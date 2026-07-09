En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 9 de julio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 50,16 euros, cifra que refleja una variación del 0,83% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

Litecoin ha mostrado un desempeño desfavorable: en la última semana su cotización retrocedió 1.97% y en el último año acumula una caída del 53.71%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa significativa y evidencia una tendencia bajista sostenida en distintos horizontes temporales.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 24.15%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 52.11%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.