martin Vecchio"};Fusion.globalContentConfig={"source":"content-api","query":{"uri":"/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/","website_url":"/espana/pc-movil/confirmado-este-es-el-dispositivo-que-todos-deben-tener-en-su-hogar-en-casos-de-emergencia-apagon-o-una-guerra-donde-comprarlos/","arc-site":"el-cronista"}};Fusion.lastModified=1774002522378;Fusion.contentCache={"site-service-hierarchy":{"{\"hierarchy\":\"sidebar-espana\"}":{"data":{"_website":"el-cronista","_id":"/","name":"El Cronista","node_type":"section","children":[{"_id":"link-YNVGOIXDJFFXDHYT4W25TGS5VI","_website":"el-cronista","display_name":"Últimas Noticias","url":"/espana/ultimas-noticias-es/","parent":{"sidebar-espana":"/"},"order":{"sidebar-espana":1001},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/espana/economia-finanzas","website":"el-cronista","name":"Economía y finanzas","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","sidebar-espana":"/","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","sidebar-espana":["/"],"menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"sidebar-espana":1002,"menu-composer":2003},"children":[]},{"_id":"/espana/politica-es","website":"el-cronista","name":"Política","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","sidebar-espana":"/","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","sidebar-espana":["/"],"menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"sidebar-espana":1003,"menu-composer":2009},"children":[]},{"_id":"/espana/actualidad-es","website":"el-cronista","name":"Actualidad","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","sidebar-espana":"/","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","sidebar-espana":["/"],"menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"sidebar-espana":1004,"menu-composer":2001},"children":[]},{"_id":"/criptomonedas-es","website":"el-cronista","name":"Criptomonedas","inactive":false,"parent":{"default":"/","sidebar-espana":"/"},"_website":"el-cronista","node_type":"section","ancestors":{"sidebar-espana":["/"]},"order":{"sidebar-espana":1005},"children":[]}]},"expires":1774002610072,"lastModified":1774002310034}},"markets-list":{"{\"tokenList\":\"[{\\\"alternativeName\\\":\\\"IBEX 35\\\",\\\"currencySymbol\\\":\\\"\\\",\\\"tokenPrefixURL\\\":\\\"\\\",\\\"tokenType\\\":\\\"indices\\\",\\\"tokenValue\\\":\\\"IBEX\\\"},{\\\"alternativeName\\\":\\\"EURO-USD\\\",\\\"currencySymbol\\\":\\\"$\\\",\\\"tokenPrefixURL\\\":\\\"/MercadosOnline/moneda/\\\",\\\"tokenType\\\":\\\"monedas\\\",\\\"tokenValue\\\":\\\"EURUSD\\\"},{\\\"alternativeName\\\":\\\"EURONEXT\\\",\\\"currencySymbol\\\":\\\"\\\",\\\"tokenPrefixURL\\\":\\\"\\\",\\\"tokenType\\\":\\\"indices\\\",\\\"tokenValue\\\":\\\"N100\\\"},{\\\"alternativeName\\\":\\\"S&P 500\\\",\\\"currencySymbol\\\":\\\"\\\",\\\"tokenPrefixURL\\\":\\\"\\\",\\\"tokenType\\\":\\\"indices\\\",\\\"tokenValue\\\":\\\"SPX\\\"},{\\\"alternativeName\\\":\\\"\\\",\\\"currencySymbol\\\":\\\"\\\",\\\"tokenPrefixURL\\\":\\\"\\\",\\\"tokenType\\\":\\\"indices\\\",\\\"tokenValue\\\":\\\"NDAQOQ\\\"}]\"}":{"data":[{"VariacionPorcentual":0.29,"VariacionNeta":49.8,"Valor":16955.7,"ValorCierreAnterior":16905.9,"Icono":"Espana.png","Pais":"España","Maximo":17166.8,"Minimo":16948.3,"Tipo":"Internacional","Ric":".IBEX","UltimaActualizacion":"/Date(1774002166813)/","Nombre":"Ibex 35 Index","UrlId":"IBEX","Id":10,"alternative_name":"IBEX 35","currency_symbol":"","token_prefix_url":"","token_value":"IBEX","token_type":"indices","_id":"3874cf60cd4d75464b713adbc1fdb675a33497b94c7cf1bb85a83624a66ecbc9"},{"VariacionPorcentual":-0.3624439074905074,"VariacionNeta":-0.0044,"Compra":1.1544,"Venta":1.1546,"Ultimo":1.1544,"ValorCierreAnterior":1.1588,"Icono":"euro.png","Pais":"UnionEuropea","Tipo":"OtrasMonedas","Ric":"EUR=X","UltimaActualizacion":"/Date(1774002242088)/","Nombre":"Euro USD","UrlId":"EURUSD","Id":373,"alternative_name":"EURO-USD","currency_symbol":"$","token_prefix_url":"/MercadosOnline/moneda/","token_value":"EURUSD","token_type":"monedas","_id":"a1d1891e48300d24f1254409de12aceb4d349ecb60908f68824bdeba21ae46bc"},{"VariacionPorcentual":-1.7448819254964916,"VariacionNeta":-30.76,"Valor":1732.11,"ValorCierreAnterior":1762.87,"Icono":"belgica.png","Pais":"Belgica","Maximo":null,"Minimo":null,"Tipo":"Internacional","Ric":".N100","UltimaActualizacion":"/Date(1774002166813)/","Nombre":"Euronext 100 ID","UrlId":"N100","Id":21,"alternative_name":"EURONEXT","currency_symbol":"","token_prefix_url":"","token_value":"N100","token_type":"indices","_id":"53f0ed9c4a9c4caee964db9bc9c069226ed38af6714b05161661b37bf9ba955e"},{"VariacionPorcentual":-1.3607619909798707,"VariacionNeta":-91.39,"Valor":6624.7,"ValorCierreAnterior":6716.09,"Icono":"eeuu.png","Pais":"EEUU","Maximo":null,"Minimo":null,"Tipo":"Internacional","Ric":".SPX","UltimaActualizacion":"/Date(1774002166813)/","Nombre":"S&P 500 Index","UrlId":"SPX","Id":4,"alternative_name":"S&P 500","currency_symbol":"","token_prefix_url":"","token_value":"SPX","token_type":"indices","_id":"971cdb5f0d0c2ab6ae6aa747027b50ddaadefd6757a6fd956f46cb5eeca6d736"},{"VariacionPorcentual":-0.2786602872886896,"VariacionNeta":-61.73,"Valor":22090.691,"ValorCierreAnterior":22152.421,"Icono":"eeuu.png","Pais":"EEUU","Maximo":null,"Minimo":null,"Tipo":"Internacional","Ric":".IXIC","UltimaActualizacion":"/Date(1774002166813)/","Nombre":"Nasdaq","UrlId":"NDAQOQ","Id":5,"alternative_name":"","currency_symbol":"","token_prefix_url":"","token_value":"NDAQOQ","token_type":"indices","_id":"cb493418b8a125d9b022f8386bc2264a2317fdcb14e139d59d8d6ea8c4a2bd26"}],"expires":1774002766916,"lastModified":1774002466802}},"content-api":{"{\"website_url\":\"/espana/pc-movil/confirmado-los-smartphones-tienen-los-dias-contados-y-mark-zuckerberg-sabe-cual-va-a-ser-su-reemplazo-como-va-a-ser-el-cambio/\"}":{"data":{"_id":"T5YLPS4H3VBVVEG45DXSEYBSXU","canonical_url":"/espana/pc-movil/confirmado-los-smartphones-tienen-los-dias-contados-y-mark-zuckerberg-sabe-cual-va-a-ser-su-reemplazo-como-va-a-ser-el-cambio/","content_elements":[{"_id":"U36DDOQ3KZD3DI7I7V555XYEEU","additional_properties":{},"content":"<b>Confirmado | Las gafas inteligentes que ya están cambiando el futuro: así podrían reemplazar al smartphone antes de 2030</b>","type":"text"},{"_id":"F55JWZ55KRGWPCVJ2FZPQZGPFY","additional_properties":{},"content":"<i>La combinación de realidad aumentada e inteligencia artificial acelera el desarrollo de dispositivos que buscan desplazar al móvil como centro de la vida digital.</i>","type":"text"},{"_id":"RQTWKF3KGBCM3NWD7WNPTFRPOQ","additional_properties":{},"content":"En la última década, los <b>smartphones</b> se consolidaron como el dispositivo central para el acceso a la información, el trabajo y el entretenimiento. Su adopción masiva redefinió la comunicación y la forma en que las personas interactúan con el entorno digital.","type":"text"},{"_id":"TV63HCBTHBDDJAZGTAL2VBXQLM","additional_properties":{},"content":"Sin embargo, el avance de nuevas tecnologías comienza a marcar un punto de inflexión. La combinación de <b>realidad aumentada</b>, <b>inteligencia artificial</b> y dispositivos portables abre la puerta a una transformación que podría desplazar al teléfono móvil como eje principal de la vida digital.","type":"text"},{"_id":"3S5IV4YRZRBHJHVGKQDZZBEPDE","additional_properties":{},"content":"Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha señalado en distintas intervenciones que los <b>smartphones podrían dejar de ser el dispositivo dominante en la próxima década</b>. Su planteo no implica una desaparición inmediata, sino una transición progresiva hacia nuevas interfaces más integradas en el entorno.","type":"text"},{"_id":"QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg?auth=32df5ee1c104267f6ab59de80945b6634acf4877e36e0d41ae462bf661e8010a","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","iptc_job_identifier":"2586707933","iptc_source":"Shutterstock","keywords":["angry","app","asian","ask","bad","call","cell","cellphone","checking","chinese","confuse","confused","customer","distrust","diverse","doubt","email","error","ethnic","fake","female","fraud","frustrated","girl","home","japanese","job","kitchen","korean","message","mistrust","people","person","phishing","phone","problem","read","smartphone","strange","suspicious","tenant","text","trouble","tv","undecided","using","wifi","woman","wonder","young"],"mime_type":"image/jpeg","originalName":"shutterstock_2586707933.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg?auth=32df5ee1c104267f6ab59de80945b6634acf4877e36e0d41ae462bf661e8010a","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg?auth=32df5ee1c104267f6ab59de80945b6634acf4877e36e0d41ae462bf661e8010a","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg?auth=32df5ee1c104267f6ab59de80945b6634acf4877e36e0d41ae462bf661e8010a&width=300","version":0,"template_id":1427,"alt_text":"Mujer mirando la pantalla de su smartphone","link":""},"address":{},"alt_text":"Mujer mirando la pantalla de su smartphone","auth":{"1":"32df5ee1c104267f6ab59de80945b6634acf4877e36e0d41ae462bf661e8010a"},"caption":"El teléfono móvil sigue siendo el centro de la vida digital, aunque nuevas tecnologías comienzan a cuestionar su dominio.","copyright":"Copyright (c) 2025 Antonio Guillem/Shutterstock. No use without permission.","created_date":"2026-03-19T12:45:45Z","credits":{"affiliation":[{"name":"Shutterstock","type":"author"}]},"height":4000,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-03-19T12:45:45Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Mujer mirando la pantalla de su smartphone","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/QOJRPTEIT5DITAI6QPNCU2OESQ.jpg","version":"0.10.9","width":6000,"syndication":{},"creditIPTC":"Shutterstock"},{"_id":"6EUU5NKP5JBVNI3NDNQLRPJR7Q","additional_properties":{},"content":"Qué tecnología podría reemplazar a los smartphones","level":2,"type":"header"},{"_id":"AX2OIOWGKREHFFBCXLU73OHHZE","additional_properties":{},"content":"El foco está puesto en las <b>gafas de realidad aumentada</b>, dispositivos que permiten superponer información digital en el campo visual del usuario sin necesidad de pantallas físicas. Esta tecnología busca eliminar la fricción entre persona y dispositivo, integrando la experiencia digital directamente en el entorno cotidiano.","type":"text"},{"_id":"NSJWQJDOFFGO7H5NGCONNADNIQ","additional_properties":{},"content":"Según Zuckerberg, este tipo de dispositivos podría <b>reemplazar progresivamente a los smartphones hacia 2030</b>, replicando un patrón ya conocido en la industria tecnológica: nuevas plataformas que desplazan a las anteriores sin eliminarlas por completo.","type":"text"},{"_id":"UTF4YKWMHVH7PDLP5SOXSXUG4E","additional_properties":{},"content":"Las <b>gafas inteligentes</b> permitirían trabajar con múltiples pantallas virtuales, acceder a información contextual o interactuar con objetos digitales mediante gestos o voz. Este cambio no es menor: implica pasar de mirar una pantalla a habitar una interfaz digital integrada en la realidad.","type":"text"},{"_id":"TLKICK2FYJAUHLNSEGLFBROMME","additional_properties":{},"content":"Desde el ámbito académico, MIT Technology Review destaca que la <b>realidad aumentada</b> representa uno de los próximos grandes saltos en la computación personal, al transformar la relación entre usuario y tecnología.","type":"text"},{"_id":"KU7YMTRYERAXVAQARQYFTOBDSM","additional_properties":{},"content":"Qué avances ya existen: de Ray-Ban Meta a la nueva carrera tecnológica","level":2,"type":"header"},{"_id":"AS7B7WIGFBAV7FPXICN3BEMFRY","additional_properties":{},"content":"La transición hacia este nuevo paradigma ya comenzó. Meta, en colaboración con Ray-Ban, desarrolló las <b>Ray-Ban Meta Smart Glasses</b>, que evolucionaron entre 2024 y 2025 con la incorporación de <b>Meta AI</b>.","type":"text"},{"_id":"JO6DK7OLBFE3XNHWNFVME4SOTY","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/pc-movil/se-despide-starlink-la-alternativa-rusa-que-llegaria-al-pais-que-brindara-internet-a-traves-de-drones/"},"id":"custom_powerup_1773924479644","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"CWOFSJP7NBCLVMTHWFJDGDQAXI","embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/actualidad-es/es-oficial-los-carritos-de-supermercado-cambian-para-siempre-como-sera-la-nueva-tecnologia-que-usaran-en-el-futuro-cercano/"},"id":"custom_powerup_1773924489485","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"WOAG6AE3TJHZ7DTAEC3CCCMRCA","additional_properties":{},"content":"Estas gafas permiten <b>capturar imágenes, grabar video, escuchar audio y realizar consultas por voz</b>, además de identificar objetos o traducir información en tiempo real gracias a la inteligencia artificial integrada. Aunque todavía dependen del smartphone, representan un paso concreto hacia dispositivos más autónomos.","type":"text"},{"_id":"IDAYXJXJHNEEPB6L4P2W6BUWCE","additional_properties":{},"content":"En paralelo, Apple lanzó en 2024 el <b>Vision Pro</b>, un dispositivo de realidad mixta que, si bien no está diseñado como gafas ligeras, confirma la apuesta del sector por interfaces más inmersivas. Su evolución apunta a formatos más compactos en el futuro cercano.","type":"text"},{"_id":"JRZ6LUM2G5FGNFV6OZZULZIZMU","additional_properties":{},"content":"A esto se suma el desarrollo de nuevas soluciones por parte de otras compañías tecnológicas, que buscan reducir tamaño, costes y consumo energético para lograr una adopción masiva.","type":"text"},{"_id":"2SWZVXBMABD4LE66MUBK4OOCUM","additional_properties":{},"content":"Cómo cambiará la comunicación con estos dispositivos","level":2,"type":"header"},{"_id":"3CMVM2ZF4ZGMDKK43J36JHP2P4","additional_properties":{},"content":"La adopción de <b>gafas inteligentes</b> no solo implica un cambio de hardware, sino una transformación profunda en la forma de comunicarse. Al integrar la información directamente en el entorno, estas tecnologías permiten interacciones más naturales y menos dependientes de pantallas.","type":"text"},{"_id":"TRESCLGJ2NC4ZBSD57G6SRXVXQ","additional_properties":{},"content":"Entre las aplicaciones más relevantes se encuentran las <b>traducciones en tiempo real</b>, el acceso a datos contextuales o la interacción con asistentes de inteligencia artificial sin interrumpir la actividad principal.","type":"text"},{"_id":"2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg?auth=22eb23122c38cf848f0314e0dabb57d95e532ea2a94865df9d5a7cf3eef49e3f","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/jpeg","originalName":"Gafas Meta Ray-Ban.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg?auth=22eb23122c38cf848f0314e0dabb57d95e532ea2a94865df9d5a7cf3eef49e3f","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg?auth=22eb23122c38cf848f0314e0dabb57d95e532ea2a94865df9d5a7cf3eef49e3f","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg?auth=22eb23122c38cf848f0314e0dabb57d95e532ea2a94865df9d5a7cf3eef49e3f&width=300","version":0,"template_id":1427,"alt_text":"Gafas Meta Ray-Ban","link":""},"address":{},"alt_text":"Gafas Meta Ray-Ban","auth":{"1":"22eb23122c38cf848f0314e0dabb57d95e532ea2a94865df9d5a7cf3eef49e3f"},"caption":"Las gafas desarrolladas por Meta y Ray-Ban representan uno de los primeros pasos hacia dispositivos más integrados en la vida cotidiana.","created_date":"2026-03-19T12:45:44Z","credits":{"affiliation":[]},"height":831,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-03-19T12:45:44Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Gafas Meta Ray-Ban","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/2AFFNPKANVBY5N6IKMHBFOPA5A.jpg","version":"0.10.9","width":1247,"syndication":{}},{"_id":"SRETPDGORFHGJNJZGEE5NZ7K2I","additional_properties":{},"content":"El desarrollo reciente de <b>inteligencia artificial multimodal</b>, que combina voz, texto e imagen, acelera este proceso. La tecnología deja de ser un objeto que se consulta para convertirse en una capa invisible que acompaña al usuario.","type":"text"},{"_id":"G5L54CF5IRGAJOU4VGHYNHKR7U","additional_properties":{},"content":"Aunque esta transición aún está en una fase inicial, la evolución de la <b>realidad aumentada</b> sugiere un escenario en el que la frontera entre lo digital y lo físico será cada vez más difusa. En ese contexto, el smartphone no desaparecerá de inmediato, pero sí podría perder el rol central que ocupa hoy.","type":"text"}],"content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"created_date":"2026-03-19T12:05:50.458Z","credits":{"by":[]},"description":{"basic":"El CEO de Meta anticipa una revolución en la forma en que interactuamos con la tecnología."},"display_date":"2026-03-19T12:50:10.799Z","first_publish_date":"2026-03-19T12:50:10.799Z","headlines":{"basic":"Confirmado | Los smartphones tienen los días contados y Mark Zuckerberg sabe cuál va a ser su reemplazo: ¿cómo va a ser el cambio?","meta_title":""},"label":{"free":{"display":true,"text":"Tecnología"}},"last_updated_date":"2026-03-19T12:50:10.938Z","promo_items":{"basic":{"_id":"XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/jpeg","originalName":"DESPIDOS-META-e1667996181929.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg?auth=3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"alt_text":"Mark Zuckerberg","auth":{"1":"3832e7d2738a9d3842e64bcb8c29324e4e16a532373ab58e3cfc7a71cd0578a4"},"caption":"El avance de nuevos dispositivos y la estrategia de las grandes tecnológicas anticipan un cambio en el uso cotidiano de la tecnología personal y en la forma de interactuar con la información.","created_date":"2026-03-19T12:45:44Z","credits":{"affiliation":[{"name":"EFE","type":"author"}]},"height":796,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-03-19T12:45:44Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Mark Zuckerberg","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/XY3PEDK7HVGXFFRXTMBBFOV334.jpg","version":"0.10.9","width":1200,"syndication":{},"creditIPTC":"EFE"}},"publish_date":"2026-03-19T12:50:10.799Z","related_content":{"basic":[{"_id":"Y3OORBXNZZESDI4GDL6UJ5U2WI","content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"headlines":{"basic":"Sánchez perseguirá los mensajes de odio: “las redes sociales se han convertido en un arma de polarización masiva”"},"label":{"free":{"display":true,"text":"Regulación"}},"promo_items":{"basic":{"_id":"DFMJSAZM7BHDJEIRM4VIDUIASY","alt_text":"Pedro Sanchez ","auth":{"1":"17cb2668062d2b3122b35402217db9681dd509edb73d378319d04a34a9a88b42"},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/DFMJSAZM7BHDJEIRM4VIDUIASY.jpg"}},"website_url":"/espana/politica-es/sanchez-perseguira-los-mensajes-de-odio-las-redes-sociales-se-han-convertido-en-un-arma-de-polarizacion-masiva/"},{"_id":"J77AWOUNDJFPTBDHR44ZAPQ5SY","content_restrictions":{"content_code":"free-access"},"credits":{"by":[]},"headlines":{"basic":"La función que debes desactivar en tu teléfono móvil para mejorar su rendimiento y que no explote la batería"},"label":{"free":{"display":true,"text":"Tecnología"}},"promo_items":{"basic":{"_id":"SLN233SQQRH2BJN4JEOPKKWD44","alt_text":"La función que debes desactivar ya en tu teléfono móvil para mejorar su rendimiento y que no explote la batería. ","auth":{"1":"618a5c12cb5848186b80bac6d6d07994573d19f3947e61a6a078a3e52a0e5cd6"},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/SLN233SQQRH2BJN4JEOPKKWD44.jpg"}},"website_url":"/espana/pc-movil/la-funcion-que-debes-desactivar-en-tu-telefono-movil-para-mejorar-su-rendimiento-y-que-no-explote-la-bateria/"}],"clonedFromParent":[{"referent":{"id":"T2W4YHWACZN7RSVRQSD3YJ7B25","type":"story"},"type":"reference"}]},"source":{"name":"el-cronista","source_type":"staff","system":"composer"},"subheadlines":{"basic":"La apuesta por la realidad aumentada y la inteligencia artificial redefine el futuro de la tecnología personal y anticipa un cambio progresivo en la forma de comunicarse y acceder a la información."},"subtype":"regular","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/espana/pc-movil","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil"},"sections":[{"_id":"/espana/pc-movil","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil","parent_id":"/espana","parent":{"default":"/espana"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana/pc-movil","website":"el-cronista","name":"PC, móvil y apps","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"menu-composer":2006}}},"_website_section_id":"el-cronista./espana/pc-movil"},{"_id":"/espana","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"espana","path":"/espana","parent_id":"/","parent":{"default":"/"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana","_website":"el-cronista","name":"espana","inactive":false,"ancestors":{"menu-composer":["/"]},"parent":{"default":"/","menu-composer":"/"},"order":{"menu-composer":1022},"node_type":"section"}},"_website_section_id":"el-cronista./espana"}],"tags":[{"description":"Mark Zuckerberg","slug":"mark-zuckerberg","text":"Mark Zuckerberg"},{"description":"smartphones","slug":"smartphones","text":"smartphones"},{"description":"predicción","slug":"prediccion","text":"predicción"},{"description":"realidad aumentada","slug":"realidad-aumentada","text":"realidad aumentada"},{"description":"España","slug":"espana","text":"España"}]},"type":"story","website":"el-cronista","websites":{"el-cronista":{"website_section":{"_id":"/espana/pc-movil","_website":"el-cronista","type":"section","version":"0.6.0","name":"PC, móvil y apps","path":"/espana/pc-movil","parent_id":"/espana","parent":{"default":"/espana"},"additional_properties":{"original":{"_id":"/espana/pc-movil","website":"el-cronista","name":"PC, móvil y apps","inactive":false,"parent":{"default":"/espana","menu-composer":"/espana"},"ancestors":{"default":"/espana","menu-composer":["/espana","/"]},"_website":"el-cronista","node_type":"section","order":{"menu-composer":2006}}},"_website_section_id":"el-cronista./espana/pc-movil","parent_name":"espana"},"website_url":"/espana/pc-movil/confirmado-los-smartphones-tienen-los-dias-contados-y-mark-zuckerberg-sabe-cual-va-a-ser-su-reemplazo-como-va-a-ser-el-cambio/"}},"creator":"Martin Vecchio"},"expires":1774002822345,"lastModified":1774002522168},"{\"website_url\":\"/espana/actualidad-es/china-da-un-giro-inesperado-cientificos-desarrollan-un-dispositivo-que-supera-todos-los-limites-de-la-electronica/\"}":{"data":{"_id":"AGDMCH7LGTBNMBPVPQ25YQINXY","canonical_url":"/espana/actualidad-es/china-da-un-giro-inesperado-cientificos-desarrollan-un-dispositivo-que-supera-todos-los-limites-de-la-electronica/","content_elements":[{"_id":"b930871d-36e1-4425-af7e-3710acb89e1a","content":"Un equipo de<b ><a href=\"https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/exigen-que-se-retire-de-forma-urgente-este-ibuprofeno-de-todas-las-farmacias-y-puntos-de-venta/\" target=\"_blank\"> <b class=\"migrated-content__b\">científicos chinos</b></a></b>ha logrado un avance inédito en el campo de la electrónica al desarrollar un nuevo tipo de transistor que podría transformar los circuitos integrados.<br class=\"migrated-content__br\"><br class=\"migrated-content__br\">En un estudio publicado en la revista Nature, científicos de la Academia China de Ciencias y la Universidad de Pekín presentaron un <b class=\"migrated-content__b\">transistor emisor térmico</b> compuesto por grafeno y germanio, que utiliza un novedoso mecanismo de \"emisión estimulada\" para generar portadores de carga a altas energías.","type":"text"},{"embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/economia-finanzas/adios-a-la-pension-por-discapacidad-el-gobierno-se-la-quitara-a-todas-estas-personas-que-no-cumplan-este-requisito/"},"id":"custom_powerup_1774002522288","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed","_id":"a00a99c5-515b-431d-b22f-b7894f0145d1"},{"embed":{"config":{"tab":"noticia-interna","url":"/espana/economia-finanzas/excelente-noticia-de-la-seguridad-social-para-los-mayores-de-65-anos-se-adelanta-el-cobro-de-la-jubilacion/"},"id":"custom_powerup_1774002522288","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed","_id":"26a13e27-22c2-461f-835d-5032425847cd"},{"additional_properties":{},"content":"El nuevo transistor que supera límites de la electrónica","level":2,"type":"header","_id":"a92761bc-5383-487f-a9aa-2147ade57cfe"},{"_id":"77ab7fa7-0b8f-45a8-9be7-4a1d44ca190b","content":"Este <b >hallazgo</b> supera las limitaciones de los <a href=\"https://www.cronista.com/espana/actualidad-es/la-materia-oscura-al-descubierto-como-un-nuevo-experimento-podria-desentranar-uno-de-los-mayores-misterios-del-universo/\" target=\"_blank\" class=\"migrated-content__link-redirect \" >transistores</a> tradicionales, abriendo nuevas posibilidades para la creación de dispositivos electrónicos más rápidos y eficientes, destacó hoy la cadena estatal CCTV.","type":"text"},{"type":"oembed_response","subtype":"dailymotion","_id":"0ad76cbd-a742-4b8c-a882-9277af93e17a","raw_oembed":{"width":480,"height":269,"html":"<iframe frameborder=\"0\" width=\"480\" height=\"269\" src=\"https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x909g42&\" allowfullscreen allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share\">

Una de las innovaciones clave de este dispositivo es su capacidad para alcanzar una pendiente subumbral de menos de 1 mV/dec, rompiendo el límite de Boltzmann (60 mV/dec) de los transistores convencionales, lo que podría conducir a circuitos integrados más compactos y potentes.

una resistencia diferencial negativa con una relación entre la corriente pico y la corriente valle superior a 100 a temperatura ambiente

China da un giro inesperado: científicos desarrollan un dispositivo que supera todos los límites de la electrónica. Fuente: Shutterstock

Adiós Netflix: la plataforma de streaming dejará de funcionar en todos estos dispositivos a partir de noviembre. Fuente: Montaje: El Cronista

Se despide Magis TV | Estos dispositivos vienen con riesgos de fábrica: evite conectarlos en su televisor. Fuente: Freepik - Montaje: El Cronista

La Seguridad Social advierte: podrías perder tu pensión si no presentas este documento antes del 31 de marzo. Fuente: Freepik