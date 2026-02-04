Se despiden las cacerolas: este nuevo electrodoméstico de Lidl cocina el arroz sin que se pegue.

Lidl ha vuelto a apostar en España por pequeños electrodomésticos prácticos y económicos para la cocina diaria. En este caso, lanzó un cocedor de arroz de 400 W que promete una cocción uniforme y sin que el arroz se pegue, una de las principales dificultades al prepararlo en cacerola.

Con un diseño compacto, fácil de usar y un precio accesible, este producto se posiciona como una solución ideal para quienes buscan ahorrar tiempo y evitar errores en la cocina. Además, permite preparar todo tipo de arroz y sumar otras recetas gracias a su función de cocción al vapor.

¿Cómo funciona el cocedor de arroz de Lidl?

El cocedor de arroz Silvercrest de 400 W está diseñado para preparar arroz de forma automática y sin supervisión. Solo hay que añadir el arroz y el agua en el recipiente, encender el aparato y dejar que el sistema haga el resto. Una vez finalizada la cocción, activa automáticamente la función de mantenimiento del calor, manteniendo el arroz en su punto hasta el momento de servir.

Cuenta con un recipiente de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad, lo que evita que los granos se peguen o se quemen. Además, incluye un accesorio para cocinar al vapor verduras, pescado u otros alimentos de manera simultánea.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl cocina el arroz sin que se pegue. Lidl

Características principales del cocedor de arroz de Lidl

Diseño y materiales

Carcasa de acero inoxidable con aislamiento térmico

Recipiente de cocción de aluminio extraíble

Revestimiento antiadherente sin PFAS

Muy resistente a los arañazos

Funciones y uso

Preparación óptima de todo tipo de arroz

Función automática de mantenimiento del calor

Accesorio para cocción al vapor

Botón de apertura de tapa

Válvula de salida de vapor

Recipiente de recogida de condensación

Capacidad y potencia

Potencia: 400 W

Capacidad máxima: 1 litro de arroz crudo

Rinde hasta 6 porciones

Medidas y peso

Medidas: aprox. 23,6 x 21,7 x 22,5 cm

Peso: aprox. 1,47 kg

Longitud del cable: aprox. 135 cm

Cable de alimentación extraíble

Accesorios incluidos

Taza medidora con escala

Cuchara para arroz

Accesorio para cocción al vapor

Instrucciones de uso

¿Cómo comprar el cocedor de arroz de Lidl?

El cocedor de arroz de 400 W de Lidl tiene un precio de 17,99 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado dentro de su categoría.

Se puede comprar tanto en tiendas físicas como en la tienda online de Lidl, permitiendo elegir el método de compra que mejor se adapte a cada usuario. Por su relación precio-calidad y sus funciones automáticas, es una alternativa ideal para quienes quieren dejar atrás las cacerolas y simplificar la preparación del arroz en casa.