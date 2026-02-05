Decathlon refuerza su catálogo para días de lluvia en España con una prenda funcional, ligera y fácil de transportar. La cadena deportiva ha lanzado un poncho impermeable pensado para quienes buscan protección eficaz sin renunciar a la comodidad ni al precio accesible, ideal tanto para actividades al aire libre como para el uso urbano. Compacto, ligero y rápido de poner, este nuevo modelo se presenta como una solución práctica frente a lluvias ocasionales. Su diseño permite llevarlo siempre a mano y utilizarlo en cuestión de segundos cuando el tiempo cambia de forma imprevista. El Poncho Chubasquero Solognac Glenarm es una capa impermeable diseñada para proteger de la cabeza a los muslos durante lluvias ligeras y moderadas. Gracias a su corte amplio, puede colocarse fácilmente sobre una chaqueta, un suéter o incluso una mochila pequeña de hasta 20 litros. Uno de sus principales atractivos es su bolsillo ventral integrado, que permite guardarlo sobre sí mismo y transportarlo sin ocupar espacio. Con un nivel de impermeabilidad de 1000 mm, el poncho resiste aproximadamente una hora de lluvia continua, lo que lo convierte en una prenda eficaz para salidas ocasionales a la naturaleza, caminatas o desplazamientos diarios. El poncho impermeable está disponible en Decathlon de España por 15,99 euros, posicionándose como una de las opciones más económicas y funcionales de su categoría. Se puede comprar online con entrega a domicilio, con un plazo estimado de 1 día laborable, o bien optar por la recogida en tienda Decathlon, también disponible en un plazo similar según ubicación. Una alternativa práctica y accesible para quienes buscan una solución eficaz frente a la lluvia sin realizar una gran inversión.