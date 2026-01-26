Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del domingo 25 de enero

Durante el domingo, 25 de enero de 2026, los números ganadores son 12, 13, 19, 26, 30, 41; la cifra complementaria es el 28 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "61360.98" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 25 de enero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.989.359 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.097.073,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 2 ganadores y el premio fue de 61360.98 euros. Cinco aciertos : 84 ganadores con un premio de 730,49 euros. Cuatro aciertos : 3720 ganadores con un premio de 24,74 euros. Tres aciertos : 70999 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 397633 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto claro antes de iniciar sus apuestas, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego afecte su juicio y así mantener el control de la situación.

Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.