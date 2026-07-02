Fable 5 volvió. Después de 18 días completamente bloqueado por orden del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el modelo de inteligencia artificial más avanzado que Anthropic ha puesto a disposición del público general volvió a estar disponible este 1 de julio en Claude.ai, Claude Code y Claude Cowork para usuarios de todo el mundo.

Hay una ventana de tiempo muy concreta para aprovecharlo sin pagar extra: hasta el 7 de julio, los usuarios de los planes Pro, Max, Team y algunos Enterprise tienen acceso a Fable 5 hasta el 50% de sus límites de uso semanales sin coste adicional.

A partir de esa fecha, el modelo pasa a un sistema de créditos de uso, lo que lo encarece significativamente para el usuario habitual.

Por qué el Gobierno de Estados Unidos bloqueó el uso de la mejor IA

Por qué la IA más potente estuvo 18 días bloqueada

El 12 de junio, la administración Trump impuso controles de exportación que prohibían que cualquier ciudadano extranjero accediera a Fable 5 y a Mythos 5, el modelo aún más potente del que Fable es una versión adaptada con salvaguardas adicionales.

La orden era tan amplia que incluía a los propios empleados internacionales de Anthropic. Como la empresa no tenía forma técnica de verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real a escala global, optó por suspender el acceso para todos antes que cumplir la orden de forma parcial.

El detonante fue un informe de investigadores de Amazon que descubrieron una forma de saltarse las protecciones de Fable 5 para hacer que el modelo identificara vulnerabilidades de software.

En uno de los casos, el sistema llegó a generar código que mostraba cómo explotar una de esas vulnerabilidades. La Casa Blanca lo consideró un riesgo de seguridad nacional y actuó de inmediato.

Claude, de Anthropic, es una inteligencia artificial que, para muchos, supera a ChatGPT. Shutterstock

Qué cambió para que volviera a funcionar la IA más potente

Tras semanas de negociaciones entre ejecutivos de Anthropic, incluido el cofundador Tom Brown, y el secretario de Comercio Howard Lutnick, se alcanzó un acuerdo. Anthropic entrenó un nuevo clasificador de seguridad diseñado específicamente para bloquear el comportamiento descrito en el informe de Amazon.

Según la empresa, la vía concreta utilizada para eludir las protecciones queda ahora bloqueada en más del 99% de los casos. Cuando una petición sea rechazada, el usuario recibirá un aviso y la solicitud será redirigida a Claude Opus 4.8.

A cambio del levantamiento de las restricciones, Anthropic asumió nuevos compromisos: detectar y abordar de forma proactiva los riesgos de seguridad, coordinar futuros lanzamientos con el gobierno estadounidense e informar cualquier actividad maliciosa detectada.

Lutnick fue explícito al advertir que la administración se reserva el derecho de volver a imponer restricciones si las circunstancias cambian.

Qué es exactamente Fable 5 y en qué se diferencia de Mythos

Fable 5 no es un modelo independiente. Es una versión de Mythos 5, el sistema más potente de Anthropic, adaptada para el público general mediante capas adicionales de seguridad.

Mythos, por su capacidad para detectar vulnerabilidades de software complejas, tiene acceso restringido desde el principio: solo organizaciones aprobadas dentro del programa Glasswing pueden usarlo.

La situación de Mythos sigue siendo diferente a la de Fable: Anthropic restableció su acceso el 26 de junio solo para un grupo de organizaciones estadounidenses de confianza, y continúa negociando con las autoridades para ampliarlo a más socios nacionales e internacionales.