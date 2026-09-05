El tiempo en España durante este sábado, 5 de septiembre de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 5 de septiembre

El clima en España se verá afectado por la llegada de una dana desde el oeste, generando inestabilidad en la Península. Habrá cielos nubosos, con tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste y potencialmente en el resto del área cantábrica y Extremadura. Las precipitaciones serán escasas, pero podrían ser fuertes en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, superando los 35 grados en gran parte del interior y alcanzando hasta 40 en algunas zonas. En Canarias, se experimentarán noches tropicales, con mínimas que podrían no bajar de 25 grados. Vientos variables afectarán diferentes regiones, predominando los del sur y este en la mayoría del territorio.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid habrá cielo nuboso con nubes medias y altas y posible calima ligera, sin descartar lluvia débil en la Sierra; mínimas en ascenso, máximas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo variable con predominio del sureste y algún intervalo moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos cubiertos con posibilidad de lluvias débiles en la mitad occidental, brumas matinales en el litoral y polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta 18 grados y las máximas alcanzarán los 39 grados. Habrá vientos flojos, con levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayormente soleado, con algunas nubes altas. En el Pirineo pueden aparecer nubes durante la tarde con baja probabilidad de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y hasta 40 grados de máxima y se espera un viento flojo que cambiará a una dirección sur y sureste en horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el extremo occidental del sistema Ibérico, con baja probabilidad de chubascos dispersos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 41 grados de máxima, con un ligero ascenso en las mínimas y cambios sutiles en las máximas. El viento será flojo y variable, con predominancia de dirección sur en el Ibérico de Teruel y sureste en el resto, con intervalos moderados por la tarde.

El clima en Asturias se presentará nuboso, con algunas aclaraciones por la mañana. Se prevén chubascos fuertes en la mitad occidental, acompañados de tormentas y riesgo de granizo. Las temperaturas oscilarán entre 33 y 19 grados, con un ascenso en las mínimas y máximas en el litoral occidental. El viento será flojo en el interior y algo más intenso en el litoral, con posibles rachas muy fuertes durante las tormentas.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas y brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios y ligero ascenso diurno (máx. 35 °C, mín. 18 °C) y viento flojo variable con brisas costeras.

Predominarán cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar tormentas aisladas y débiles precipitaciones. Se espera calima ligera y un ligero a moderado ascenso de las temperaturas, especialmente en el interior de vertientes sur, superando los 30-32 °C y alcanzando puntualmente más de 34 °C en el interior de Gran Canaria. Las mínimas se mantendrán elevadas, entre 24-26 °C, con posibles aumentos nocturnos. El alisio soplará fuerte en vertientes expuestas, con rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso en el interior, con cambios ligeros en el resto; viento flojo variable, girando a componente este en horas centrales con algún intervalo moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará marcado por intervalos nubosos y evolución diurna de la nubosidad, con tormentas por la tarde que podrían ser fuertes en el noroeste, acompañadas de chubascos ocasionales, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 grados, con un ascenso notable en la Meseta, mientras que las máximas alcanzarán los 39 grados, presentando un ligero descenso o sin cambios. Se prevé un viento variable de componente sur, flojo a moderado, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las tormentas.

El clima estará caracterizado por cielos nubosos con nubes medias y altas y se prevé la posibilidad de lluvias débiles en el extremo occidental. Habrá ligera calima y un ascenso en las temperaturas mínimas, salvo en los valles occidentales y el sur de Albacete, donde descenderán ligeramente. Las temperaturas máximas, que alcanzarán los 40 grados, experimentarán un descenso casi generalizado. Se espera un viento flojo a moderado de este y sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos en Madrid, con lloviznas ocasionales, brumas y bancos de niebla, polvo en suspensión con posibles depósitos de barro, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos de levante, ocasionalmente moderados.

En Melilla, cielos nubosos con nubes bajas por la mañana e intervalos de nubes altas desde el mediodía, polvo en suspensión, vientos flojos del este ocasionalmente moderados y temperaturas entre 24 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con nubes medias y altas, mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el tercio norte, máximas sin cambios en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte y viento flojo variable con predominio del nordeste en el litoral.

En Navarra habrá cielos nubosos con nubes medias y altas y algunos intervalos de evolución; mínimas al alza en la Ribera del Ebro, a la baja en el Pirineo y estables en el resto, máximas sin cambios y viento flojo variable.

En La Rioja, intervalos nubosos con evolución diurna y posibles chubascos por la tarde; mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios o en ligero descenso y viento variable flojo a moderado con rachas muy fuertes puntuales.

Contenido generado por inteligencia artificial.