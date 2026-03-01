El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el sábado, 28 de febrero de 2026, Los números ganadores son 01, 02, 08, 12, 29, 31, la cifra complementaria el 47 y el número de reintegro el 4. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "47473.59" euros. Para el sorteo del sábado, 28 de febrero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.771.359 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.312.123,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros. Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos. El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores. Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio. Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que contribuye a mantener el control y a prevenir conductas compulsivas. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes comunicarte con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.