En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 23 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,25 euros. El valor de apertura refleja una variación del -99,61873 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia sugiere un reforzamiento del valor de ambas monedas en relación al mercado.

La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño desfavorable: en la última semana registró un cambio del -5.28% y en el último año una variación del -56.93%, lo que evidencia una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en esos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 26.93%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 55.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.