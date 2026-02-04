El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 3 de febrero

Durante el martes, 3 de febrero de 2026, los números ganadores son 13, 14, 21, 27, 36, 37; la cifra complementaria es el 34 y el número de reintegro es el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador que se llevó un premio de 4,654,585.75 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 3 ganadores, cada uno con un galardón de 68,628.62 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 3 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.782.601 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.865.215,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 4,654,585.75 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 3 ganadores y el premio fue de 68,628.62 euros. Cinco aciertos : 114 ganadores con un premio de 903,01 euros. Cuatro aciertos : 6348 ganadores con un premio de 24,32 euros. Tres aciertos : 124164 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 679771 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para conservar el control y no dejarse llevar por la emoción del juego.

Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.