En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 23 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 47,92 euros. Esta cifra refleja una variación del -6,14% en comparación con el día pasado.

La tendencia del Litecoin y el euro ha evolucionado de forma positiva en los últimos días, considerando el dato -1 como un número positivo.

Esto indica que ambos han experimentado un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en su cotización respecto a los días anteriores.

La cotización de Litecoin refleja una evolución claramente bajista, con una variación del -4.93% en la última semana y del -57.45% en el último año. Esta trayectoria implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ambos periodos, con pérdidas especialmente pronunciadas a 12 meses y señales de debilidad reciente que refuerzan el sesgo descendente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin ha sido del 39.9959%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.5337%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 47,9 euros.