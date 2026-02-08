El domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvias y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas. De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, lluvias que serán más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño. Según EFE, las precipitaciones, que continuarán anegando zonas ya inundadas, irán remitiendo en general, aunque persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente. Asimismo, nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1200 metros y se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular. Las temperaturas máximas aumentarán en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste; descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Las mínimas aumentarán en el Pirineo y centro peninsular. En el resto habrá pocos cambios. Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, siendo de sur al principio en Baleares y fachada oriental peninsular y a final en el tercio occidental, y estableciéndose la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, y también serán probables en litorales de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz.