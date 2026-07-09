En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 9 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.984,68 euros, cifra que refleja una variación del -0,13% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días.

Esto sugiere que podría haber un creciente interés o confianza en el mercado para esta criptomoneda.

La cotización de Ethereum muestra una evolución negativa: en la última semana cayó un -1.08% y en el último año acumula un -55.04%, reflejando una rentabilidad anual muy desfavorable. Estos datos indican una tendencia bajista prolongada y una volatilidad a corto plazo que sugiere debilidad en el precio y un mayor riesgo para quienes buscan retornos inmediatos.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana es del 19.40 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.19 %, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.