El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen la meta de optimizar el tráfico y disminuir los accidentes viales en toda España. Para lograrlo, se llevarán a cabo nuevas reducciones en la velocidad máxima de determinadas carreteras y nuevos radares en puntos estratégicos de la circulación.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el informe “Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial”, el organismo sugería hace algunos años establecer una velocidad máxima de 100 km/h en autovías.

Se afirmaba que esta medida era una de las más efectivas para disminuir la siniestralidad en carretera. De este modo, varios países europeos, como Italia, Francia y Alemania, implementaron esta recomendación de la ONU.

Malas noticias para conductores: el Gobierno español reducirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras (foto: archivo).

Autopistas con nueva velocidad máxima

En Galicia, la AG-55 ha implementado una reducción permanente de la velocidad máxima permitida en determinados tramos, especialmente en áreas con inclinaciones acentuadas o donde se encuentran radares de tramo.

Asimismo, en Guipúzcoa, Bidegi (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras) ha confirmado que seis tramos de la AP-8 se limitarán a un máximo de 100 km/h, con el propósito de fomentar la seguridad vial.

Una de las primeras autopistas en adoptar esta medida ha sido la AP-7 en Cataluña, que ha implementado un sistema de límites de velocidad dinámicos.

En un tramo de 140 kilómetros, que abarca desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima permitida puede variar en tiempo real gracias a la inteligencia artificial.

Dicha tecnología evalúa diversos factores, como las condiciones meteorológicas, la densidad del tráfico, el horario y hasta el estado del pavimento, con el objetivo de determinar en cada instante la velocidad más segura.

Malas noticias para conductores: el Gobierno español reducirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras (foto: archivo).

Transformación de límites de velocidad en la gestión del tráfico

Los límites de velocidad dinámicos representan la evolución de la gestión vial moderna. A diferencia de los límites tradicionales, estos pueden ajustarse en tiempo real según las condiciones del tráfico, la meteorología, accidentes o trabajos viales. Su propósito es optimizar la **seguridad** y la fluidez del tráfico.

Países como Alemania y Francia ya han implementado, con éxito, sistemas similares, lo que demuestra que los límites dinámicos son eficaces para disminuir la siniestralidad en carreteras donde las condiciones varían frecuentemente. No obstante, la instalación y mantenimiento de los paneles inteligentes y radares requiere de una considerable inversión.

En la actualidad, el Reglamento General de Circulación establece los 120 km/h como límite máximo en autopistas y autovías. Sin embargo, en los próximos años, los 100 km/h podrían transformarse en la velocidad estándar en autovías y autopistas a nivel nacional. Esta modificación no solo busca salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vía, sino también mejorar la eficiencia del tráfico y disminuir el impacto ambiental.