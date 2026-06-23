En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 23 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 71.174,11 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,91% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en su valor en el futuro.

En la última semana, Bitcoin cayó 1.66% y en el último año retrocedió 45.61%, reflejando una tendencia bajista marcada. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante el año, mientras que el ajuste semanal, aunque menor, confirma la debilidad reciente del precio.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 26.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 35.60%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.