Se aproxima una ciclogenesis explosiva con vientos fuertes y lluvias intensas: cuáles son las zonas en alerta por la borrasca Goretti

Se aproxima una ciclogénesis explosiva asociada a la borrasca Goretti tras varios días de frío intenso en gran parte del país. El fenómeno comenzará a notarse entre el 8 y el 9 de enero, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La Aemet explica que Goretti se profundizará de forma muy rápida en pocas horas. Este proceso meteorológico intensifica el gradiente de presión y favorece la aparición de vientos muy fuertes y fenómenos adversos.

Aunque el mayor impacto de la ciclogénesis explosiva se concentrará en Europa occidental, España notará sus efectos. El organismo prevé l luvias persistentes, rachas intensas de viento y un acusado temporal marítimo.

Zonas en alerta por vientos, lluvias y temporal marítimo

La ciclogénesis explosiva asociada a la borrasca Goretti provocará un temporal marítimo significativo en el norte peninsular. Galicia, el Cantábrico y zonas del noroeste estarán entre las áreas más afectadas.

Según la Aemet, se esperan rachas muy fuertes de viento y lluvias localmente intensas. El oleaje será especialmente adverso en el litoral atlántico y cantábrico durante las próximas jornadas.

El viernes, con el avance del frente atlántico, las precipitaciones se extenderán a buena parte del territorio. Podrán ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental.

Frío extremo y nieve antes del cambio de tiempo

Antes de la llegada de la ciclogénesis explosiva, España atraviesa otra jornada marcada por el frío gélido. Varias zonas del interior y de montaña registran temperaturas bajo cero desde primeras horas.

Guadalajara llegó a situarse en nivel rojo por mínimas de hasta -14 grados en la zona de Parameras de Molina. También hubo alertas por frío intenso en Pirineos, Teruel y distintos puntos de Cataluña.

La Aemet prevé que la nieve descienda hasta cotas de 500 metros en el norte. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo y posibles nevadas en la Cordillera Cantábrica.

Qué es una ciclogénesis explosiva según la Aemet

La Aemet aclara que en una ciclogénesis explosiva “nada explota”, pese al uso mediático del término. Se trata de un proceso técnico de profundización rápida de una borrasca.

El organismo explica que ocurre cuando la presión en el centro de la borrasca cae de forma muy brusca en poco tiempo. Esa caída intensifica los vientos y los fenómenos adversos en superficie.

“La borrasca que se profundiza es la que genera las condiciones adversas en superficie y no el proceso”, señala la Aemet en su explicación divulgativa.

Evolución del tiempo en los próximos días

Para el jueves se espera un ascenso notable de las temperaturas en la península y Baleares . El tiempo será mayoritariamente anticiclónico, con heladas menos intensas.

Sin embargo, el viernes llegará un frente atlántico asociado a la ciclogénesis explosiva de Goretti. Las precipitaciones volverán a ganar protagonismo en gran parte del país.

La cota de nieve bajará hasta los 500 metros en la mitad norte. El viento soplará con fuerza, con rachas muy intensas en zonas del interior y del litoral.