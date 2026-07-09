En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 9 de julio de 2026 en España es de 269,73 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,58%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha fluctuado, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia al alza.

Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación al euro en los últimos días.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 3.02%, señalando un leve impulso de corto plazo, pero en el último año acumula una caída de -57.07%, lo que implica una rentabilidad negativa para tenencias de largo plazo. Así, mientras el corto plazo ofrece una ganancia modesta, la tendencia anual sigue siendo claramente bajista, evidenciando alta volatilidad y un perfil de riesgo elevado que condiciona su atractivo según el horizonte y la tolerancia al riesgo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 44.78%, es menor que la volatilidad anual del 55.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.