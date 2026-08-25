Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla (ChatGPT).

En España existen decenas de señales de tráfico que pueden resultar poco habituales para algunos conductores. Una de ellas es la llamada Cruz de San Andrés, una señal en forma de “X” que aparece junto a determinados cruces ferroviarios y que advierte de un peligro muy concreto.

Según el Reglamento General de Circulación, la señal P-11 indica la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras. Cuando existen dos o más vías férreas, se utiliza la señal P-11a, que incorpora una segunda cruz parcial para advertir al conductor de esta circunstancia.

Su presencia es especialmente importante porque, a diferencia de otros pasos ferroviarios, en estos puntos puede no existir una barrera física que impida continuar la marcha cuando se aproxima un tren.

¿Qué significa la Cruz de San Andrés en una carretera?

La Cruz de San Andrés señala que el conductor se encuentra prácticamente encima de un paso a nivel sin barreras.

El Reglamento General de Circulación define la P-11 como una señal que advierte del “peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras”. La P-11a cumple la misma función cuando el cruce atraviesa más de una vía férrea.

Por este motivo, no debe confundirse con las señales triangulares que simplemente anuncian con antelación la proximidad de una vía ferroviaria. La Cruz de San Andrés se instala junto al propio cruce y marca el punto en el que el riesgo es inmediato.

Además, la normativa de señalización de carreteras prevé que los pasos a nivel sin barreras incorporen otras señales complementarias, como la detención obligatoria, dependiendo de la configuración del cruce.

¿Qué debe hacer un conductor cuando encuentra esta señal?

Al aproximarse a un paso a nivel, el conductor debe reducir la velocidad y comprobar que puede atravesarlo con seguridad antes de continuar.

La precaución resulta especialmente importante en aquellos cruces que no cuentan con barreras, ya que la señal advierte precisamente de que una vía férrea atraviesa la carretera sin que exista necesariamente un elemento físico que impida avanzar.

Por lo tanto, antes de cruzar conviene comprobar visualmente ambos sentidos de la vía férrea y prestar atención a posibles señales luminosas o acústicas.

La regla básica es no entrar nunca en el paso a nivel cuando exista riesgo de quedar detenido sobre las vías. También debe respetarse cualquier señal de STOP, semáforo, luz roja intermitente u orden de los agentes.

Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras señales avisan de un paso a nivel?

La Cruz de San Andrés no suele aparecer de manera aislada. El catálogo incluye distintas señales para anticipar progresivamente la llegada a un cruce ferroviario.

Entre ellas se encuentran la P-7, que advierte de un paso a nivel con barreras, y la P-8, para los pasos sin barreras. También existen los paneles P-9 y P-10, que indican la proximidad, aproximación y cercanía del cruce.

Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

La actualización del catálogo oficial de señales aprobada en 2025 mantiene este sistema de advertencia y establece que las nuevas señales se irán incorporando a medida que sea necesaria su renovación.