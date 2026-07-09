En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 9 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,24 euros, cifra que refleja una variación del 0,07% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está aumentando frente al euro.

Ripple (XRP) ha tenido una evolución claramente bajista: en la última semana registró un cambio de -3.96% y en el último año una variación de -56.06%. Esta trayectoria se traduce en una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la criptomoneda en esos periodos, reflejando pérdidas acumuladas y un entorno de elevada volatilidad en su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 25.79%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.