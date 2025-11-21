La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

Durante el jueves, 20 de noviembre de 2025, los números ganadores del sorteo fueron "02 03 07 31 41 49", el número complementario es el "22", el de reintegro el "0" y el Joker es "4767802".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

Fuente: narrativas-es

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10909049 euros, de los cuales se entregaron 5999977.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 66021.76 euros ganados

5 aciertos: 151 acertantes con un premio de 2404.77 euros

4 aciertos: 9849 acertantes con un premio de 53.63 euros

3 aciertos: 200998 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 972585 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es útil establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a controlar el comportamiento y prevenir la compulsión.

Si sientes que la apuesta se vuelve problemática, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es crucial para disfrutar del juego de forma responsable.