En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 23 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.890,21 euros, cifra que refleja una variación del -4,49% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que la demanda del Ethereum está aumentando, lo que podría reflejar un mayor interés de los inversores.

Ethereum muestra un cambio semanal de -3.92%, lo que apunta a presión bajista de corto plazo; no obstante, la variación anual de -60.39% revela una corrección profunda y una rentabilidad negativa para los tenedores de largo plazo. En conjunto, la evolución reciente indica un entorno mayormente bajista y volátil, con pérdidas significativas respecto a hace un año.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que es del 31.28%, es menor que la volatilidad anual del 55.48%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.