El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 21 de julio

Durante el martes, 21 de julio de 2026,

los números ganadores son 04 09 12 16 31 44, la cifra complementaria es 25 y el número de reintegro es 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo 5 ganadores con un galardón de 33169.84 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 21 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.416.578 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.489.559 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 5 ganadores y, por ello, el premio fue de 33169.84 euros.

3.Cinco aciertos: 132 ganadores con un premio de 628,22 euros.

4.Cuatro aciertos: 5600 ganadores con un premio de 22,21 euros.

5.Tres aciertos: 97371 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 540020 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo restante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, define un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos sin excepción. Juega por diversión, no persigas pérdidas y toma descansos frecuentes.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o notas que pierdes el control, busca apoyo.