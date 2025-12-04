Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del miércoles 3 de diciembre

Durante el miércoles, 3 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 12, 25, 26, 27, 34, 46; la cifra complementaria es el 18 y el número de reintegro es el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "167787.62" euros.

Para el sorteo del miércoles, 3 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.426.747 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.492.355,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 1 ganador y el premio fue de 167787.62 euros. Cinco aciertos: 80 ganadores con un premio de 1.048,67 euros. Cuatro aciertos: 5055 ganadores con un premio de 24,89 euros. Tres aciertos: 95520 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 541242 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable fijar límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a mantener el control y prevenir comportamientos compulsivos.

Si en algún momento sientes que la apuesta se está convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.