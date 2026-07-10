La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 10 de julio

El clima en España se verá afectado por un embolsamiento de aire frío en altura, generando inestabilidad en el centro y mitad norte. Habrá intervalos de nubes medias y altas, con posibles chubascos y tormentas, especialmente fuertes en partes del interior de la mitad norte y viento de rachas muy fuertes.

En el resto del país, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con algunos bancos de niebla matinales en Galicia y el área cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán, superando los 35 grados en varias regiones. Viento flojo en la Península, moderado en ciertas áreas y viento del norte en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

El clima en Madrid estará nublado al principio, con chubascos tormentosos ocasionales y temperaturas que oscilarán entre 19 y 37 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, nubes bajas matinales en la vertiente atlántica, temperaturas en descenso y vientos de componente oeste flojos; moderados en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo con intervalos nubosos en el Pirineo y poco nuboso en el resto de Cataluña, salvo en el litoral del Ampurdán donde habrá nubes bajas al final del día. Se esperan chubascos con tormenta por la tarde en la vertiente norte del Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de mínima y hasta 39 grados de máxima en zonas bajas del interior, con un ligero descenso en toda la región. Viento flojo de dirección variable, más moderado en la mitad sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presenta con intervalos nubosos por la mañana, aumentando la nubosidad en el sistema Ibérico por la tarde, donde se prevén chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados como mínima y hasta 40 grados en zonas bajas, con un descenso generalizado en las máximas. El viento será flojo, cambiando a sureste al mediodía.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas en la mitad norte, aunque se tornará poco nuboso por la tarde. Se esperan chubascos tormentosos en las montañas y temperaturas que oscilarán entre 30 y 17 grados, con un leve ascenso en las mínimas del litoral occidental. El viento será flojo, dominado por brisas.

Cómo estará el clima en España este miércoles 4 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con predominio de poco nuboso y algunas nubes medias y altas. Habrá brumas y bancos de niebla en la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 y 26 grados, mientras que las máximas alcanzarán hasta 37 grados. Se espera un viento flojo del sur, con brisas que girarán a este.

Intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas, con algunas lloviznas ocasionales a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas entre 17 °C y 28 °C, con descenso moderado en el interior y posibilidad de alcanzar 30 °C en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Viento moderado del norte y fuerte en vertientes este y oeste, con rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife durante la primera mitad del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubosidad en la mitad norte y posibilidad de chubascos aislados por la tarde; las temperaturas oscilarán entre 18 y 38 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y predominio de nubes altas, donde se espera nubosidad de evolución diurna durante la segunda mitad del día, con posibilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes, especialmente en el tercio oriental, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 13 grados como mínima y 37 grados como máxima, con vientos variables y rachas fuertes en zonas de tormenta.

Hoy se espera un clima variable, con intervalos de nubosidad alta que se despejarán por la tarde y nubosidad media en las primeras horas. Habrá chubascos tormentosos, especialmente intensos en el cuadrante nordeste y los Sistemas Ibérico y Central, con posibilidad de granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 37 grados de máxima, con un ligero descenso en las mínimas y máximas en el tercio occidental. El viento será flojo, predominando del oeste y cambiando al este en el tercio oriental hacia el final del día, con posibilidad de rachas muy fuertes en las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja matinal; mínimas de 19 °C sin cambios, máximas en descenso hasta 26 °C y vientos moderados de poniente.

En Melilla habrá cielos despejados, temperaturas con pocos cambios entre 24 y 29 °C y vientos flojos a moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevé un clima con intervalos nubosos y posibles chubascos tormentosos por la tarde, con temperaturas entre 17 y 35 grados y viento flojo.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y predominio de nubes altas, con posibilidad de tormentas y chubascos en la Ibérica; las temperaturas oscilarán entre 20 y 38 grados, con vientos variables.