Oficial | En septiembre, continúa la suspensión de licencias de conducción para los conductores que acumulen estas multas

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Los conductores en Colombia deben prestar especial atención a las infracciones de tránsito que cometan en un período relativamente corto. La normativa nacional contempla consecuencias que pueden ir más allá del pago de una multa y alcanzar directamente la licencia de conducción.

Una de estas situaciones ocurre cuando se configura una reincidencia. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, cometer más de una falta a las normas de tránsito dentro de un período de seis meses puede derivar en la suspensión del permiso para conducir durante seis meses.

La disposición continúa vigente y, por lo tanto, seguirá siendo aplicable durante septiembre de 2026. Sin embargo, es importante diferenciar la existencia de comparendos de la imposición definitiva de una sanción, ya que las autoridades deben respetar el procedimiento correspondiente.

¿Cuántas infracciones pueden provocar la suspensión de la licencia?

El artículo 124 de la Ley 769 de 2002, mediante la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, regula específicamente la reincidencia.

La norma determina que se considera reincidente a quien haya cometido más de una falta a las normas de tránsito dentro de un período de seis meses. Cuando esta situación se configura, establece la suspensión de la licencia de conducción por seis meses.

Además, la legislación endurece la consecuencia para quienes vuelvan a reincidir, en ese supuesto, la sanción se duplica.

Por este motivo, el problema para el conductor no termina necesariamente con el pago de las multas. La reiteración de infracciones dentro del plazo previsto puede comprometer también su autorización para manejar.

Oficial | En septiembre, continúa la suspensión de licencias de conducción para los conductores que acumulen estas multas Imagen creada con IA

Tener dos comparendos no significa perder automáticamente la licencia

Existe una diferencia importante entre recibir un comparendo y ser declarado responsable de una infracción. El comparendo constituye el inicio de una actuación y no equivale, por sí mismo, a la imposición definitiva de la sanción.

Por eso, la suspensión debe producirse mediante la actuación de la autoridad de tránsito correspondiente y respetando el debido proceso. El propio Código establece que la resolución que determine la responsabilidad e imponga una suspensión debe incluir expresamente la prohibición de conducir vehículos automotores durante el período establecido.

Una vez impuesta la medida, el conductor deberá entregar obligatoriamente la licencia a la autoridad competente durante el período de suspensión.

¿Cuánto tiempo puede quedar un conductor sin licencia?

Cuando se configura la reincidencia prevista por el artículo 124, la suspensión establecida es de seis meses.

Si posteriormente se produce una nueva reincidencia, el Código dispone que la sanción será el doble. De esta manera, la legislación busca endurecer las consecuencias para quienes reiteradamente incumplen las normas de tránsito.

Además de la reincidencia, el Código contempla otras causales específicas de suspensión o cancelación, entre ellas determinadas situaciones de embriaguez o consumo de sustancias psicoactivas, decisiones judiciales y una imposibilidad física o mental transitoria para conducir debidamente acreditada.

Por eso, antes de conducir durante una suspensión es fundamental verificar el estado de la licencia, hacerlo pese a tenerla suspendida puede traer consecuencias adicionales y constituye una causal prevista para su cancelación.