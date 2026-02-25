Renfe despide a una trabajadora que urdió un sistema mediante el que monitorizaba trenes de alta velocidad que iban con retraso para poder apropiarse del dinero de los viajeros que luego no reclamaban su indemnización. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado los hechos recogidos en la investigación efectuada por la empresa pública ferroviaria y considera procedente el despido disciplinario. El caso se remonta a 2020, cuando Renfe detectó un patrón sospechoso en el cobro en metálico de compensaciones por retraso. Tras una investigación interna, la compañía formalizó el despido y el TSJA ha ratificado que existía “causa real” basada en “hechos reales” constitutivos de una falta “muy grave”. Según la resolución judicial del 17 de diciembre de 2025, la suma del dinero que consiguió asciende a 1.994,80 euros. La trabajadora reconoció los hechos y reintegró el importe, pero el tribunal considera que la devolución se produjo cuando ya estaban en marcha las “actuaciones de comprobación”. Los hechos probados se remontan a las pesquisas iniciadas por la Jefatura de Terminales de Andalucía Occidental en enero de 2020. En cinco visitas a las taquillas se habían retirado importes por valor de casi 2000 euros en concepto de pasajes de AVE que habían ido con retraso. Las pesquisas determinaron que la trabajadora se valió de las credenciales de un compañero con rango más elevado para utilizar un programa informático y monitorizar los trenes que acumulaban un retraso suficiente como para reclamar una compensación. Una vez detectaba el tren, sacaba una lista de billetes comprados en metálico. Todas las retiradas fueron en efectivo y de billetes abonados también en efectivo, lo que impedía rastrear una tarjeta o abonar el importe de manera automática. La comercial sacaba copia de esos billetes y esperaba un plazo de 50 días para comprobar si el viajero ejercía su derecho a indemnización. “Eran trenes de distintas relaciones, de distinto canal de venta y que en todo, como elemento común, se había esperado para solicitar la indemnización unos 50 días aproximadamente”, recoge la sentencia. Si en ese plazo nadie reclamaba, tramitaba la solicitud para quedarse con el dinero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que existe “causa real” del despido y que los hechos constituyen una falta “muy grave”. La sentencia rechaza los argumentos de la defensa y confirma que el despido disciplinario es procedente. La trabajadora alegó no estar en plenas facultades mentales y sostuvo que la empresa la perjudicaba por ser hija de un sindicalista. También negó que hubiera premeditación. Sin embargo, los magistrados rechazan estas alegaciones. La resolución es contundente: “Inferir de estos hechos que no hubo premeditación es similar a declarar derogada la ley de la gravedad”. El tribunal entiende que existió una conducta continuada y premeditada para lucrarse a costa de la empresa. Según acreditó la investigación interna, la empleada cobró 1746,75 euros mediante esta técnica y tenía pendiente ingresar otros 248,05 euros. La suma total asciende a 1994,80 euros. La trabajadora reconoció los hechos y devolvió el dinero en dos plazos. No obstante, el tribunal subraya que la devolución se produjo cuando ya estaban en marcha las “actuaciones de comprobación”, por lo que no atenúa la gravedad. El TSJA también desestimó que el despido vulnerara principios de igualdad o libertad sindical. La sentencia señala que la empresa despide a quienes incurren en conductas de “hurto, estafa o apropiación indebida”, como ocurre en este caso. Cuando un tren llega con retraso, el viajero puede ejercer su derecho a indemnización. Este es el proceso básico: 1. Comprobar que el tren ha llegado con retraso. Verificar la hora real de llegada y confirmar que existe derecho a compensación. 2. Conservar el billete. Es imprescindible disponer del billete o justificante de compra para poder solicitar la indemnización. 3. Solicitar la indemnización dentro del plazo. El viajero debe ejercer su derecho dentro de los siguientes 3 meses. 4. Esperar la tramitación. Una vez presentada la solicitud, la empresa valida que el tren llegó con retraso y procede al abono correspondiente si cumple los requisitos. Ejercer este derecho dentro del plazo evita que la compensación quede sin reclamar y garantiza que el importe sea devuelto al titular legítimo del billete.