El tiempo en España durante este miércoles, 24 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 24 de junio

El clima en España se caracteriza por la entrada de una masa de aire atlántica más fría que pone fin a la ola de calor. Predominarán cielos despejados con nubes altas y bajas en el noroeste y Tarragona. Se desarrollarán nubes de evolución con tormentas y chubascos en la mitad norte y posibles precipitaciones fuertes en el noroeste.

Se esperan temperaturas muy altas, con ligeros descensos en el tercio oriental y mitad occidental y mínimas en descenso en el extremo occidental y sur. Las noches serán tropicales o tórridas en el centro-sur y el Ebro. Viento variable en el interior y moderado en el Cantábrico y Galicia.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Poco nuboso con temperaturas de hasta 40 grados y mínimas de 24 en Madrid, con cielos turbios por calima y viento flojo.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, cielos poco nubosos con nubes altas; en las sierras orientales, nubosidad de evolución con posibles tormentas; temperaturas en descenso y vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste en la vertiente atlántica y de este en el tercio oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo poco nuboso o despejado en Cataluña por la mañana, con algunas nubes bajas en el litoral y nubes de evolución en el Pirineo por la tarde, donde podría haber chubascos con tormenta. Se esperan temperaturas máximas de hasta 41 grados y mínimas de 18 grados, con viento flojo variable al amanecer y anochecer y del sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado por la mañana, intervalos de nubes en el Pirineo y el sistema Ibérico por la tarde y posibilidad de chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 41 grados de máxima, siendo notablemente altas en la ribera del Ebro. El viento será flojo y variable en la mañana, cambiando a componente este y moderado por la tarde.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso, con nubes altas y brumas matinales en la costa. A medida que avance el día, surgirán nubes de evolución que traerán chubascos y tormentas, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas estarán entre 18 y 38 grados, con un ligero ascenso en el litoral oriental y vientos que irán de flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima 35 °C y mínima 17 °C) y viento flojo del este con brisas costeras.

En las islas orientales, intervalos nubosos y alguna llovizna de madrugada, despejándose por la mañana. En las occidentales, cumbres poco nubosas y nubosidad en el resto con probables lluvias débiles; claros a partir de mediodía. Temperaturas entre 17 y 28 grados, con viento del nordeste flojo a moderado y suroeste fuerte en cumbres de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo despejado con nubes bajas costeras por la mañana, viento flojo variable tendiendo a este al mediodía y temperaturas entre 19 y 36 °C.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará poco nuboso con nubes altas, aunque se espera nubosidad de evolución diurna y chubascos dispersos, con tormentas en el cuadrante noroeste. Existe probabilidad de chubascos en el resto de la región, algunos de los cuales pueden ser fuertes e ir acompañados de granizo, mientras que algunas tormentas pueden ser secas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 grados y seguirán siendo excepcionalmente altas y las máximas alcanzarán 41 grados, con un ligero descenso en el oeste y sin cambios en el resto. El viento será variable, flojo a moderado, con probables rachas muy fuertes.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y cierta nubosidad en zonas montañosas, donde no se descartan chubascos o tormentas ocasionales. Habrá cielos turbios por calima, con temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado, superando los 20 grados en los tercios occidental y central. Las máximas alcanzarán hasta 40 grados en los Valles del Tajo y Guadiana y la región registrará una temperatura máxima de 41 grados y una mínima de 12 grados. Se espera viento flojo a moderado, más intenso en La Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos, con máxima de 28 y mínima de 21 grados y vientos moderados de poniente, ocasionalmente fuertes.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión, vientos flojos variables y temperaturas entre 23 y 28 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será poco nuboso o despejado, con nubosidad en evolución por la tarde y probables tormentas dispersas, acompañado de ligera calima. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 42 grados, con viento flojo que se moderará en el litoral.

Cielo poco nuboso o despejado con ligera calima y algo de nubosidad de tarde; posibles chubascos tormentosos aislados en el norte, temperaturas sin grandes cambios y viento flojo del SE-S, rolando a variable por la tarde.

Poco nuboso con nubes altas y probabilidad de chubascos dispersos por la tarde, con temperaturas entre 19 y 41 grados. Viento del sureste, flojo con posibilidad de rachas fuertes.