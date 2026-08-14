Este viernes 14 de agosto, los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Leo este viernes

Hoy estarás especialmente sensible; intenta relativizar y no agrandar las cosas: lo que ahora veas como una montaña no pasará de ser un simple grano de arena. Controla la inclinación a dramatizar, especialmente con tu familia, para evitar discusiones.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Leo, hoy en el trabajo podrías sentirte hipersensible; evita tomarte a pecho comentarios o contratiempos: lo que parece enorme es solo un detalle menor.

Mantén la calma, responde con mesura y prioriza tareas simples; si surge tensión con colegas, baja el tono y deja los dramas para otro momento.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este viernes 14 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

Antes de despedirnos, Leo , recuerda que tu fuerza y carisma brillan más cuando estás bien informado: sigue leyendo nuestras noticias cada día para enterarte de tu futuro, adelantarte a las oportunidades y tomar decisiones con la confianza que te caracteriza.

Consejos de hoy para Leo

Respira hondo y date unos minutos antes de responder para no sobrerreaccionar. Reduce cada problema a un paso pequeño y concreto para verlo con perspectiva. Si surge tensión en familia, habla con calma o aplaza la conversación hasta estar más sereno.