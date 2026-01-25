La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del sábado 24 de enero

Durante el sábado, 24 de enero de 2026,

Los números ganadores son 02, 03, 04, 05, 38, 42; la cifra complementaria el 23 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador con un premio de 7,278,727.69 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 2 ganadores, quienes recibirán un galardón de 116,820.22 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del sábado, 24 de enero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 7.407.672 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de2.037.109,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : hubo 1 ganador y el premio fue de 7,278,727.69 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 2 ganadores y el premio fue de 116820.22 euros. Cinco aciertos : 113 ganadores con un premio de 1.033,81 euros. Cuatro aciertos : 8733 ganadores con un premio de 20,07 euros. Tres aciertos : 124631 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 740290 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto claro antes de iniciar sus apuestas, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego afecte su juicio y así mantener el control de la situación.

Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.