La familia francesa Mulliez es la propietaria de los supermercados Alcampo (Auchan), Decathlon, Kiabi, Norauto y los restaurantes Flunch. Ahora enfrenta una reestructuración para su pata del bricolaje: Leroy Merlin.

Su auge en España es innegable (en 2024 alcanzó los 3590 millones de euros, un incremento de las ventas del 5,2 % con respecto al año anterior), pero en su país de origen no se puede decir lo mismo. Leroy Merlin confirmó el cierre de dos de sus tiendas más emblemáticas en París, una decisión que marca un giro estratégico en su modelo de implantación urbana. Los establecimientos afectados se encuentran en el distrito XIX y en el XII.

Según explicó la compañía, ambos locales acumulaban “pérdidas estructurales” pese a registrar cerca de 600.000 operaciones de venta cada uno durante 2024. El contraste entre volumen de actividad y rentabilidad negativa encendió la alarma entre trabajadores y autoridades locales.

Los cierres están programados para abril de 2026 en el distrito XIX y octubre del mismo año en XII. Cada tienda cuenta con unos 6000 metros cuadrados y responde al modelo clásico de gran superficie.

A Leroy Merlin S.A. store in Ospedalicchio, a "frazione" of Bastia Umbra (Umbria, Italy), August 8, 2019. Attribution: @ 2019 Daniele Costantini / CC BY-SA 4.0

El cierre de tiendas de Leroy Merlin en París: fechas, causas y alcance

El cierre de tiendas de Leroy Merlin en París no responde a una retirada del mercado francés. La empresa mantendrá abiertos sus locales de Beaubourg y La Madeleine, que serán renovados de forma integral.

El director regional en París, Loïc Porry, explicó al diario Le Parisien que la decisión busca “reequilibrar” la presencia de la marca en la capital. “Los consumidores tienen grandes expectativas en términos de proximidad y flexibilidad”, afirmó.

El ajuste se produce en un contexto de aumento de los costes inmobiliarios y cambios en los hábitos de consumo urbano. Grandes superficies ubicadas en zonas céntricas afrontan alquileres elevados y márgenes cada vez más ajustados.

Leroy Merlin apuesta por tiendas urbanas pequeñas y especializadas

El cambio estratégico de Leroy Merlin se apoya en un nuevo formato de tiendas urbanas de pequeño tamaño, entre 100 y 250 metros cuadrados. Estos espacios se enfocan en segmentos concretos como cocina, baño, decoración o menaje.

La compañía prueba este modelo desde hace dos años con tres tiendas en el distrito XV de París y otra en Boulogne-Billancourt. El 90% de los clientes de estos locales piloto vive en un radio de 1,5 kilómetros.

Porry adelantó que en 2026 se abrirán tres nuevas tiendas de este tipo en los distritos XIII y XIV. El objetivo es alcanzar 20 puntos de venta urbanos antes de 2030.

El impacto laboral del cierre de Leroy Merlin: 271 empleados afectados

El cierre de las dos tiendas de Leroy Merlin en París afecta de forma directa a 271 trabajadores. La empresa aseguró: “El objetivo es proponer un puesto a todo el personal”.

Las reubicaciones se realizarían dentro de los 26 centros que la cadena posee en el área metropolitana de París. Sin embargo, la información transmitida en el comité social generó preocupación sindical.

La Confederación Francesa Democrática del Trabajo advirtió que, si un empleado rechaza la oferta, “podría ser objeto de un despido por motivo disciplinario”. La empresa sostuvo que no es su intención llegar a ese escenario.

Preocupación vecinal y reclamos del Ayuntamiento de París

El cierre de tiendas de Leroy Merlin en París también impacta en el entorno comercial. Comercios cercanos temen perder clientela habitual y reducir su facturación diaria.

Vecinos del distrito XII alertaron sobre el riesgo de degradación urbana. “Este tramo va a quedar muy vacío, no sé quién querrá instalarse aquí”, comentó una residente al diario francés.

El Ayuntamiento de París pidió “una transparencia total” a la compañía. El teniente de alcalde de Comercio, Nicolas Bonnet Oulaldj, afirmó que la decisión “pone en peligro cientos de empleos y debilita el tejido comercial”.